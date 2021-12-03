Читатели «Фонтанки» выбирают лучшую службу доставки в Петербурге

Продолжается голосование за лучшую службу доставки в рамках народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Читатели выбирают компанию с самыми быстрыми курьерами и самыми точными сборщиками заказов из компаний, попавших в ТОП-10 по результатам первого этапа премии. Вы также можете выбрать победителя до 9 декабря. Для этого переходите по ссылке — и голосуйте.



Сегодня на дом доставляют что угодно: тысячи курьеров везут продукты, готовую еду, стройматериалы, одежду и обувь, посылки и письма — список можно продолжать бесконечно. Выдвигая номинантов, читатели назвали около 80 различных компаний, которые либо просто доставляют какие-то заказы и посылки, либо сами изготавливают еду и продают товары, которые затем и доставляют.