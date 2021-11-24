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«Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Какой негосударственный театр в Петербурге — лучший?

Негосударственные театры всё активнее формируют портрет Петербурга на профессиональных премиях, несмотря на то, что пандемия стала для них испытанием более трудным, чем для их коллег из государственных театров. Независимые коллективы ищут, экспериментируют, осмеливаются. У кого из них это получалось лучше в 2021 году? Мы ждем вашего мнения!

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Специальная номинация премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» впервые учреждена в этом году при партнерской поддержке Группы компаний «ПСК». Лауреата этой номинации мы решили определить по той же системе, как это делают на Евровидении: сложить голоса жюри и голоса зрителей. Критики и театроведы уже проголосовали — теперь очередь читателей «Фонтанки»!

Список экспертов, участвовавших в формировании шорт-листа:

  • Жанна Зарецкая

театральный критик, соучредитель и председатель совета премии «Прорыв», шеф-редактор сайта журнала «ТЕАТР.», директор по развитию Фонда поддержки Большого драматического театра «Друзья БДТ», лауреат Независимой актерской премии им. В. И. Стржельчика.

  • Юлия Клейман

театровед, театральный критик, куратор, кандидат искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства РГИСИ, доцент ВШЭ (Москва).

  • Николай Песочинский

театровед, историк театра и театральный критик, профессор кафедры русского театра РГИСИ, кандидат искусствоведения, член исполкома Международной ассоциации театральных критиков.

  • Евгения Тропп

театровед, театральный критик, декан театроведческого факультета РГИСИ, редактор «Петербургского театрального журнала», кандидат искусствоведения.

  • Софья Козич

театральный критик, обозреватель «Фонтанки».

Чтобы проголосовать, кликните на оранжевую кнопку под изображением выбранного вами номинанта. Результаты будут опубликованы после церемонии награждения лауреатов премии 16 декабря.

«Лучший негосударственный театр года». Голосование

Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Опрос завершится 9 декабря.

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