Ставка на зеро. Сколько стоит стать депутатом в Петербурге

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Объединение «Наблюдатели Петербурга» по итогам прошедших в городе выборов в Законодательное собрание отмечало, что практически в каждом избирательном округе они нашли аномальные участки, результаты на которых могли повлиять на общий результат. «Фонтанка» тоже нашла аномалии, разбирая итоговые финансовые отчёты кандидатов. За сухими цифрами, одинокими нулями и восьмизначными числами просматривается картинка: депутатом в городе можно стать, потратив сущие копейки, однако есть шанс выложить на стол миллионы — и остаться ни с чем. Петербургские выборы чем-то напоминают казино.



Для большинства избирателей выборы заканчиваются после объявления их результатов. Для кандидатов, даже если они проиграли, работа продолжает кипеть: в течение месяца они сдают финансовые отчёты, затем их проверяют в избиркомах и публикуют на сайтах комиссий.

Максимальный размер избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания в 2021 году по закону составлял 12 млн рублей. Из этого лимита чуть не вывалился муниципальный депутат Сергей Шукшин, который шел от партии «Новые люди» («Фонтанка» рассказывала о том, как развивались ее отношения с администрацией города). Как следует из финансового отчёта, на его счета было переведено 15 млн рублей. Правда, потратил он в итоге не всё, 5 млн рублей ему пришлось вернуть — юридические лица, переводившие деньги, допустили ошибку. Несмотря на это, 10 млн рублей — самая большая сумма, которую можно разглядеть в отчётах кандидатов, и даже такие траты не помогли Шукшину, депутатом он не стал. По его округу победителем оказался кандидат от КПРФ Алексей Зинчук, который потратил на выборах 1,7 млн рублей. «Фонтанка» попросила Шукшина рассказать, как проходила его избирательная кампания, на что он тратился и не обидно ли ему, но в ответ получила отказ: «Мне бы не хотелось распространяться об этом. Жизнь идёт дальше».



В соседнем округе в Калининском районе проиграл выборы единоросс, олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он уступил эсеру Михаилу Амосову всего 1000 голосов. На выборы он потратил 9 млн рублей. «Я живу в районе, меня знают люди. Они и решили мне помочь на выборах. Спонсировали мою кампанию бизнесмены самых разных направлений. Называть я, конечно, их не буду», — отметил Васильев в беседе с «Фонтанкой». По его словам, он и его команда выложились на 100 процентов, а выборы он проиграл опытному политику, который занимается общественной деятельностью не один десяток лет. Основные его траты были на агитационную продукцию, в частности на билборды: «Судя по опросам, это работало, и узнаваемость моя росла с каждым днём. Чтобы победить, мне не хватило совсем немного». Васильев считает, что спонсоры понимали, на что идут, когда инвестировали в него деньги: «Они вложились в имидж, эта инвестиция не ограничивается одной избирательной кампанией».

Третью позицию в рейтинге самых потратившихся на выборах занимает прошедший таки в Законодательное собрание, в отличие от предыдущих кандидатов, Дмитрий Павлов. Он баллотировался в Пушкинском районе от тех же «Новых людей» и израсходовал 7 млн рублей. Павлов сообщил «Фонтанке», что так как он уже участвовал в выборах такого масштаба в 2016 году, то разбирался, какие траты нужно делать, а какие — нет. «Я уже понимал, как работают политтехнологи, какие технологии более эффективны. Но вообще сложно оценить выборы по тратам, кому-то нужно больше средств, а у кого-то уже есть узнаваемость по делам и репутация», — добавил он. Во время кампании оппонент Павлова единоросс Юрий Бочков (потратил на выборы 800 тысяч) жаловался, что на Павлова работает административный ресурс.



Среди тех, кто вложился в кампанию, но не избрался — кандидат от партии «Родина» в Выборгском районе, политтехнолог, побывавший в плену в Ливии, Максим Шугалей (он потратил 6 млн рублей, его поддерживал предприниматель Евгений Пригожин). Следующая в этом списке — единоросс Галина Назарова, проигравшая, как и Шукшин, выборы Зинчуку в Калининском районе. Ее финансовый результат — 4 млн рублей, и, судя по отчёту, большую часть средств ей выделила на кампанию партия.

«Фонтанка» назовет не только самых щедрых кандидатов, но и тех, что не потратили на кампанию ни копейки. За редким исключением, результат у них оказался таким же — выборы они проиграли. Среди таких, например, экс-депутат Законодательного собрания Алексей Ковалёв. На выборы он шёл от Партии Роста, незадолго до старта кампании покинув ряды справедливороссов. Сам он утверждал, что дело в слиянии партии с организацией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Однако собеседники «Фонтанки» в партии намекали на то, что Ковалёву не понравилось распределение мест в выборном списке — ему отказали в месте в городской его части, считающейся проходной. Судя по финансовым отчётам, Ковалёв уравнял свои траты на выборах в Законодательное собрание и в Государственную думу — по 0 рублей. На выборах в ЗакС на Васильевском острове за него при этом проголосовали 8 тысяч человек, за его бывшую помощницу, главу округа Гавань, — 15 тысяч человек, а за победившего на выборах единоросса Константина Чебыкина — 19 тысяч человек. Дозвониться до Ковалёва «Фонтанке» не удалось.



Не слишком затратной оказалась операция по оттягиванию голосов у Бориса Вишневского, всё-таки ставшего депутатом (ему достался мандат, так как он избирался ещё и по партийным спискам). Он баллотировался в центре города. Его тезки Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские набрали по итогам выборов суммарно 1100 голосов. Активист Вадим Суходольский, избиравшийся от Партии Роста, получил 920 голосов. Суммарно этого бы хватило яблочнику Борису Вишневскому для победы по одномандатному округу: единоросс Александр Ржаненков набрал на 1350 голосов больше него. Сами тезки Вишневского потратили на кампанию по 6 тысяч рублей, «ростовец» Суходольский немного больше — 49 тысяч рублей. Александр Ржаненков отчитался о тратах в 1,6 млн рублей, оригинальный Вишневский — о 2,5 млн рублей.

Нули в финансовых отчётах «Фонтанка» заметила и у кандидатов в 20-м округе в Московском районе. Ставший депутатом Алексей Макаров из «Единой России» потратил на свою кампанию 407 тысяч рублей, зато пятеро его оппонентов сдали отчёты об отсутствии трат. В их числе — элдэпээровец Антон Шульгин, коммунист Юрий Курнаков, «ростовец» Денис Капустин. Если сложить только голоса, которые получили этих три кандидата (более 10 тысяч) и прибавить к результату в 8 тысяч голосов яблочника Дмитрия Хорзова (его отчет, кстати, не опубликован на сайте избиркома), тот бы уверенно победил Алексея Макарова.



Впрочем, самый загадочный округ расположен чуть южнее, уже во Фрунзенском районе, — № 22. Победителем на выборах там стала лыжница, единоросс Любовь Егорова. Против неё от ЛДПР избирался ее же сын — Виктор Сысоев, сейчас он работает помощником в Законодательном собрании. Егорова также баллотировалась в Государственную думу. Судя по отчётам, на обе выборные кампании она потратила 14 тысяч рублей. Её оппоненты — немногим больше, самым щедрым был коммунист Иван Гудин с 53 тысячами рублей. По итогам чемпионка Егорова получила в какой-то степени выборное золото: её результат превышает совокупное число голосов, отданных за всех соперников.

P. S. Подсчеты «Фонтанки» в части распределения голосов работают, если принимать на веру официальные цифры избиркомов. Кроме того, кандидаты могли вести себя не совсем добросовестно и раскрывать не все собственные траты.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»