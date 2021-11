«Рассмотрим и дадим письменный ответ». В СПбГИКиТ пришел новый ректор

За несколько дней до этого стало известно, что заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Александр Евменов уходит с поста ректора СПбГИКиТ. Он проработал на этой должности 11 лет. Старейшие представители коллектива института выступают за то, чтобы оставить прежнего ректора в вузе хотя бы на должности президента.



Who is who



На сцене председательствовали трое.



Представить нового ректора приехала из Москвы директор департамента Минкульта региональной политики, образования и проектного управления Светлана Ермакова.