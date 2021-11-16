Вам комфорт или дешевые метры? Что мешает наладить жизнь в пригородах

Когда на приграничной территории возводятся новые районы, то власти Петербурга берут на себя благоустройство территорий общего пользования: крупные парки, скверы, общественные пространства, пояснил Владимир Григорьев, глава комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга ( на момент проведения круглого стола; не занимает должность с 29 октября 2021 года — прим. ред .) :

Хотя положительные сдвиги есть, но до завершения в этом процессе еще далеко. Застройщики утверждают, что делают максимум возможного, но без помощи государства соцобъекты строить слишком дорого — особенно в бюджетных проектах. А значит, проекты теряют экономическую привлекательность.

По мнению эксперта, именно при комплексном освоении территории застройщику есть смысл брать многое на себя. В точечных же проектах все благоустройство и так находится в границах участка. Если же речь идет об общественной зоне, входящей в границы проектирования и застройки — например, о набережных, — то здесь правильным решением будет совместное развитие территории девелоперами и городом.

— Мы приняли решение создавать общественные зоны в нашем проекте «Новое Горелово» самостоятельно — в высококонкурентной среде это поднимает ликвидность проекта, — говорит заместитель директора СК «ЛенРуссСтрой» Максим Жабин . — Поскольку это КОТ на полмиллиона квадратных метров жилья, все проекты по благоустройству находятся в рамках квартала. Там есть и общественные зоны, и скверы, и зоны с многоэтажным жильем, а также плейхаб и благоустроенный променад длиной 450 метров.

— Если территория застраивается без проекта планировки (ППТ) и состоит исключительно из участков жилых зданий, то это ответственность застройщика. Если же в утвержденном ППТ выделяются территории общего пользования, то их должен делать город.

Как рассказал директор по развитию СК «Дальпитерстрой» Марат Арнис , все, что в его собственности, застройщик благоустраивает сам: дворы, проезды. Кроме того, компания планирует обустройство набережной реки Кузьминки, которая затем перейдет в муниципальное ведение.

— Наш проект комплексного освоения территории в Федоровском расположен в 3 км от границы с Петербургом, и здесь мы тоже пытаемся своими силами сделать благоустройство: зеленые насаждения, прогулочные зоны — все это нужно, чтобы люди ехали к нам, — продолжил дискуссию генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Ленстройград» Леонид Голубев . — Кроме Павловского парка и зелени рядом нужны еще и школы и детсады. Также в нагрузку нам достается и строительство подъездных путей, так как у муниципалитета не на все есть деньги.

— Когда мы начинали проект на территории Шушар, там была небольшая старенькая школа и детский садик, — говорит Арнис . — Сегодня — один старый и три больших новых детских сада, одна старая и одна большая новая школа и строится еще одна. В планах — строительство еще одной школы и трех детских садов. Сейчас в спальных районах преимущественно селятся семьи с детьми, поэтому задачей номер один для нас стали школы, садики и как минимум детские поликлиники. Объекты мы строим сразу большие, так как население в Шушарах растет быстро.

— Совместными усилиями мы определяем, какой будет территория, насколько здесь будет комфортно жить и будущим поколениям, — сообщил он. — Поэтому одинаково важно создавать как общедоступные городские пространства для отдыха, так и локальные зеленые зоны внутри новых кварталов. Например, внутреннюю территорию ЖК «Аквилон Stories» мы отдали под дендропарк площадью 1 га. Свободных участков под застройку в Кудрово не осталось, поэтому объем жилого фонда сильно не увеличится — соответственно, и ситуация с инфраструктурой будет только улучшаться. Мы выступаем последним застройщиком жилья на этой территории — вместе с жильем площадью 90 тыс.кв.м наша компания взяла на себя обязательство построить детский сад на 200 мест. Также мы выступим соинвестором строительства школы на 825 мест и реализуем в проекте свой стандарт по созданию общественных пространств. Так, в одном из корпусов откроется некоммерческий детский клуб «Аквилон Kids».

— Мне кажется, что школы, поликлиники, не говоря уже про дороги, — это тот необходимый минимум, который мы могли бы учитывать при вводе жилья, чтобы считать комфортными условия проживания, — полагает он. — Не секрет, что в городе единственная норма, которая перевыполнена в полтора раза, — по торговым площадям на тысячу жителей. По социнфраструктуре пока есть отставание, которое мы ликвидируем последовательно, но к сожалению, медленно. Сейчас все ЖК у нас строятся обеспеченными социальной инфраструктурой — это внесено в Правила землепользования и застройки (пункт 1.2.9) и контролируется Градостроительной комиссией под руководством губернатора. К тому же, в последние два года мы вышли на почти 100% выполнение АИП. По дорогам тоже есть определенное отставание — этот вопрос также находится в ведении градкомиссии. Его можно решить либо за счет средств АИП, либо за счет инвестора.

— Наличие детских садов и школы в пешей доступности входит в топ-5 запросов у более половины наших покупателей, — добавил Андрей Вересов. — В районах с развитой инфраструктурой у девелопера больше возможностей для создания качественной жилой среды: здесь, как правило, стабильный высокий спрос и цены продаж выше, чем в других пригородах. А вот для районов массовой застройки такой вопрос всегда стоит остро. Это касается как пригородов, так и городских районов. В идеале необходимо синхронизировать выделение земельных ресурсов с дорожным строительством и развитием социальной сферы. На деле так получается не всегда, но есть и успешные примеры — в частности, Кудрово.

По мнению бывшего главного архитектора, при строительстве больших ЖК синхронизировать ввод объектов и обеспечить минимальный комфорт возможно только при вводе «пусковыми комплексами», когда объем жилья соответствует по нормативам вместимости детсадов, школ, поликлиник, пропускной способности дорог. Но на практике все гораздо сложнее, продолжил Григорьев . Инвесторы, как правило, строят на своих территориях, у них своя финансовая программа, исходя из того, что будет продаваться. Естественно, идет тенденция к укрупнению школ, так как это экономит территорию. Но большая школа недозагруженной работать не может, а ждать ее полной загрузки занимает время. Так что первые въехавшие в квартиры какой-то период не могут рассчитывать на школьные места. С садиками проще, их можно строить меньшей емкости и пропорционально введенному жилью.

Как рассказал эксперт, освоение территории началось в 2006 году. Тогда это была просто деревня на границе города и области без инженерной и транспортной инфраструктуры. Импульс развитию придавала МЕГА ИКЕА, которая работала здесь уже три года. Тогда же в завершающей стадии находилось и строительство КАД. Два этих фактора сильно изменили рынок недвижимости пригорода. Сегодня у Кудрово статус города — и, как считает Андрей Вересов, по сравнению с другими пригородами его обеспеченность инфраструктурой высокая.

— На участке в Федоровском, где мы мы недавно построили небольшой проект из таунхаусов, мы также возвели детсад и передали его администрации Тосненского района, — рассказал Леонид Голубев. — К тому же мы согласовали техзадание на проектирование еще одного садика, так что при вводе очереди малоэтажки на соседнем участке мы будем обеспечены местами в детсадах. Стоимость квадратного метра у нас заметно меньше чем, например, в Девяткино, и мы не строим студии — это достаточно комфортная среда. Единственная сложность — с отсутствием мест в школах, это нас немного тормозит. Школа в Федоровском заполнена, а в нашем комплексе хоть и запланировано место под нее, но мы будем просить помощи района и области, так как она внушительно бьет по бюджету. Школа на 800 мест стоит порядка 1,2 млрд рублей. Мы готовы спроектировать, выделить землю и подготовить коммуникации, но дальше уже сложно. Жаль, что программа «Стимул» закончилась, это облегчило бы процесс.



Социальные объекты для спальных районов, такие как школы и детские сады, — первичная и совершенно необходимая потребность: целевая аудитория там — семьи с детьми. И «Новое Горелово» — один из первых проектов в области, где объекты социального значения уже частично построены и будут полностью завершены до окончания строительства всего района. На 400 тыс кв. м жилья уже работают школа и детские сады, идет строительство еще одной школы и детсада. На первых этажах коммерческих помещений предусмотрены помещения под частно-государственные садики. Многое из этого стало возможным также благодаря областной программе «Стимул».



— Поддержу коллегу — построить школу не просто сложно, это почти невозможно, если радикально не увеличивать цены на жилье, — добавил Максим Жабин. — Если большой детсад и большая школа создаются при максимальной высоте жилья в 12 этажей, это может «съесть» почти всю прибыль проекта до налогообложения. В моем понимании, если не будет поддержки со стороны государства, то строить такие объекты будет сложно. Я не снимаю ответственности с застройщика, но предполагаю, что у государства должны быть такие программы, как «Стимул» или программы Минсельхоза по развитию сельских поселений. Возможно, поможет софинансирование. Но, например, я не встречал концессий на социальные объекты — они больше носят коммерческий характер. Если не получится решить этот вопрос, то хорошая школа на 700–800 учеников будет стоить миллиарды — и это большие деньги при соотношении с квадратными метрами.

Минимум против комфорта



Современные требования к комфорту по сути не отличаются от тех, что предъявлялись лет 30–40 назад, считает Владимир Григорьев. Это детские площадки и места для отдыха взрослых, спортивные сооружения, торговля (в том числе и первичного уровня: молоко, хлеб), почта, отделение банка в пешеходной доступности. Плюс зоны общего пользования и рекреационные территории, небольшие парки и скверы. Если говорить о сложившихся районах, где строительство жилья ведется не по ППТ, там тоже предусматриваются площадки для отдыха. Но от таких участков сложно требовать соответствия нормативам советского проектирования — например, площадок для выгула собак. А это оказалось очень болезненной и актуальной темой — владельцев домашних животных в городе много, а гулять с питомцами негде.



— У нас понятие пригорода уже почти исчезло, приграничная область — высокоурбанизированная среда, и рассчитывать на милые пригороды с малоэтажным жильем на окраине уже не приходится, — заявил Григорьев. — Откровенно говоря, покупательская способность населения не позволяет компенсировать затраты на строительство низкоплотного деурбанизированного пригорода за счет более дорогой продажи.



— Чтобы привлечь клиентов, мы спроектировали в своих домах лифты, даже в 3-х этажных секциях — рассказал Леонид Голубев. — В нашем поселении нет хороших спорткомплексов и бассейнов, и у нас выделен участок под строительство ФОК. Чтобы развиваться, продавать и повышать стоимость, придется часть функций брать на себя. Поскольку в пригород едут семьи, им важно, чтобы дети были заняты. У нас закрытые от машин дворы, в планах развить велодорожки и разнообразные спортплощадки — именно для детей разного возраста, чтобы они не бегали далеко через дороги. У нас открытые группы в соцсетях, и мы реагируем на запросы жителей. О дин из самых актуальных запросов — площадки для выгула собак. Мы строим на 30 га, и территория позволяет выделить под них место.



Инфраструктура — это первое, чем необходимо обеспечить жителей новостройки в пригороде, уточнил Андрей Вересов. Однако комфорт проживания создается не только за счет инфраструктуры.



— Безусловно, важен сам проект и решения, которые заложил в него застройщик, — полагает он. — Мнение, что жилье в пригороде по своим качествам уступает городским объектам, абсолютно ошибочно. Тем более, с учетом того, что за последние два года привязанность горожан к месту работы ослабилась. Многие перешли на удаленку, другие в принципе стали рассматривать для себя жизнь в пригородах как более привлекательную. Поэтому требования покупателей к качеству жилья в пригородах ничем не отличаются от тех, кто выбирает жизнь в городе.



Марат Арнис дополнил, что понятие комфорта также включает в себя наличие досуговых объектов. С торговлей нет проблем — помещения под коммерцию выкупаются в объектах компании еще на стадии строительства. Также в Шушары уже вошли крупные спортивные сети, подтягиваются и большие компании, скоро появятся кинотеатры.



— Для создания комфортной среды нужны зеленые скверы, — добавил он. — До нашего появления в районе их не было вообще, сейчас уже два. Для превышения базового минимума и комфорта также нужны машиноместа, экология, безопасность. В проектах КОТ должна быть полиция и пожарная часть — и, например, в нашем «Алексеевском квартале» все эти требования соблюдены.

— Понятие «Комфортная среда» уже обесценили, потому что нет ее четкого определения, каждый подходит к нему со своей меркой, — говорит Максим Жабин. — Здорово, когда компетенция девелопера позволяет выяснять потребности людей, а высшее мастерство — когда он сам говорит людям, что им важно. Мы пока к этому не пришли, но наша команда специалистов, которую мы называем «Лабораторией продукта», опрашивает целевую аудиторию, выясняет, что будет востребовано в проектах через 5–7 лет, — учитывая, что средняя продолжительность реализации проекта 36 месяцев. Но клиент часто не готов заплатить за какие-то опции будущего комфорта, ему важно реализовать базовые потребности, банально — стабильный интернет.

Или взять проблему паркингов. По словам Жабина, стоимость самого примитивного надземного паркинга по себестоимости составляет 700 тысяч рублей за машиноместо. Учитывая, что 95% клиентов покупают жилье в ипотеку, «навес» комфортной среды, включающей паркинги, только увеличит нагрузку. Как уточнил эксперт, при малейшей возможности оставить машину на улице поближе к дому так и будут поступать, поэтому нужно вложить большие ресурсы в строительство современных паркингов с большим количеством дополнительных сервисных опций, чтобы «завлечь» туда покупателя.



Владимир Григорьев согласился, что есть проблемы с авто, но напомнил, что не государство выдумало норму автомобилизации и что нынешние 340 автомобилей на тысячу человек скоро превратятся во все 400.



— Нельзя игнорировать тот факт, что в периферийных районах все ездят на машинах, — добавил он. — Надо анализировать и принимать правильное решение на стадии проектирования. Вспомните советские кварталы — проезды нарисованы так, что там невозможно разогнаться. Сегодня же я вижу внутренние проезды прямыми, как стрела — это потенциальная возможность для разгона. А дешевые варианты проектирования паркингов есть, но они почему-то непопулярны.



Попасть в ритм



У города есть Адресная инвестиционная программа, план по строительству метро, головных инженерных сооружений. Если застройщики формируют свои строительные программы в тех местах, где город сосредоточил усилия, тогда все будет развиваться гармонично, продолжил Григорьев. Если вдруг застройщик хочет построить в «экзотическом» относительно планов города месте, тогда все работы надо выполнить за счет собственных и привлеченных средств. Для этого и есть градкомиссия, которая определит, на какие средства что делать.



— Сейчас мы видим, как налаживается цивилизованный правильный диалог государства с инвестором: все должны быть честны и заинтересованы создании конечного продукта, — говорит он. — Но посмотрите, социальные объекты 4 года назад обходились в 10 тысяч рублей на кв. м, сегодня, допустим, это 13–14 тысяч. При средней стоимости квадрата в 180 тысяч рублей и себестоимости строительства 70–75 тысяч выделить сумму на «социалку», мне кажется, вопрос простого счета. Я бы здесь приветствовал унификацию проектных решений и простую повторяемую архитектуру, так как это ведет к удешевлению. Но надо понимать, что возможности бюджета по компенсации «социалки» именно те, что в нем заложены. Бюджет у нас далеко не московский, где бывают остатки в сотни миллиардов.



По данным на 2019 год, строительство жилья опережало строительство инфраструктуры на 70%, напомнил Марат Арнис. Тогда же правительство города анонсировало механизм контроля за выдачей разрешений на строительство только после подтверждения обязательств по «социалке».



— Но надо понимать, что сегодня действует проектное финансирование, и банки не спешат кредитовать соцобъекты без подкрепления в виде соглашения с городом о выкупе. Если механизм был бы проще, мы бы спокойно синхронизировали все это строительство, — добавил он.



По мнению Максима Жабина, в нынешней конфигурации взаимодействия власти и рынка синхронизировать строительство социальных объектов практически невозможно, получится вечная дискуссия из разряда "курица или яйцо» с киванием друг на друга.



— Все, что государство может взять на себя, — пусть возьмет, а мы готовы это строить с перспективой какого-то выкупа через несколько лет, — заявил он. — Стоит разобраться: нам надо 120 млн кв. м жилья в год или комфортную среду? «Съест» ли покупатель эти миллионные площади? Сейчас, пока рынок все это перемалывает, синхронизироваться будет сложно. А в Москве и Петербурге как раз это и происходит — здесь нет конкуренции в том плане, что любые метры любого качества у тебя в любом случае купят. В отличие от коллег в Федоровском и других районах Ленобласти, где девелоперу надо «попрыгать», елочку посадить, привлечь к себе покупателя. Я за рыночные отношения, но раз государство в них играет огромную роль, то пусть играет ее тоже по рыночным правилам.



— Рынок заставит нас делать среду все комфортнее, — подытожил Леонид Голубев, — и удобство проживания будет диктоваться им. Если мы построим хуже, чем у соседа, покупатель пойдет к соседу. И чем мы будем изобретательнее, тем лучше для нас.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»