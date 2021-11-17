В Петербургском институте кино и телевидения меняют ректора впервые за десять лет

«За годы своего существования старейший киновуз страны накопил богатый опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности и выпустил плеяду известных выпускников. Однако успешное развитие института невозможно без наличия динамично развивающейся и гибко реагирующей на запросы времени системы образования. Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.

Наталия Горина — выпускница филологического факультета ЛГУ и аспирантуры Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН. В Институте кино и телевидения преподавала мастерство продюсирования, в качестве исполнительного продюсера она выпустила более десятка фильмов и сериалов, также была литературным редактором некоторых фильмов.



«Фонтанка» обратилась за комментариями к режиссеру Алексею Герману-младшему. Он предположил, что, скорее всего, с новым ректором не знаком, однако сам факт смены руководства вуза называет неизбежным.

«Разговоры о смене ректора ходили очень давно, много лет, — сказал он. — На мой взгляд, уровень подготовки студентов в вузе мог бы быть несколько выше. Там учится довольно много студентов, но тем не менее не так много входит в профессию. Поэтому это ожидаемое решение. Я не вижу в произошедшем никакой трагедии. Думаю, что Евменов много сделал для института, но пора двигаться дальше. И я очень жду и надеюсь не только на повышение качества образования, но и повышения качества отбора студентов и, мне кажется, нужно искать все-таки более мотивированных ребят. Я считаю, что это неизбежность».

