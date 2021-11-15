Борис Гребенщиков высказался по поводу вакцинации

Известный рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который сам очень много ездит по миру и живет на два города — между Лондоном и Петербургом, — в интервью «Фонтанке» рассказал, как относится к ограничениям, которые ввели для путешествующих разные страны мира.



«У каждого есть право на свою точку зрения, — заметил Борис Гребенщиков в интервью «Фонтанке». — Если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения».

