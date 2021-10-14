Помогите Валентине дожить до спасительной операции

Валентина Коробко, 36 лет.
Синдром Эйзенменгера.
Требуется курс лекарственной терапии. Не хватает 310 757 рублей.
В начале этого года читатели «Фонтанки» помогли Валентине — благодаря вашей помощи молодую женщину удалось обеспечить жизненно важным лекарством. У неё самый сложный порок сердца — синдром Эйзенменгера. Но сейчас лекарства заканчиваются, их осталось всего на несколько дней. А без них она не может дышать, ходить. Без них она не может жить.
Синдром Эйзенменгера — сложный врожденный порок сердца, включающий дефект межжелудочковой перегородки, декстропозицию аорты и гипертрофию правого желудочка. Симптоматика комплекса Эйзенменгера представлена утомляемостью при незначительном физическом усилии, общей слабостью, цианозом, одышкой, кровохарканием, носовыми кровотечениями. По частоте синдром занимает
Когда Вале было 6 лет, она потеряла маму (онкология), и это было самым большим потрясением в её жизни, которое она пронесла через года. С раннего детства в семье Валю называли «старушечкой». Она всегда носила на голове шерстяной платок и тепло одевалась. Ей было холодно и зимой, и летом: синели губы, руки и ноги были холодными. Позже она узнала, что это из-за сердечной недостаточности и недостатка кислорода. Хотя в маленьком возрасте врачи говорили, что она здорова.
Только в подростковом возрасте, когда Валентина стала терять сознание и задыхаться, врачи после долгого обследования и консультации с ведущим кардиологом страны смогли поставить ей правильный диагноз.
К сожалению, к этому времени болезнь была настолько запущена, что хирургически её было невозможно вылечить. Только поддерживающая терапия. И эта терапия была подобрана и назначена.
Лекарства стали выдавать. Валентина наконец почувствовала себя лучше. Смогла без остановки подниматься на второй этаж — то, что не могла сделать долгие годы. Она почувствовала вкус жизни. Впервые за долгое время.
Но в 2019 году льготная выдача прекратилась. Оригинальные препараты заменили на дженерики, и состояние начало ухудшаться.
Сейчас у Валентины очень высокое давление в лёгочной артерии. Это следствие врождённого порока сердца. У обычного человека давление не превышает
Единственный шанс на спасение — трансплантация сердца и лёгких. Но до этого момента нужно дожить.
Сейчас Валентина практически всё время лежит. У неё очень низкая сатурация в
Шанс на жизнь есть, но сейчас очень нужны лекарства, которые понизят давление в лёгочной артерии и дадут возможность дождаться пересадки. Курс терапии —
На данный момент собрано лишь около 60 тысяч от необходимой суммы.
«Взрослым нечасто помогают. Но жить хочется в любом возрасте. Сейчас Валя одинока в своей борьбе с болезнью. Она очень хочет жить. Любая помощь для девушки — это чувство поддержки. Ощущение, что ты не одна. И есть люди, которые с тобой рядом», — говорят в петербургском благотворительном фонде «Наташа», который оказывает помощь в сборе средств. Это единственный на всю Россию фонд, который поддерживает детей и взрослых с подобными патологиями.
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