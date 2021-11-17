В Петербургском институте кино и телевидения меняют ректора впервые за десять лет

«За годы своего существования старейший киновуз страны накопил богатый опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности и выпустил плеяду известных выпускников. Однако успешное развитие института невозможно без наличия динамично развивающейся и гибко реагирующей на запросы времени системы образования. Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу в одном из ведущих регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.
Наталия Горина — выпускница филологического факультета ЛГУ и аспирантуры Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. Работала в научной группе по созданию искусственного интеллекта, была ученым секретарем Лаборатории автоматизации лингвистических исследований ИЛИ РАН. В Институте кино и телевидения преподавала мастерство продюсирования, в качестве исполнительного продюсера она выпустила более десятка фильмов и сериалов, также была литературным редактором некоторых фильмов.
«Фонтанка» обратилась за комментариями к режиссеру Алексею Герману-младшему. Он предположил, что, скорее всего, с новым ректором не знаком, однако сам факт смены руководства вуза называет неизбежным.
«Разговоры о смене ректора ходили очень давно, много лет, — сказал он. — На мой взгляд, уровень подготовки студентов в вузе мог бы быть несколько выше. Там учится довольно много студентов, но тем не менее не так много входит в профессию. Поэтому это ожидаемое решение. Я не вижу в произошедшем никакой трагедии. Думаю, что Евменов много сделал для института, но пора двигаться дальше. И я очень жду и надеюсь не только на повышение качества образования, но и повышения качества отбора студентов и, мне кажется, нужно искать все-таки более мотивированных ребят. Я считаю, что это неизбежность».
В начале октября на «Ленфильме» в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром культуры Ольгой Любимовой о вузе высказался критически продюсер Сергей Сельянов, возглавляющий студию «СТВ» и Ассоциацию продюсеров кино и телевидения.
На днях вуз провел Фестиваль студенческого кино «ПитерКиТ». Всего на конкурс поступило около 400 заявок из 57 киношкол 20 стран мира.
Александр Евменов — академик Академии кинематографических искусств «Ника» — возглавлял СпбГИКиТ с 2011 года, а работает в нем — с 1981 года. В 2015 году стал лауреатом «ТЭФИ» «за вклад в развитие профессионального образования в области телевидения».
По итогам мониторинга на протяжении последних трех лет среди всех вузов культуры и искусства СпбГИКиТ дважды занимал первое место и один раз второе. Институт кино и телевидения стал единственным вузом, когда-либо получавшим премию «Ника»: в 2018 году институт был отмечен «За вклад в кинематографические науки, критику и образование». Преподаватели и студенты ГУКиТ получали специальные призы и на Венецианском кинофестивале. На базе вуза работает мастерская Александра Сокурова, где идет обучение студентов. В 2020 году работы учеников мастерской были показаны на Международном кинофестивале в Турине — самом крупном в Италии после Венецианского. Также спецпоказ картин был проведен на Московском кинофестивале. В 2020 году фильм выпускницы вуза Даниэллы Рыбакьян «Шум» вошел во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля.