Избирательная избирательность. Как выборы в петербургский парламент превратились в борьбу ветвей власти

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В ответ в избирательной комиссии рекомендовали восстановить регистрацию бывшей судьи Ольги Герасиной, баллотирующейся в Законодательное собрание в Кировском районе от «Новых людей», у которой нашли 18 % брака в подписях. При этом сами автографы избирателей перепроверять в комиссии не стали, сославшись на нехватку времени. Стороны собираются идти в суд. Причиной такого необычного подхода к выборам стало противостояние «Единой России» и чиновников городской администрации.

«Переговорка»

В территориальной избирательной комиссии №7 Кировского района Санкт-Петербурга на прошлой неделе заседали до глубокой ночи. Члены избиркома, юристы и другие интересующиеся выборами то и дело заглядывали в мужской туалет, откуда доносился едва различимый запах табачного дыма. В избиркоме негласно туалетная комната именуется «переговоркой». Там обсуждаются и принимаются стратегические решения, которые потом, оказавшись на бумаге, утверждаются уже официально в соседней комнате голосованием. Тема вечера 12 августа была очевидна: избирательная комиссия должна была отказать в регистрации двум кандидатам — оппозиционному Савве Федосееву, активно собиравшему подписи в течение нескольких недель, и кандидату от «Новых людей» бывшей судье Уставного суда Ольге Герасиной, активность её сборщиков была менее заметна.



Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров ещё до заседания избиркома Кировского района заявил журналистам, что Герасиной помогал административный ресурс (читай — чиновники), а автографы избирателей, которые нужно собрать для регистрации кандидатом, были нарисованы. По этому же округу в Законодательное собрание баллотируется от «Единой России» ближайший соратник Макарова Денис Четырбок. У него, впрочем, тоже в каком-то роде есть свой админресурс: часть избирательной комиссии — лояльные ему люди, например, членом комиссии является его бывший помощник.

После нескольких визитов в «переговорку» избирком Кировского района вынес отказ в регистрации кандидатом в депутаты Ольги Герасиной. В отобранных для проверки подписях обнаружилось 18,9% брака, в том числе 75 подписей забраковал почерковед, более чем 100 данных подписавшихся не сошлись с базой МВД, там нашли даже умершего человека, часть подписей были собраны членами участковых избирательных комиссий, а это запрещено. Возражений по сути Герасина и её представитель Сергей Савченко давать не стали, лишь ограничились политическим заявлением: «Это решение принято под давлением господина Макарова и «Единой России». Мы будем бороться до конца».



Во второй части заседания отказ в регистрации кандидатом получил и оппозиционер Федосеев. У него в подписях брака оказалось ещё больше, однако несколько подписных листов он всё же попытался отстоять. Заседание закончилось ближе к полуночи. Выдав кандидатам документы, члены избиркома убрали подписные листы в сейф, а дверь закрыли не только на ключ, но и прикрепили к ней бумагу с подписью, датой и печатью. «Так никто не сможет проникнуть и подменить подписи»,-объясняли они.

Внезапная болезнь

Жалобу на действия территориального избиркома Кировского района «Новые люди» подали на следующий день, в пятницу, 13-го. В ней они попросили отменить решение и зарегистрировать Герасину кандидатом. Обсуждали эту просьбу в петербургском избиркоме уже на следующей неделе. Как рассказывают «Фонтанке» участники рабочей группы по жалобам, в этот день, 16 августа, помимо обращения Герасиной им нужно было рассмотреть аналогичное прошение депутата от «Единой России» Сергея Никешина, который попытался попасть на выборы в качестве самовыдвиженца в соседнем округе в Красносельском районе, но получил отказ. «Даже у Никешина была более обоснованная жалоба. Представитель Герасиной не смог ответить ни на один вопрос»,-сокрушалась член горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская за заседании комиссии, по итогам которой было решено перепроверить подписи Герасиной, а Никешину в жалобе отказать.



На заседании как рабочей группы по жалобам, так и избирательной комиссии выяснилась и ещё одна важная деталь. Голосов «за» перепроверку в горизбиркоме подписных листов Герасиной оказалось всего семь. Это — половина от состава городской избирательной комиссии, тогда как решения по таким вопросам принимаются большинством собравшихся на заседание. У юристов горизбиркома на это нашлось своё объяснение: на стороне «за» была председатель горизбиркома Наталья Чечина, а её голос при прочих равных считается за два, а на стороне «против» было всего шестеро, один человек воздержался, а значит, его можно считать, как не участвовавшего в голосовании. С такой позицией, впрочем, не согласна противоположная сторона, которая утверждает, что при решении подобных вопросов голос председателя не может быть решающим, а «воздержался» значит воздержался, но в голосовании участвовал.

Как бы то ни было, вечером 16 августа в избирательную комиссию Кировского района проверять подписи выехал член горизбиркома Юрий Кузьмин. Председателя комиссии Виктора Шишкина он на месте не нашёл, дежурившие сотрудники пояснили: он заболел, возможно, коронавирусом, подписи Герасиной — в сейфе, а ключ – у больного председателя. Представитель горизбиркома уехал ни с чем.



Ставка на голоса

Борьбу за стратегический для сторонников Вячеслава Макарова округ продолжили на заседании петербургского парламента 18 августа. Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Васильев внёс в проект повестки дня с голоса предложение освободить от обязанностей члена горизбиркома Марину Жданову, вошедшую в его состав по депутатской квоте (по закону половину членов горизбиркома назначают депутаты, половину — чиновники). Жданова оказалась в числе тех, кто проголосовал «за» перепроверку подписных листов Герасиной.

«За такое не только снимать с должности, но и судить надо»,— заявил в сердцах Васильев. Что это «такое», он обещал рассказать подробнее при рассмотрении проекта обращения Законодательного собрания в Центризбирком. В этом заявлении депутаты жаловались Элле Памфиловой на нечестные, по их мнению, выборы.

«Уважаемый товарищ президент, укротите господина Беглова. Губернатор руководит выборным процессом, что является грубейшим нарушением Конституции. В избирательной комиссии творится беспредел: это какая-то мафиозная структура, члены избиркома — как зазомбированные», — кричал он уже спустя несколько минут с трибуны. Вместе с ним на судьбу жаловались и другие парламентарии. «Сбор тысяч стольких подписей не может быть незаметным. Так где происходил этот сбор? Где работали законспирированные сборщики? Как работала подпольная организация? Бюджетники, несмотря на угрозы, подтверждают: их принуждали ставить эти подписи», — говорила единоросс Галина Назарова.



На пресс-конференции спикер ЗакСа Вячеслав Макаров упоминал неких кукловодов, у которых нет никакой близости к народу: «Не должен быть избирательный подход во время избирательной кампании. Одних мы регистрируем по подписям, по которым есть сомнения, а к другим противоположный подход. То, что сейчас происходит, это не поддается описанию. Это приведет к политической катастрофе»,-пророчил он.

Одним из немногих, кто не согласился с позицией депутатов оказалась глава фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она тоже хотела отозвать представителя Партии Роста из горизбиркома и обратилась с такой просьбой к губернатору: по её словам, Алексей Березин участвовал в судебном заседании против неё же самой. Однако по словам самого же Березина, сделать это в предвыборный период и за менее, чем за год до окончания полномочий избирательной комиссии, невозможно по закону. На вопрос, учитывали ли эту норму депутаты, когда отстраняли Жданову, спикер петербургского парламента предпочёл не отвечать.

Нашедшиеся ключи от сейфа



Спустя несколько часов после заседания городского парламента в петербургском избиркоме вновь собрались, чтобы обсудить вопрос о регистрации Герасиной. На нём выяснилось, что к этому моменту председатель избиркома Кировского района всё же смог передать ключи от сейфа коллегам — он выкинул их в окно своей квартиры, где находится на карантине. Те в свою очередь открыли сейф и сделали копию подписных листов в поддержку бывшей судьи. Их они и привезли на заседание рабочей группы. Перепроверять их, впрочем, участники заседания всё равно не стали, сославшись на отсутствие времени. А Герасину рекомендовали зарегистрировать и без этого, несмотря на бракованные подписи. Заседание по её восстановлению на выборах назначили на 19 августа. Представители «Единой России» уже готовятся подавать заявление в суд, чтобы оспорить это решение, если оно всё же будет принято. Готовит иск и член горизбиркома Марина Жданова, которая уверена, что её отстранили от работы в комиссии незаконно.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

