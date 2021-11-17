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Фото дня — страшные липы на Московском. Так им легче жить

На Московском проспекте укрыли кроны деревьев

Это не гигантские личинки, не мешки с костями и даже не чупа-чупсы для великанов. Так выглядят зимние костюмы для деревьев. Потому что растениям тоже сложно в городе, и машины им не нравятся.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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17 ноября специалисты садово-паркового хозяйства начали укрывать кроны лип на Московском проспекте, завтра работа продолжится. Это ежегодное мероприятие, так зелёный фонд Петербурга сберегают от негативного воздействия окружающей среды в зимнее время, пояснили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

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«Укрывать кроны и стволы молодых посадок деревьев необходимо на территориях уличного озеленения с наиболее интенсивным движением транспорта. Таким образом садовники защищают растения от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах», — отмечают в комитете.

На Московском проспекте спрячутся в «спальники» примерно 370 деревьев, а всего по городу — около 700. В целом в Петербурге к зиме готовят 23 тысячи деревьев и 57 тысяч кустарников: их утепляют торфом и укрывают специальным материалом. Работы завершатся к концу ноября. А распакуют растения в концу марта–началу апреля, рассказали «Фонтанке» в комблаге.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

AlBerkut
Суровый питерский Хеллоуин, мы тут его примерно полгода отмечаем.
Чехлы в виде тыкв нужно было делать. А чтобы ещё страшнее было, тыквы с ликами пу, лукашонки, карнавального 😉😂😂😂
Tanja36
а мне нравится:) аутентичные липы.
265055770
Людей надо тоже упаковать. С наступлением холодов выхлопных газов на улице явно больше стало.
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