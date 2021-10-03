Фото: предоставлено министерством культуры Поделиться Поделиться







2 октября на «Ленфильме» прошло совещание, из которого журналисты узнали: студия окончательно закрывает долги, и президенту в скором времени доложат об исполнении его поручения. Собравшая толстую «медкарту» болевая точка на карте Петербурга, похоже, излечивается. Дальше дело «за маленьким» — за творчеством.

В садике «Ленфильма» субботним днем к лирически настроенным горожанам, отдыхающим на лавочках, добавились представительские черные авто. На совещание прибыли, кажется, все, о ком применительно к процессу писала «Фонтанка»: от вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой, вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского и, собственно, директора киностудии Федора Щербакова, до «творческой части»: режиссера Алексея Германа-младшего, продюсеров студии СТВ Сергея Сельянова и Натальи Дрозд, буквально только что сошедших с красных дорожек с очередными премиями, и команды Константина Шавловского, развивающей культурную программу в киноцентре студии. После открытой для прессы части совещания с показом презентации, по лестнице ураганом взметнулся глава совета директоров Федор Бондарчук, примчавшийся из аэропорта. Дверь за ним плотно закрылась.



Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Поделиться Поделиться







Но до того, как это произошло, на камеры прозвучали духоподъемные слова и цифры.

«Министерство культуры и правительство ставят перед собой задачу по возрождению киностудии, возрождению нашего исторического прошлого», — привычно начала свою речь Татьяна Голикова и показалось, что ничего нового в этот день не прозвучит. Но вскоре выяснилось, что это не так: прямо в эти дни подписываются ключевые для «Ленфильма» документы — причем сразу по нескольким направлениям.

Вице-премьер рассказала о принятой в сентябре новой стратегии развития киностудии до 2025 года, которая включает как культурную и образовательную деятельность в этих стенах, так и съемочную, подведя смелый итог:

«Когда мы возродим все, что было утрачено, это будет поистине — извините за такой термин — крутая студия, которая будет гордиться своими произведениями, своими сотрудниками, тем, с кем студия работает, и тем, что у нее есть как история, так и будущее».

В кулуарах выяснилось, что 16 сентября киностудия все-таки продала многострадальный «непрофильный актив» — а именно землю на улице Тамбасова, выручив за это полтора миллиарда рублей. Далее: найдено решение по ситуации с передачей прав на «золотую коллекцию» фильмов киностудии — и даже определена ее доля будущих доходов — это 50%. Кроме того, «Ленфильм», вернув 60 миллионов Фонду кино (планируется сделать это до конца октября), сможет рассчитывать на его поддержку при съемке будущих картин, и студия выйдет на безубыточность уже в 2022 году. Впрочем, считает Федор Щербаков, и без этого выйдет тоже.



«Долгие годы [у студии] были серьезные финансовые проблемы, — выступил с итоговой речью перед прессой Федор Бондарчук. — Было поручение президента, которое мы обсуждали, и я бы сейчас говорил о его выполнении, но не имею такого права, потому что у нас остались какие-то недели: долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращают деньги — это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, таких как ИРИ, Институт развития интернета. Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. На студии организовывается площадка «Дебют», которую ведет Наташа Дрозд. По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты. Я не верю своим ушам».

Со столь же радостной речью выступил и Алексей Герман-младший, вернувшийся к съемкам своего фильма «Воздух», который планируется закончить через год. Правда, тем же вечером в соцсетях у него поинтересовались, вернут ли уволенных, решат ли вопросы с оборудованием и так далее.



Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Фото: предоставлено министерством культуры Поделиться Поделиться







Об оборудовании на совещании речь также шла. Федор Щербаков рассказал, что основная задача студии — восстановление производства. В 2021 году на студии был возрожден редакторский отдел, и уже рассмотрено порядка 600 проектов, 7 из которых были отобраны для участия в конкурсе. Подписаны соглашения с предпринимателями, и в ближайшее время на «Ленфильме» появятся «лучшие звуковые студии». Начала работу лаборатория «Ленфильм-дебют», и деньги от «золотой коллекции» должны пойти именно на поддержку дебютных работ. Также грант готов выделить член совета директоров, представляющий Институт развития интернета.

Само пространство студии также должно стать более открытым. По стопам работавшего недолгое время при Инессе Юрченко Kino Corner должно открыться общественное пространство. Есть также планы об открытии на студии пленочного кинотеатра и обновленного интерактивного музея — уже не говоря об открытии проходной улицы с Каменноостровского на Кронверкскую.

Министр культуры Ольга Любимова повторила сказанную «Фонтанке» в интервью позицию, что в ближайшие год-два не ждет от «Ленфильма» блокбастеров, перед студией поставлены другие задачи:



«Мы ждем возможности молодым ребятам, которые живут в Петербурге, трудиться, развиваться на родной киностудии, — подтвердила Любимова. — Это чудо, что несмотря ни на что, в городе есть команды, которые готовы подхватить эти начинания, найти этих ребят, трудиться вместе».

Министр напомнила, что до 15 ноября на студии проходит конкурс сценариев, открытый для участников со всей России. Прошедшие отбор примут участие в бесплатной сценарно-режиссерской лаборатории, которая запустится весной 2022 года в онлайн и офлайн-форматах. Конкурсанты смогут доработать свои проекты под руководством профессионалов.

«Мы ждем от «Ленфильма» мощных сценариев, которыми славится Санкт-Петербург, — подчеркнула Любимова. — Уже в этом году ребята представляли свои сценарии, и нам важно, что есть ряд дебютов, представленных очень опытными, состоявшимися продюсерами, которые также собираются сотрудничать с «Ленфильмом» по ходу съемок».

«Сейчас чуть-чуть осталось разобраться с долгами — и потом уже предстоит участие «Ленфильма» в [питчингах] Фонда кино, уже с крупными проектами, долгожданными для студии», — подытожила министр.



Общий оптимизм участников встречи чуточку приглушил опытный продюсер Сергей Сельянов, расширив круг задач перед федеральным начальством.

«Студия не может стоять как в пустыне», — заметил он и поставил перед чиновниками планку в целом «восстановить Петербург как место кинематографической силы». Для этого, по его мнению, необходима инфраструктура, включая кинообразовательную («для начала нужно, чтобы кадры появились») и продюсерскую, а еще — среда (в этой связи он упомянул о необходимости поддержки профильного журнала «Сеанс»), которая сейчас держится, с его слов, на «кровавом энтузиазме».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

