«Аквариум» работает над «духоподъёмным» альбомом»

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» работают над новым альбомом. Об этом лидер коллектива рассказал «Фонтанке» в большом интервью.
«Что получится в итоге — предсказать невозможно, музыка — сущность своевольная; но хочется записать (как говорят мои знакомые) «духоподъёмный» альбом», — признался музыкант.
Двадцать четвертый, номерной, альбом группы в работе уже больше года. Его название пока неизвестно. Альбом будет состоять из абсолютно новых композиций — в отличие от предыдущего альбома «Тор», который вышел в прошлом году после 7 лет молчания коллектива и состоял из 9 композиций, 7 из которых уже исполнялись на концертах и выходили отдельными синглами.
До этого Гребенщиков выпустил 3 сольных альбома — «Соль», «Время N» и «Знак огня». Трилогия отличается несвойственной «Аквариуму» мрачной лирикой.
«Последние три наших альбома («Соль», «Время N» и «Знак Огня») выходили в свет под псевдонимом «БГ», потому что мне казалось неправильным связывать имя «Аквариум» с такими исповедально-драматическими песнями; как кто-то правильно назвал это — трилогия «Вой». А теперь мне хочется, чтобы вернулся «Аквариум», чтобы показывать то, чем мы все являемся», — рассказал Борис Борисович «Фонтанке».
Также лидер группы «Аквариум» рассказал «Фонтанке», как относится к вакцинации и зачем собирает старинные иконы.