«Аквариум» работает над «духоподъёмным» альбомом»

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» работают над новым альбомом. Об этом лидер коллектива рассказал «Фонтанке» в большом интервью.



«Что получится в итоге — предсказать невозможно, музыка — сущность своевольная; но хочется записать (как говорят мои знакомые) «духоподъёмный» альбом», — признался музыкант.

Двадцать четвертый, номерной, альбом группы в работе уже больше года. Его название пока неизвестно. Альбом будет состоять из абсолютно новых композиций — в отличие от предыдущего альбома «Тор», который вышел в прошлом году после 7 лет молчания коллектива и состоял из 9 композиций, 7 из которых уже исполнялись на концертах и выходили отдельными синглами.