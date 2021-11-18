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«Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Кто достоин звания «Человек года», решать вам

Петербуржцы, номинированные на звание «Человек года», представляют самые разные сферы жизни города. Их объединяет только одно — каждый стал сенсацией в 2021 году. Кто из них достоин победить, решать только нашим читателям.

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Чествование номинантов «Человек года — 2020» На ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
Чествование номинантов «Человек года — 2020» На ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
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Чтобы проголосовать, кликните на оранжевую кнопку под изображением выбранного вами номинанта. Результаты будут опубликованы после церемонии награждения 16 декабря.

«Человек года-2021». Голосование

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 9 декабря.

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Чествование номинантов «Человек года — 2020» На ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
Чествование номинантов «Человек года — 2020» На ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

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