Читатели «Фонтанки» выбирают лучшую службу доставки в Петербурге

Продолжается голосование за лучшую службу доставки в рамках народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают компанию с самыми быстрыми курьерами и самыми точными сборщиками заказов из компаний, попавших в ТОП-10 по результатам первого этапа премии. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.
Сегодня на дом доставляют что угодно: тысячи курьеров везут продукты, готовую еду, стройматериалы, одежду и обувь, посылки и письма — список можно продолжать бесконечно. Выдвигая номинантов, читатели назвали около 80 различных компаний, которые либо просто доставляют какие-то заказы и посылки, либо сами изготавливают еду и продают товары, которые затем и доставляют.
Чаще всего читатели называли следующие компании, которые и составили десятку финалистов:
- Delivery Club
- Dostaевский
- OZON
- Yami Yami
- Почта России
- «Пятёрочка Доставка»
- «Самокат»
- СДЭК
- СТД «Петрович»
- «Яндекс.Еда»
Всего в этом году читатели определяют 13 победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в различных номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии: