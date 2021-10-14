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Помогите Валентине дожить до спасительной операции

У Валентины самый редкий порок сердца — синдром Эйзенменгера. Диагностировали порок, когда болезнь была уже в запущенном состоянии. Спасти молодую женщину теперь может только трансплантация сердца и лёгких, но до этой операции ещё нужно дожить. Для этого необходима поддерживающая терапия. Только стоимость курсового лечения слишком велика.

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Валентина Коробко, 36 лет.

Синдром Эйзенменгера.

Требуется курс лекарственной терапии. Не хватает 310 757 рублей.

В начале этого года читатели «Фонтанки» помогли Валентине — благодаря вашей помощи молодую женщину удалось обеспечить жизненно важным лекарством. У неё самый сложный порок сердца — синдром Эйзенменгера. Но сейчас лекарства заканчиваются, их осталось всего на несколько дней. А без них она не может дышать, ходить. Без них она не может жить.

Синдром Эйзенменгера — сложный врожденный порок сердца, включающий дефект межжелудочковой перегородки, декстропозицию аорты и гипертрофию правого желудочка. Симптоматика комплекса Эйзенменгера представлена утомляемостью при незначительном физическом усилии, общей слабостью, цианозом, одышкой, кровохарканием, носовыми кровотечениями. По частоте синдром занимает 3–5 % всех врожденных пороков сердца. Название порока связано с именем немецкого врача (V. Eisenmenger), впервые описавшего данную аномалию.

Когда Вале было 6 лет, она потеряла маму (онкология), и это было самым большим потрясением в её жизни, которое она пронесла через года. С раннего детства в семье Валю называли «старушечкой». Она всегда носила на голове шерстяной платок и тепло одевалась. Ей было холодно и зимой, и летом: синели губы, руки и ноги были холодными. Позже она узнала, что это из-за сердечной недостаточности и недостатка кислорода. Хотя в маленьком возрасте врачи говорили, что она здорова.

Только в подростковом возрасте, когда Валентина стала терять сознание и задыхаться, врачи после долгого обследования и консультации с ведущим кардиологом страны смогли поставить ей правильный диагноз.

К сожалению, к этому времени болезнь была настолько запущена, что хирургически её было невозможно вылечить. Только поддерживающая терапия. И эта терапия была подобрана и назначена.

Лекарства стали выдавать. Валентина наконец почувствовала себя лучше. Смогла без остановки подниматься на второй этаж — то, что не могла сделать долгие годы. Она почувствовала вкус жизни. Впервые за долгое время.

Но в 2019 году льготная выдача прекратилась. Оригинальные препараты заменили на дженерики, и состояние начало ухудшаться.

Сейчас у Валентины очень высокое давление в лёгочной артерии. Это следствие врождённого порока сердца. У обычного человека давление не превышает 25 мм рт. ст. У Вали оно — 150. Из-за этого кровь большим потоком поступает в сердце, и оно, не успевая этот поток перекачивать, в буквальном смысле слова начинает раздуваться. При достижении давления в 170 мм рт. ст. сердце у таких пациентов останавливается.

Единственный шанс на спасение — трансплантация сердца и лёгких. Но до этого момента нужно дожить.

Сейчас Валентина практически всё время лежит. У неё очень низкая сатурация в 55–65 %, сильная боль в груди, одышка даже от самой минимальной физической нагрузки (например, мытьё посуды).

Шанс на жизнь есть, но сейчас очень нужны лекарства, которые понизят давление в лёгочной артерии и дадут возможность дождаться пересадки. Курс терапии — 354 000 рублей. Это стоимость её жизни. Её надежд. Её борьбы.

На данный момент собрано лишь около 60 тысяч от необходимой суммы.

«Взрослым нечасто помогают. Но жить хочется в любом возрасте. Сейчас Валя одинока в своей борьбе с болезнью. Она очень хочет жить. Любая помощь для девушки — это чувство поддержки. Ощущение, что ты не одна. И есть люди, которые с тобой рядом», — говорят в петербургском благотворительном фонде «Наташа», который оказывает помощь в сборе средств. Это единственный на всю Россию фонд, который поддерживает детей и взрослых с подобными патологиями.

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