В Петербурге начался фестиваль студенческого кино «ПитерКиТ»

В ближайшие дни участников фестиваля ожидают конкурсные показы начинающих кинематографистов, а 16 ноября международное жюри под председательством режиссера Владимира Котта выберет победителей «ПитерКиТа». Всего на конкурс поступило около 400 заявок из 57 киношкол 20 стран мира.

В Петербурге начал работу ХХI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ». 11 ноября состоялось его торжественное открытие в концертном зале Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Как и в прошлом году, в связи с введением эпидемиологических мер фестиваль частично проходит онлайн.

«Те, кто проиграют, — не отчаивайтесь. Иногда с поражения начинается дорога к большим достижениям. А те, кто победит, — не зазнавайтесь», — обратился к студентам ректор СПбГИКиТ Александр Евменов.

В этом году фестиваль посвящен режиссеру Игорю Масленникову, который недавно отметил 90-летие. Кинематографист на протяжении многих лет преподавал в СПбГИКиТ и выпустил не одну мастерскую талантливых режиссеров. Его ученик Артем Антонов сейчас возглавляет кафедру режиссуры игрового кино.

Ярким моментом вечера стало награждение победителей питчинга дебютантов, который прошел несколькими днями ранее при поддержке Союза кинематографистов России. Из 41 проекта шорт-листа жюри выбрало 6 победителей в разных номинациях. Зал встречал каждое имя овациями, счастливым студентам, которые возвращались на места с наградами, не давали пройти: сокурсники и коллеги жали им руки и обнимали. Победители получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих кинопроектов.