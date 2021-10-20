Перебрали с колесами. Продажи велосипедов в Петербурге по итогам сезона упали на 20–35%

С начала года в Петербурге было продано на
В 2020 году велоретейлеры столкнулись с огромным спросом. Лишенные возможности уехать на отдых за границу люди покупали велосипеды для себя и всей семьи, активно осваивали интернет-торговлю и закупались впрок, приобретали транспорт для работы курьерами. При этом в мире то и дело вводились локдауны, останавливались производства и случались перебои с поставками. На складах магазинов в конце сезона остались совсем небольшие запасы.
В этом году китайские производители не сразу смогли удовлетворить спрос, накопившийся за время простоев, а также в несколько раз подорожали морские контейнерные перевозки. Всё это вместе к середине лета подбросило среднюю стоимость велосипедов во всех сегментах для потребителя вверх на
«Ценовые границы сместились. Если раньше можно было купить велосипед за 15–20 тысяч рублей, то теперь цена на нормальный велосипед начинается от 25–30 тысяч рублей у нас в «ВелоДрайве», это средний сегмент. А дорогой стартует от 50–60 тысяч рублей», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
По оценке владельца петербургской сети магазинов Alienbike Павла Вальденса, цены на велосипеды с начала года выросли на
При этом гендиректор ООО «Триал-Спорт» Ольга Карачева в разговоре с «Фонтанкой» сообщила, что продажи ее магазина не уменьшились в сравнении с предыдущими сезонами. Она предположила, что дело может быть в более высоком ценовом сегменте: «Видимо, те, кто катаются на наших велосипедах, могут их себе позволить и довольно часто обновляют свой парк».
В то же время спрос на товары нижнего ценового сегмента сильно упал, отмечают в «ВелоДрайве». В сети предполагают, что часть покупателей ушла к другим продавцам, которые предложили более дешевый товар — в гипермаркеты или на сайты с объявлениями о продаже подержанных железных коней.
Можно было бы подумать, что от популярности велосипедов в этом году откусили вездесущие электросамокаты. Так, например, крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries фиксирует, что в январе — сентябре 2021 года спрос на них в Петербурге вырос почти на
Но по данным «ВелоДрайва», продажи электросамокатов в масштабе города выросли незначительно, внутри сети — сократились на
По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в Россию ввезли 2,147 млн велосипедов на общую сумму 126 млн долларов. За неполный 2021 год их ввезли существенно больше, как в штуках, так и в деньгах — 2,6 млн велосипедов на 176 млн долларов. Это говорит не только о переизбытке велосипедов на внутреннем рынке, но и о том, что стоимость одного импортированного велосипеда без учета наценок в рознице выросла на
Уже сейчас китайские производители велосипедов и запчастей для них принимают заказы на 2022 год. Основатель «ВелоДрайва» Кирилл Остапенко прогнозирует, что начало сезона будет бездефицитным, поскольку на складах еще есть остатки товара. «Но теперь в Китае новая проблема — энергетический кризис, и как следствие — экономия электричества, его периодическое отключение на заводах. Это приводит к простою производственных мощностей, — отмечает он. — По этой причине к середине сезона 2022 года возможны перебои с поставками, но, думаем, что к концу сезона уже всё наладится».
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»