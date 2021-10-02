Фото: предоставлено киностудией Поделиться Поделиться







На киностудии «Ленфильм» планируют создать единственный в Петербурге кинотеатр, в котором будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки. Об этом рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков 2 октября в ходе совещания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра культуры Ольги Любимовой и членов совета директоров акционерного общества.

Проект, который объединит и задействует всю студию, вдохнув новые смыслы и идеи в историческое пространство, получил название «Шестой павильон» (всего на студии их по-настоящему пять).



Среди других планов киностудии — создание обновленного Музея кино. Перспектива открытия его на киностудии в новом интерактивном формате в настоящее время обсуждается с инвесторами. Кроме того, студия не оставляет идеи открыть для горожан дворы и сделать сквозной проход с Каменноостровского проспекта. Визуализацию того, как это может выглядеть, показали на совещании.



Фото: предоставлено киностудией Поделиться Поделиться







На практике улицу планируют открыть к следующему лету, решив все юридические формальности.

Фото: предоставлено киностудией Поделиться Поделиться







Разговоры о будущем стали более актуальными после того, как стало известно, что студия практически расплатилась с миллиардными задолженностями. «Сейчас чуть-чуть осталось доразобраться с долгами», — осторожно оценила министр культуры Ольга Любимова. Председатель совета директоров киностудии Фёдор Бондарчук был более решителен в своих оценках.

«Долгие годы, особенно последние годы были серьезные финансовые проблемы, — признал режиссер. — Было поручение президента, которое мы обсуждали. Я бы сейчас говорил о его выполнении, но не имею такого права, потому что у нас остались какие-то недели: долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращают деньги — это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, таких как ИРИ, Институт развития интернета. Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. На студии организовывается площадка «Дебют», которую ведет Наташа Дрозд. По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты. Я не верю своим ушам».

