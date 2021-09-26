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Фильм петербургской студии награжден за режиссерский дебют на фестивале в Сан-Себастьяне

«Ничья» Лены Ланских получила приз на престижном испанском кинофестивале

Фильм режиссера Лены Ланских «Ничья» 25 сентября получил главный приз конкурсной программы «Новые режиссеры» на престижном кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне.

«Я просто не могу в это поверить! Четвертый по значимости кинофестиваль на планете наградил главным призом мой фильм», — поделилась эмоциями в инстаграме режиссер.

Главный приз всего кинофестиваля в Сан-Себастьяне — «Золотую раковину» — получил румынский фильм «Голубая луна» режиссера Алины Григоре. «Серебряные раковины» получили актрисы Джессика Честейн и Флора Офелия Хофман Линдаль, режиссер Теа Линдебург, также были присуждены призы жюри и другие награды.

Над картиной «Ничья» работала петербургская кинокомпания СТВ — продюсеры Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов. Это социальная драма о судьбе 14-летней Вики, ставшей мамой, и ее непростых отношениях со взрослыми и сверстниками.

Фильм был снят при поддержке Минкульта, где тут же отреагировали на успех картины.

«В этом году мы уже гордились за фильм «Разжимая кулаки», и сейчас настало время чествовать создателей яркого проекта «Ничья», — прокомментировала новость министр Ольга Любимова. — Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов».

Фильм «Ничья» выходит в широкий прокат в России 30 сентября (16+).

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