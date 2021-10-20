Перебрали с колесами. Продажи велосипедов в Петербурге по итогам сезона упали на 20–35%

Фото: Никита Инфантьев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







С начала года в Петербурге было продано на 35 % меньше велосипедов в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В деньгах продажи похудели на 20 % . Такие данные приводят в пресс-службе франчайзинговой сети «ВелоДрайв», одной из крупнейших в России по продаже велосипедов. Падение продаж связывают с тем, что потребители перенасытились велосипедами во время жестких коронавирусных ограничений. К тому же цены на все категории товара выросли из-за высокой загруженности китайских производителей, что заставило часть покупателей спускаться на ценовой сегмент ниже и искать подержанный двухколесный транспорт.



В 2020 году велоретейлеры столкнулись с огромным спросом. Лишенные возможности уехать на отдых за границу люди покупали велосипеды для себя и всей семьи, активно осваивали интернет-торговлю и закупались впрок, приобретали транспорт для работы курьерами. При этом в мире то и дело вводились локдауны, останавливались производства и случались перебои с поставками. На складах магазинов в конце сезона остались совсем небольшие запасы.

В этом году китайские производители не сразу смогли удовлетворить спрос, накопившийся за время простоев, а также в несколько раз подорожали морские контейнерные перевозки. Всё это вместе к середине лета подбросило среднюю стоимость велосипедов во всех сегментах для потребителя вверх на 20–30 % , а то и на 50 % , отмечают в «ВелоДрайве».

«Ценовые границы сместились. Если раньше можно было купить велосипед за 15–20 тысяч рублей, то теперь цена на нормальный велосипед начинается от 25–30 тысяч рублей у нас в «ВелоДрайве», это средний сегмент. А дорогой стартует от 50–60 тысяч рублей», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



По оценке владельца петербургской сети магазинов Alienbike Павла Вальденса, цены на велосипеды с начала года выросли на 30–40 % . Он отметил, что в этом году вся страна продала велосипедов в штуках меньше, чем в прошлом, когда активно развивалась интернет-торговля. По его мнению, второго такого удачного года в ближайшее время, скорее всего, не будет.

При этом гендиректор ООО «Триал-Спорт» Ольга Карачева в разговоре с «Фонтанкой» сообщила, что продажи ее магазина не уменьшились в сравнении с предыдущими сезонами. Она предположила, что дело может быть в более высоком ценовом сегменте: «Видимо, те, кто катаются на наших велосипедах, могут их себе позволить и довольно часто обновляют свой парк».

В то же время спрос на товары нижнего ценового сегмента сильно упал, отмечают в «ВелоДрайве». В сети предполагают, что часть покупателей ушла к другим продавцам, которые предложили более дешевый товар — в гипермаркеты или на сайты с объявлениями о продаже подержанных железных коней.

Можно было бы подумать, что от популярности велосипедов в этом году откусили вездесущие электросамокаты. Так, например, крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries фиксирует, что в январе — сентябре 2021 года спрос на них в Петербурге вырос почти на 500 % , или в 6 раз. В пресс-службе Ozon подсчитали, что за этот же период петербуржцы купили в 3 раза больше электросамокатов, чем годом ранее. Средний чек этого товара составил 22 тыс. рублей. Правда, продажи велосипедов со средним чеком 16 тыс. рублей тоже выросли на маркетплейсе в 3 раза.



Но по данным «ВелоДрайва», продажи электросамокатов в масштабе города выросли незначительно, внутри сети — сократились на 12 % , но всё же превысили допандемийный уровень. Речь идёт о таких объемах: с сентября 2020 по август 2021 сеть продала 288 электросамокатов, годом ранее — 328, ещё одним годом ранее — 232. Сказывается высокая стоимость электросамокатов и развитие сервисов аренды. Исходя из данных, что собственными электросамокатами владеют всего 7–8 тысяч петербуржцев, это примерно на треть меньше 12-тысячного парка кикшерингов.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году в Россию ввезли 2,147 млн велосипедов на общую сумму 126 млн долларов. За неполный 2021 год их ввезли существенно больше, как в штуках, так и в деньгах — 2,6 млн велосипедов на 176 млн долларов. Это говорит не только о переизбытке велосипедов на внутреннем рынке, но и о том, что стоимость одного импортированного велосипеда без учета наценок в рознице выросла на 16,6 % .

Уже сейчас китайские производители велосипедов и запчастей для них принимают заказы на 2022 год. Основатель «ВелоДрайва» Кирилл Остапенко прогнозирует, что начало сезона будет бездефицитным, поскольку на складах еще есть остатки товара. «Но теперь в Китае новая проблема — энергетический кризис, и как следствие — экономия электричества, его периодическое отключение на заводах. Это приводит к простою производственных мощностей, — отмечает он. — По этой причине к середине сезона 2022 года возможны перебои с поставками, но, думаем, что к концу сезона уже всё наладится».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

