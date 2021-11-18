Тело 15-летнего нашли в канаве в Калининградской области. Подозреваемый уверен, что отсидел из-за длинного языка убитого

Ударил в грудь ножом, а потом душил штанами. Полиция в Калининградской области задержала подозреваемого в убийстве 15-летнего.
Как сообщает 18 ноября издание «Клопс», тело 15-летнего жителя Озерска нашли накануне в канаве со следами насильственной смерти. Подростка искали после того, как в полицию 16 ноября пришла его мать и сообщила, что ребенка сутки нет дома.
Автор: УМВД России по Калининградской области / YouTube
СК и полиция региона оперативно задержали подозреваемого — 17-летнего судимого за кражи, грабёж и разбой. Летом 2021 года он вышел из колонии и на допросе, по данным издания, сообщил, что с убитым у них вышел конфликт. Якобы 15-летний дал показания на него по делу о серии краж, которые они совершили вместе. И тем самым избежал наказания.
По версии следствия, подростка сначала ударили ножом, а потом душили с помощью штанов.
В рамках расследований уголовного дела по статье «убийство» назначена экспертиза, которая точно установит, какие из травм или ран стали причиной смерти 15-летнего.