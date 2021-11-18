Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть очередное обращение по Охтинскому мысу

Сорокин просит КГИОП признать возможные останки крепости Ландскрона на Охтинском мысе объектом культурного наследия. С соответствующим иском весной 2021 года в суд пришли несколько депутатов городского парламента и их единомышленники. Заявители считали, что комитет по охране памятников незаконно бездействует, не включая в перечень выявленных памятников объект «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона».

Судья Куйбышевского районного суда Петербурга Ирина Воробьёва частично удовлетворила иск нескольких активистов с требованием рассмотреть обращение археолога Петра Сорокина. Об этом 18 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Действующий предмет охраны объекта культурного наследия на Охтинском мысе утвержден КГИОП на основании приказа № 250 Министерства культуры РФ. Этот документ определяет статус и границы памятника. Приказ Минкульта петербургские депутаты ранее уже пытались оспорить в Верховном суде РФ, однако неоднократно получали решение: границы объекта культурного наследия на Охтинском мысе верны.



Судебные процессы также шли в городском суде Петербурга. Эта инстанция закрыла последнее дело об оспаривании границ охранной зоны объекта культурного наследия на Охте в июне 2021 года.



Существенная часть Охтинского мыса в настоящее время находится в собственности «Газпром нефти». Компания планирует создать здесь комплекс с общественными пространствами и ландшафтным парком для местных жителей и туристов. «Нефтяники» заверяют, что на территории памятника строительства не будет — охраняемые участки станут частью общественной зоны комплекса и парка.



Как горожанам и туристам будет представлен памятник археологии на Охте, сейчас решает рабочая группа, в которую вошли представители Министерства культуры РФ, правительства Петербурга, руководители крупнейших российских музеев, археологи (в том числе Петр Сорокин) и собственник участка. Все они исполняют поручение президента проработать вопрос о возможности создания на Охтинском мысе археологического музея. Предварительно «Газпром нефть» и администрация Петербурга уже договорились о выделении под экспозицию 1500 кв. м — такая же площадь у Музея археологии в Московском Кремле.

