«Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Кто достоин звания «Человек года», решать вам

Чтобы проголосовать, кликните на оранжевую кнопку под изображением выбранного вами номинанта. Результаты будут опубликованы после церемонии награждения 16 декабря.
«Человек года-2021». Голосование
Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 9 декабря.
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