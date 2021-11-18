Тело 15-летнего нашли в канаве в Калининградской области. Подозреваемый уверен, что отсидел из-за длинного языка убитого

Тоесть наши правоохранители даже не взяли пацана под охрану.

Путин , вам в России оружиее надо не с 21 года выдавать , а с 7 лет.

Абсолютное беззаконие и хаос в стране. А тут ещё лишили права на самооборону.

Не каждый у нас самбист и каратист, как президент