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Петербург ждет 8000 самокатных обысков

«Фонтанка» подсчитала потенциальных фигурантов «электросамокатного дела». И это не антиутопия.

Показательно-глобальная акция Следственного комитета Петербурга по приостановлению работы операторов кикшеринга толкнула автора заглянуть в процессуальную глубину будущего. Гипотетически же нарушают расплывчатые правила и создают угрозу пешеходам не только те, кто берут самокаты в прокат. Есть и полноценные владельцы этого двухколесного актива с моторчиком.

Исходя из преамбулы и руководствуясь ломовой логикой СК, блокирование и в перспективе полное замораживание деятельности коммерческих фирм, предоставляющих услугу по аренде электросамокатов, не может дать полноценного результата. Увы.

Так, несмотря на натиск и волю, судя по всему, главы СКР Александра Бастрыкина, даже после рейда у петербуржцев на руках остается уйма личных электросамокатов.

Перевести их в цифры нам помогла пресс-секретарь франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Ольга Мордвина-Щодро: «Семь-восемь тысяч человек в Петербурге, по моему предположению, имеют собственный электросамокат. За прошлый сезон только в магазинах нашей сети было продано около пятисот».

«Нечасто, к сожалению, но, как правило, на 20 электросамокатов покупают один шлем», — добавила наша собеседница, а мы указали эту цитату, так как она явно приумножает пафос Следственного комитета.

Включаем тревожную мелодию: все эти электросамокаты имеют те же характеристики, что и у уже изъятых и опечатанных: средняя скорость 15–20 км/ч; максимальная, которую обычно развивают самокатчики, около 25 км/ч.

Таким образом, чтобы категорически покончить с этим вредным с точки зрения СКР явлением, необходимо еще немного поднажать на правовое поле. Учитывая, что владельцы оставшихся электросамокатов вряд ли добровольно сдадут их на штрафстоянки (да и процедура еще явно не отработана), Следственный комитет может, да и должен изъять весь этот реквизит. Пусть с этого момента начинаются технические хлопоты.

Для того чтобы изъять что-то, надо сначала понять у кого, а потом и заявиться туда же. Времена сегодня нежные, и попасть внутрь помещения на законных основаниях можно только через засиленные судом постановления на обыск (не будешь же выписывать неотложные обыски на 8 тысяч квартир. Хотя… в России и народы переселяли).

Ясно, что в авангарде пойдут экипажи ГИБДД. Наверняка помогут сигналами энергичные граждане — это, вообще, любимая наша народная забава. Установим, пофамильно и поалфавитно, внесем в список. Понятно, что для такого размаха мероприятий одних следователей не хватит, да и работу полиции это, мягко говоря, дестабилизирует. Но в запасе есть еще и Росгвардия. Курсанты военных училищ, в конце концов. Что-то подзабыли мы революционное слово «юнкера».

Теория государства и права это допускает. Значит, петербуржцев ожидает 7–8 тысяч обысков. Причем это не оценочное мнение журналиста, а полезный нашему городу вывод.

Если кто-то из читателей считает подобные подсчеты смешными, то до всепоглощающей антисамокатной облавы и в нее никто бы из адекватных не поверил.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (25)

hal9000
Да проще все..я например на самокате не катаюсь но например когда на велике выезжаю на тротуар то еду с потоком пешиков..абсолютно никого не задеваю и не мешаю..если освободилась дорожка даю газу с учетом что например из за угла может кто то на велике или на самокате или пешик выйти соответственно притормаживаю..вот и вся песня..основное правило не мешай никому..ато у нас или на велик садятся или на машину или на самокат и все думают что что то изменилось..да просто надо ехать аккуратно с учетом траектории разворота торможения движения этого самоката и т.д...народ прост неумеет еще пользоваться самокатами..сначала научись на нем ехать потом выезжай в город..на роликах также в меня дура недавно одна врезалась ..ехала как корова??ну куда она поперлась если торможение на роликах даже не выучила?!..нонсенс..
vic_5e4cd1938d1a8
На таможне стоп-лист для ввоза подобной продукции и деталей к ней. Здесь не производить.
Имеющиеся самокаты запретить использовать, как средство передвижения в общественных местах. На даче по своему участку катайтесь.
PupkinVasya
По-моему, уважаемый автор перегибает, ведь очевидно же, что в оказании небезопасных услуг и продаже небезопасных товаров следует обвинять не конечных потребителей, а предпринимателей.
Вот к этим продавцам небезопасных товаров и следует прийти в первую очередь с обыском. Причём, в полном соответствии с разъяснениями Пленума ВС - выявить товары представляющие реальную, а не гипотетическую опасность жизни. Таким образом, следует начать в соответствии со статистикой жертв, с продавцов кухонных ножей, их в городе полно. Пилы, опять-таки показали себя очень с плохой стороны в Петербурге в последние годы, а продают их без зазрения совести тоже на каждом углу. Про продавцов автомобилей я вообще молчу - каждый день в России погибает 30 человек в авариях, а они всё продолжают продавать свои автомобили! Но автосалонов не так много, туда прийти с обыском можно потом, сперва всё-таки с ножами разобраться, с самокатами-то порядок быстро навели!
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