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Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть очередное обращение по Охтинскому мысу

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Судья Куйбышевского районного суда Петербурга Ирина Воробьёва частично удовлетворила иск нескольких активистов с требованием рассмотреть обращение археолога Петра Сорокина. Об этом 18 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сорокин просит КГИОП признать возможные останки крепости Ландскрона на Охтинском мысе объектом культурного наследия. С соответствующим иском весной 2021 года в суд пришли несколько депутатов городского парламента и их единомышленники. Заявители считали, что комитет по охране памятников незаконно бездействует, не включая в перечень выявленных памятников объект «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона».

Действующий предмет охраны объекта культурного наследия на Охтинском мысе утвержден КГИОП на основании приказа № 250 Министерства культуры РФ. Этот документ определяет статус и границы памятника. Приказ Минкульта петербургские депутаты ранее уже пытались оспорить в Верховном суде РФ, однако неоднократно получали решение: границы объекта культурного наследия на Охтинском мысе верны.

Судебные процессы также шли в городском суде Петербурга. Эта инстанция закрыла последнее дело об оспаривании границ охранной зоны объекта культурного наследия на Охте в июне 2021 года.

Существенная часть Охтинского мыса в настоящее время находится в собственности «Газпром нефти». Компания планирует создать здесь комплекс с общественными пространствами и ландшафтным парком для местных жителей и туристов. «Нефтяники» заверяют, что на территории памятника строительства не будет — охраняемые участки станут частью общественной зоны комплекса и парка.

Как горожанам и туристам будет представлен памятник археологии на Охте, сейчас решает рабочая группа, в которую вошли представители Министерства культуры РФ, правительства Петербурга, руководители крупнейших российских музеев, археологи (в том числе Петр Сорокин) и собственник участка. Все они исполняют поручение президента проработать вопрос о возможности создания на Охтинском мысе археологического музея. Предварительно «Газпром нефть» и администрация Петербурга уже договорились о выделении под экспозицию 1500 кв. м — такая же площадь у Музея археологии в Московском Кремле.

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Комментарии (10)

Милая +
В чём суть частичного удовлетворения судьёй И.А.Воробьёвой иска? Что она согласилась удовлетворить, а что отклонила? Можно было бы и подробнее изложить материал дела.
265115965
Да! Пусть там будет пустынь ещё лет десять или двадцать. Не дадим построить офигенный комплекс, не дадут построить там ничего. Сдается мне, что все эти "градозащитники" и "археологи" за мелкий прайс держат для кого-то землю вблизи центра города.
lamer
Ну так они сдержат свое слово, а застроят человейниками коварные девелоперы.
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