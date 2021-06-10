Петербург ждет 8000 самокатных обысков

Показательно-глобальная акция Следственного комитета Петербурга по приостановлению работы операторов кикшеринга толкнула автора заглянуть в процессуальную глубину будущего. Гипотетически же нарушают расплывчатые правила и создают угрозу пешеходам не только те, кто берут самокаты в прокат. Есть и полноценные владельцы этого двухколесного актива с моторчиком.

Исходя из преамбулы и руководствуясь ломовой логикой СК, блокирование и в перспективе полное замораживание деятельности коммерческих фирм, предоставляющих услугу по аренде электросамокатов, не может дать полноценного результата. Увы.



Так, несмотря на натиск и волю, судя по всему, главы СКР Александра Бастрыкина, даже после рейда у петербуржцев на руках остается уйма личных электросамокатов.

Перевести их в цифры нам помогла пресс-секретарь франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Ольга Мордвина-Щодро: «Семь-восемь тысяч человек в Петербурге, по моему предположению, имеют собственный электросамокат. За прошлый сезон только в магазинах нашей сети было продано около пятисот».

«Нечасто, к сожалению, но, как правило, на 20 электросамокатов покупают один шлем», — добавила наша собеседница, а мы указали эту цитату, так как она явно приумножает пафос Следственного комитета.

Включаем тревожную мелодию: все эти электросамокаты имеют те же характеристики, что и у уже изъятых и опечатанных: средняя скорость 15–20 км/ч; максимальная, которую обычно развивают самокатчики, около 25 км/ч.

Таким образом, чтобы категорически покончить с этим вредным с точки зрения СКР явлением, необходимо еще немного поднажать на правовое поле. Учитывая, что владельцы оставшихся электросамокатов вряд ли добровольно сдадут их на штрафстоянки (да и процедура еще явно не отработана), Следственный комитет может, да и должен изъять весь этот реквизит. Пусть с этого момента начинаются технические хлопоты.



Для того чтобы изъять что-то, надо сначала понять у кого, а потом и заявиться туда же. Времена сегодня нежные, и попасть внутрь помещения на законных основаниях можно только через засиленные судом постановления на обыск (не будешь же выписывать неотложные обыски на 8 тысяч квартир. Хотя… в России и народы переселяли).

Ясно, что в авангарде пойдут экипажи ГИБДД. Наверняка помогут сигналами энергичные граждане — это, вообще, любимая наша народная забава. Установим, пофамильно и поалфавитно, внесем в список. Понятно, что для такого размаха мероприятий одних следователей не хватит, да и работу полиции это, мягко говоря, дестабилизирует. Но в запасе есть еще и Росгвардия. Курсанты военных училищ, в конце концов. Что-то подзабыли мы революционное слово «юнкера».

Теория государства и права это допускает. Значит, петербуржцев ожидает 7–8 тысяч обысков. Причем это не оценочное мнение журналиста, а полезный нашему городу вывод.

Если кто-то из читателей считает подобные подсчеты смешными, то до всепоглощающей антисамокатной облавы и в нее никто бы из адекватных не поверил.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

