«Рассмотрим и дадим письменный ответ». В СПбГИКиТ пришел новый ректор

Фото: Николай Галкин/ТАСС Поделиться Поделиться







За несколько дней до этого стало известно, что заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Александр Евменов уходит с поста ректора СПбГИКиТ. Он проработал на этой должности 11 лет. Старейшие представители коллектива института выступают за то, чтобы оставить прежнего ректора в вузе хотя бы на должности президента.

Who is who

На сцене председательствовали трое.

Представить нового ректора приехала из Москвы директор департамента Минкульта региональной политики, образования и проектного управления Светлана Ермакова.



Местную киноэлиту представлял продюсер Сергей Сельянов, глава студии «СТВ» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Именно он в начале октября во время встречи на «Ленфильме» с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром культуры Ольгой Любимовой высказался критически о работе СПбГИКиТ и, очевидно, не остался в стороне от процесса смены ректора. Самой молчаливой была сама Наталия Горина — новый руководитель вуза. Она преподавала в СПбГИКиТ продюсерское дело около 10 лет, в качестве исполнительного продюсера выпустила более десятка фильмов и сериалов. Сама Горина — выпускница филологического факультета ЛГУ и аспирантуры Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН.

Сергей Сельянов заявил, что кинопроизводство в России выходит на новый уровень развития: из-за развития интернет-платформ производство кино увеличилось в 3–5 раз за последние 2 года. Эту сферу стало активно поддерживать государство. Продюсер рассказал, что мечтает о возрождении Петербурга как киностолицы.



«Во времена СССР в Ленинграде было место силы кинопроизводства, но перестройка надломила нас, — сказал Сельянов. — Наконец-то «Ленфильм» разрешил тяжелый долговой кризис, который не давал ему развиваться. Сейчас в индустрии много денег, нужен контент. Если раньше был актуален лозунг: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», то сейчас он звучит так: «У кого контент — тот король».

Светлана Ермакова от имени Минкульта пообещала новому руководителю и вузу поддержку министерства. «Именно от министерства зависят контрольные цифры приема в вузы, — многозначительно сказала Ермакова. — Кроме того, с 1 сентября 2022 года вуз уже начнет принимать обучающихся по программе второго высшего образования бесплатно по ряду специальностей. А еще сейчас вносятся изменения в закон, согласно которому дебютные фильмы выпускников киновузов будут субсидироваться в стопроцентном объеме в течение пяти лет после выпуска».

В последние годы университет получал крайне скудное финансирование от министерства. Слова Ермаковой, очевидно, следует понимать так, что теперь с деньгами будет лучше. О сокращении в институте бюджетных мест говорил Владимиру Путину Александр Сокуров: «Мы знаем, что происходит решительное сокращение в вузах бюджетных мест, в том числе в институте кино и телевидения, которое так не любит министерство культуры... Расходы на одного бюджетного студента во ВГИКе — 314 тысяч рублей, а в институте кино и телевидения — 8 тысяч рублей, и ни копейки не выделяется на техническое оснащение...»

Битва за контент

В первом обращении в качестве ректора к коллективу вуза Наталия Горина заявила о том, что хорошо знакома с нуждами как института (как преподаватель), так и кинопроизводства (как работающий продюсер). Она рассказала, что сейчас в индустрии не хватает молодых специалистов.

«Наша задача — подготовить сотрудников, которые будут создавать контент — фильмы и сериалы, в которых нуждаются платформы и большое кино. И которые будут при этом творцами».

Много раз произнесенное в ходе мероприятия слово «контент» явно смутило представителей вуза.

«Мы рассматриваем вуз как образовательную систему, а не производство контента, — возразила из зала женщина. — Будут ли сохранены каноны образования, принятые в институте?»

Светлана Ермакова и Наталия Горина заверили, что образовательные программы будут реализованы полностью.

«У меня нет желания ломать то хорошее, что есть в вузе, — сказала Горина. — Наша цель — чтобы все сохранилось и в то же время вводились новые стандарты и новые предметы, необходимые в отрасли, чтобы индустрия могла брать готовых специалистов прямо из выпускников нашего института. Сейчас это невозможно. А в кино много работы, в киноиндустрии не хватает режиссеров, постановщиков, продюсеров, специалистов по постпродакшену. Наша образовательная программа должна быть направлена на производство кадров для отрасли».



«Рассмотрим и дадим письменный ответ»

Незадолго до прибытия нового ректора в институте прошло заседание ученого совета. На нем избрали президента СПбГИКиТ. Эту должность большинством голосов отдали экс-ректору Александру Евменову, который проработал в вузе 40 лет, 11 из них — на посту ректора. Ученый совет подготовил письмо в Министерство культуры с просьбой поддержать решение.

Это письмо передал на сцену из зала режиссер и драматург, почетный профессор СПбГИКиТ Виктор Мережко.

«От имени членов трудового коллектива и представителей студенчества СПбГИКиТ мы просим назначить президентом вуза заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора Александра Евменова», — сказал народный артист РФ.

Его предложение высокими гостями было принято сухо.

«Предложение принято, есть моменты, которые мы обсудим, — сказала Ермакова. — Решение будет приниматься ректором».

Из зала послышались возражения.

«Это решение принимается ученым советом!» — подал голос ученый секретарь вуза Павел Лучников.



«Да, ученым советом и ректором, потом ректор подает кандидатуру в министерство, и мы ее согласовываем, — поправилась Светлана Ермакова. — Мы получили ваше предложение. Мы его рассмотрим и дадим письменный ответ».

Сейчас в вузе преподаватели и студенты собирают подписи под письмом к министру культуры с просьбой все-таки утвердить бывшего ректора президентом, так как это нужно для поддержания преемственности. По данным «Фонтанки», подписалось уже несколько десятков человек.

«Дай-то бог!»

Концертный зал института быстро пустел после заседания. Скандалов не наблюдалось. «С каждым мы теперь будем говорить отдельно, в рабочем порядке», — пообещала Горина.

Группа седовласых профессоров, казалось, заговорщицки что-то обсуждала. «Представляете, я ему говорю: ну каких современных режиссеров ты знаешь? А он ни одного назвать не может!» — возмущенно говорил один. «Это вот так по ЕГЭ принимают!» — кивали головой остальные.

В гардеробе у зеркала обсуждали изменения в жизни вуза. Доминировали философские настроения. «Ну дай-то бог! Может быть, и нормально все будет», — неуверенно говорили друг другу преподаватели, натягивая куртки и пальто.



Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

