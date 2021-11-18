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Тело 15-летнего нашли в канаве в Калининградской области. Подозреваемый уверен, что отсидел из-за длинного языка убитого

В Озерске в канаве нашли тело 15-летнего с ножевым ранением и следами удушения

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Ударил в грудь ножом, а потом душил штанами. Полиция в Калининградской области задержала подозреваемого в убийстве 15-летнего.

Как сообщает 18 ноября издание «Клопс», тело 15-летнего жителя Озерска нашли накануне в канаве со следами насильственной смерти. Подростка искали после того, как в полицию 16 ноября пришла его мать и сообщила, что ребенка сутки нет дома.

Автор: УМВД России по Калининградской области / YouTube

СК и полиция региона оперативно задержали подозреваемого — 17-летнего судимого за кражи, грабёж и разбой. Летом 2021 года он вышел из колонии и на допросе, по данным издания, сообщил, что с убитым у них вышел конфликт. Якобы 15-летний дал показания на него по делу о серии краж, которые они совершили вместе. И тем самым избежал наказания.

По версии следствия, подростка сначала ударили ножом, а потом душили с помощью штанов.

В рамках расследований уголовного дела по статье «убийство» назначена экспертиза, которая точно установит, какие из травм или ран стали причиной смерти 15-летнего.

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Комментарии (7)

hal9000
Следаки не ошиблись ..он и был организатор...все правильно он отсидел..еслиб эта была коллективная идея он бы его не сдал..
07A
Один малолетний преступник забил другого, а тут сразу Вселенский разум, магия, Путин и рассказы о 90-х, от родившихся после 2000-х! Милейший, если вы такой прошареный, на подскажете, заодно, где "золото партии" и янтарная комната?
262224921
Тоесть наши правоохранители даже не взяли пацана под охрану.
Путин , вам в России оружиее надо не с 21 года выдавать , а с 7 лет.
Абсолютное беззаконие и хаос в стране. А тут ещё лишили права на самооборону.
Не каждый у нас самбист и каратист, как президент
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