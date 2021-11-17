Фото дня — страшные липы на Московском. Так им легче жить

17 ноября специалисты садово-паркового хозяйства начали укрывать кроны лип на Московском проспекте, завтра работа продолжится. Это ежегодное мероприятие, так зелёный фонд Петербурга сберегают от негативного воздействия окружающей среды в зимнее время, пояснили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
«Укрывать кроны и стволы молодых посадок деревьев необходимо на территориях уличного озеленения с наиболее интенсивным движением транспорта. Таким образом садовники защищают растения от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах», — отмечают в комитете.
На Московском проспекте спрячутся в «спальники» примерно 370 деревьев, а всего по городу — около 700. В целом в Петербурге к зиме готовят 23 тысячи деревьев и 57 тысяч кустарников: их утепляют торфом и укрывают специальным материалом. Работы завершатся к концу ноября. А распакуют растения в концу марта–началу апреля, рассказали «Фонтанке» в комблаге.