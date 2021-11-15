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Борис Гребенщиков высказался по поводу вакцинации

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Известный рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который сам очень много ездит по миру и живет на два города — между Лондоном и Петербургом, — в интервью «Фонтанке» рассказал, как относится к ограничениям, которые ввели для путешествующих разные страны мира.

«У каждого есть право на свою точку зрения, — заметил Борис Гребенщиков в интервью «Фонтанке». — Если человек не хочет вакцинироваться, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону кладбища, то это его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения».

При этом музыкант подчеркнул, что для тех, кто действительно хочет путешествовать, никакие преграды не страшны.

«Знаете, я за последние полтора года заметил, что тех, кому нужно было передвигаться, ограничения никак не останавливали», — сказал лидер группы «Аквариум».

Также в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Борис Гребенщиков рассказал, как работал над своей новой книгой и каким будет новый альбом группы.

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Комментарии (22)

Arkos
Видимо в России самый действенный метод - ипатьевский.
Сейчас уже многие и многие " идейные" антиковидники" побежали за ненавистной дозой.
Спросите почему так изменилась "принципиальная" позиция?
Ответ прост- не хотят отказывать себе любимому в кружечке пивка , посещении всякого рода тусняков и шалманов и т. п.
Все принципы такого рода умещаются в одно слово--- ЭГОИЗМ.
Причем это эгоизм самого тёмного и нелепого свойства. ИМХО
Владислав М
Лучше бы он не позорился своими нелепыми высказываниями. А то всех оставшихся поклонников растеряет.
iphonedimona
"Если человек не хочет служить в СА, а предпочитает целомудренно дрейфовать в сторону ПНД, то это — его выбор. Как говорят индусы — со временем он переродится с другой точкой зрения и получит награду от нового режима."
Очень интересное мнение пациента советского ПНД на Фермском шоссе.
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