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Читатели «Фонтанки» выбирают лучшую службу доставки в Петербурге

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Продолжается голосование за лучшую службу доставки в рамках народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают компанию с самыми быстрыми курьерами и самыми точными сборщиками заказов из компаний, попавших в ТОП-10 по результатам первого этапа премии. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.

Сегодня на дом доставляют что угодно: тысячи курьеров везут продукты, готовую еду, стройматериалы, одежду и обувь, посылки и письма — список можно продолжать бесконечно. Выдвигая номинантов, читатели назвали около 80 различных компаний, которые либо просто доставляют какие-то заказы и посылки, либо сами изготавливают еду и продают товары, которые затем и доставляют.

Чаще всего читатели называли следующие компании, которые и составили десятку финалистов:

  • Delivery Club
  • Dostaевский
  • OZON
  • Yami Yami
  • Почта России
  • «Пятёрочка Доставка»
  • «Самокат»
  • СДЭК
  • СТД «Петрович»
  • «Яндекс.Еда»

Всего в этом году читатели определяют 13 победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в различных номинациях, 11 из них включены в основное голосование на странице премии, а за лучший негосударственный театр и за Человека года необходимо голосовать отдельно. Голосование продлится до 9 декабря, а победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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