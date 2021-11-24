«Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Какой негосударственный театр в Петербурге — лучший?

Специальная номинация премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» впервые учреждена в этом году при партнерской поддержке Группы компаний «ПСК». Лауреата этой номинации мы решили определить по той же системе, как это делают на Евровидении: сложить голоса жюри и голоса зрителей. Критики и театроведы уже проголосовали — теперь очередь читателей «Фонтанки»!



Список экспертов, участвовавших в формировании шорт-листа:



Жанна Зарецкая

