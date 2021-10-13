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«Злясь, она рычит как лев с заставки Metro-Goldwyn-Mayer». Открылась выставка Дали, посвященная Гала

Образы Гала, созданные Сальвадором Дали, привезли в Музей Фаберже

Музей Фаберже показывает знаменитые картины, на которых Сальвадор Дали изображал свою русскую жену Елену Дьяконову, или Гала. Некоторые привезенные шедевры ранее не покидали Испании или не выезжали из нее последние 15 лет.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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В Музее Фаберже 13 октября открывается для посетителей выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала». 70 экспонатов — 23 картины, 9 рисунков, 32 графических работы и 6 личных вещей Гала — были привезены из Каталонии: выставка организована совместно с Фондом «Гала — Сальвадор Дали», официального представительства его интересов, основанного самим художником: именно этот фонд управляет Театром-музеем Дали в Фигерасе, замком в Пуболе и домом в Порт-Льигате.

Некоторые из приехавших в Петербург работ входили в личное собрание художника, считавшего их наиболее ценными. «Ключевые» произведения выставки — и вовсе раньше Испании не покидали или делали это полтора десятка лет назад. Для России было сделано исключение: преподнесение творчества Дали через фигуру Гала — возможность рассказать о связях художника с нашей страной.

Выставка оформлена в «фирменном» для музея затемненном стиле: подсвеченные произведения выступают из сумрака «призраками». Инфернально этот эффект сказывается на работе «Женщина с бабочкой»: на зрителя смотрит вытянутая женская фигура, напоминающая позой Афину Боттичелли — но только с посохом в руке, увенчанным ночным мотыльком, и с еще одной бабочкой, вылетающей из треснувшего яйца на месте головы. Эта работа была частью заказанной Дали рекламы успокоительного. Художник создал объект в виде кокона-тоннеля, заходя в который, посетитель видел изображения женских фигур: от олицетворявших тревогу (они были испещрены отверстиями), до аллегорий спокойствия с цветами вместо головы. Женщина с бабочкой была центральной фигурой этого тоннеля.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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Экспозиция в Петербурге поделена на десяток подразделов. В первом — «Муза сюрреалистов» — представлена самая первая работа с изображением Гала. Она была создана в 1931 году, спустя два года после их с Дали знакомства.

«Это коллаж, и изображение Гала практически незаметно, оно занимает лишь малую часть этой картины, — рассказывает экскурсовод. — Здесь же можно увидеть подпись — мелким шрифтом в нижней части от центра: Оливете, Сальвадор Дали, 1931 год. Оливетой он ее называл, сравнивая с оливкой: у нее был очень правильный овал лица, цвет кожи напоминал оливку: на нем не было румянца. И здесь же мы видим изображение белки. Оно тоже появляется неслучайно, потому что «белкой» Дали ее также называл: Гала, настоящая русская женщина, обеспечивала весь его быт, включая все бытовые вопросы, освобождала от повседневных вопросов, чтобы он мог творить, создавать свои произведения. И он называл ее «белкой» — запасливой женщиной, которая все хранит. Также на коллаже мы видим кузнечика: кузнечиков панически боялся Дали с детства, это был необъяснимый страх. Но почему он здесь появляется? Дело в том, что Дали не вступал в близкие отношения, Гала была его первой женщиной, и страхи, связанные с сильной близостью, и близостью душевной, — в этом кузнечике воплотились».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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«Прозвищ» своей Гала Дали давал, и правда, немало. На сайте фонда приводится цитата художника, где он говорит, что называет возлюбленную Лионеттой: мол, злясь, она рычит как лев с заставки Metro-Goldwyn-Mayer. Сама Гала не давала интервью и объясняла это просто: она знала, что когда-нибудь о ней заговорят, и хотела остаться легендой.

Куратор проекта в Музее Фаберже Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда «Гала — Сальвадор Дали», называет выставку «особой»: «русской».

«Она посвящена в том числе русскому прошлому Гала, которая, как известно, родилась в Казани, потом перебралась в Москву, где провела свою молодость, — напомнила Агер. — Это была чрезвычайно начитанная женщина, ценила Достоевского, Толстого, — и вот это русское прошлое и влияние на нее России мы и хотели бы воскресить своей выставкой. Не надо также забывать, что она была подругой Марины Цветаевой».

Еще одним из «прозвищ» Гала, данных художником, было «Градива»: так звали загадочную героиню одноименного романа Вильгельма Йенсена, вдохновлявшего сюрреалистов. Градива, по книге, освобождала героя от его бредовых идей — точно так же Дали мечтал быть спасенным от своих подавленных с детства сексуальных желаний. В разделе выставки под таким названием собраны самые «смелые» работы.

Но есть и произведения, «причастность» Гала к которым не очевидна (если не брать в расчет, что Дали подписывал произведения двумя именами — своим и Галы). Например, на одном изображена босая ступня и мужские ботинки. Картина называется «Первородный грех».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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«В этом полотне выписываются все главные герои библейского сюжета: здесь мы видим женскую ногу и можем предположить, кому она принадлежит, — это нога супруги художника, нога Гала, которую обвивает змей-искуситель. Рядом стоят мужские ботинки — как отсылка к Адаму. Как изображает здесь Сальвадор Дали потерянный рай, изгнание из Эдема? Он не написал ровным счетом ничего: задник полотна остается пустым. Это уже американский период творчества Сальвадора Дали — картина была создана в 1941 году».

Центр выставки — три шедевра, по которым творчество Дали узнает и школьник, если встретит в учебнике по искусству.

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«Атомная Леда» и «Галатея со сферами» 15 лет не покидали Испании. «Галарина» вообще никогда не покидала пределы музея после смерти Дали», — комментирует директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Эти произведения представлены в разделе «Атомный мистицизм»: Дали говорил, что взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 года стал для него потрясением, и начал новый этап в его творчестве — уводя «от психопатологии — к физике и метафизике», наравне с образами античности и эпохи Возрождения.

Выставка не смотрится монотонной: в одном из закутков первого этажа общий «серьезный» настрой выставки нарушает видео с некоего торжественного застолья, где Гала, сидя в костюме с головой лошади, гладит живого хищника — то ли львенка, то ли пуму. А гостям подают живых лягушек и туфлю вместо бокала. Шалости, передающие любовь к чудачествам, свойственную Дали, напоминают о том, каким он был человеком.

Еще один видеозал расположен в другой части выставки, там, где представлены его стереоработы — новым направлением он увлекся в 1970-х.

Тут же в центре зала стоят две витрины: в них можно увидеть карты таро, принадлежавшие Гала, ее сумочку, бант, шляпку, зеркало и палехскую шкатулку.

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Выставка завершается одной из самых мрачных работ Дали — если пытаться разгадать ее по контексту. «Три знаменитые загадки Гала».

«Эта работа была написана за несколько недель до смерти Гала, которую Дали воспринимал как музу, подругу, мать, сестру — то есть она была для него всем, — подводит итог экскурсовод (возле каждого раздела выставки дежурит «свой» специалист). — Дали говорил, что зритель должен разгадывать его образы, символы на картинах. Возможно, это обращение к Микеланджело, возможно — к христианству: троица, три лика, три загадки, возможно, несут за собой еще такую подоплеку. И таким образом Гала, возможно, обожествляется. Пейзаж, на котором написаны эти три загадки, довольно безжизненный: здесь нет Кадакеса, любимой местности художника, нет моря, бескрайних просторов — мы видим практически апокалиптический мотив, и на нем — три неполные фигуры. Гала к тому моменту была уже в возрасте, умирала, и Дали подспудно осознавал, что ему придется с ней расстаться. После этого он проживет еще семь лет, у него диагностируют болезнь Паркинсона, то есть он почти не сможет держать кисть в руках, не будет выходить из замка, который когда-то подарил Гале, — это такое предчувствие кошмара, который его в результате настигнет».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Петербургская выставка, посвященная музе художника, — стала неожиданным итогом пандемии. Изначально в Музей Фаберже должна была приехать та ретроспективная выставка, что поставила несколько рекордов в Москве для Книги рекордов России: на ней зафиксировали самое большое число посетителей за месяц (316 тысяч), за день (13200), и самую высокую среднюю ежедневную посещаемость (10200). Однако ту выставку пришлось закрыть на месяц раньше из-за коронавируса. Произведения уехали назад в Каталонию, а новый проект для Петербурга придумали уже другим. Но надеются также на большой успех.

В ноябре на выставке начнут проводить лекции сопутствующей образовательной программы. Экспозиция будет открыта до 16 января. 18+.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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