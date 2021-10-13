«Злясь, она рычит как лев с заставки Metro-Goldwyn-Mayer». Открылась выставка Дали, посвященная Гала

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Музее Фаберже 13 октября открывается для посетителей выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала». 70 экспонатов — 23 картины, 9 рисунков, 32 графических работы и 6 личных вещей Гала — были привезены из Каталонии: выставка организована совместно с Фондом «Гала — Сальвадор Дали», официального представительства его интересов, основанного самим художником: именно этот фонд управляет Театром-музеем Дали в Фигерасе, замком в Пуболе и домом в Порт-Льигате.

Некоторые из приехавших в Петербург работ входили в личное собрание художника, считавшего их наиболее ценными. «Ключевые» произведения выставки — и вовсе раньше Испании не покидали или делали это полтора десятка лет назад. Для России было сделано исключение: преподнесение творчества Дали через фигуру Гала — возможность рассказать о связях художника с нашей страной.



Выставка оформлена в «фирменном» для музея затемненном стиле: подсвеченные произведения выступают из сумрака «призраками». Инфернально этот эффект сказывается на работе «Женщина с бабочкой»: на зрителя смотрит вытянутая женская фигура, напоминающая позой Афину Боттичелли — но только с посохом в руке, увенчанным ночным мотыльком, и с еще одной бабочкой, вылетающей из треснувшего яйца на месте головы. Эта работа была частью заказанной Дали рекламы успокоительного. Художник создал объект в виде кокона-тоннеля, заходя в который, посетитель видел изображения женских фигур: от олицетворявших тревогу (они были испещрены отверстиями), до аллегорий спокойствия с цветами вместо головы. Женщина с бабочкой была центральной фигурой этого тоннеля.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Экспозиция в Петербурге поделена на десяток подразделов. В первом — «Муза сюрреалистов» — представлена самая первая работа с изображением Гала. Она была создана в 1931 году, спустя два года после их с Дали знакомства.

«Это коллаж, и изображение Гала практически незаметно, оно занимает лишь малую часть этой картины, — рассказывает экскурсовод. — Здесь же можно увидеть подпись — мелким шрифтом в нижней части от центра: Оливете, Сальвадор Дали, 1931 год. Оливетой он ее называл, сравнивая с оливкой: у нее был очень правильный овал лица, цвет кожи напоминал оливку: на нем не было румянца. И здесь же мы видим изображение белки. Оно тоже появляется неслучайно, потому что «белкой» Дали ее также называл: Гала, настоящая русская женщина, обеспечивала весь его быт, включая все бытовые вопросы, освобождала от повседневных вопросов, чтобы он мог творить, создавать свои произведения. И он называл ее «белкой» — запасливой женщиной, которая все хранит. Также на коллаже мы видим кузнечика: кузнечиков панически боялся Дали с детства, это был необъяснимый страх. Но почему он здесь появляется? Дело в том, что Дали не вступал в близкие отношения, Гала была его первой женщиной, и страхи, связанные с сильной близостью, и близостью душевной, — в этом кузнечике воплотились».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Прозвищ» своей Гала Дали давал, и правда, немало. На сайте фонда приводится цитата художника, где он говорит, что называет возлюбленную Лионеттой: мол, злясь, она рычит как лев с заставки Metro-Goldwyn-Mayer. Сама Гала не давала интервью и объясняла это просто: она знала, что когда-нибудь о ней заговорят, и хотела остаться легендой.

Куратор проекта в Музее Фаберже Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда «Гала — Сальвадор Дали», называет выставку «особой»: «русской».

«Она посвящена в том числе русскому прошлому Гала, которая, как известно, родилась в Казани, потом перебралась в Москву, где провела свою молодость, — напомнила Агер. — Это была чрезвычайно начитанная женщина, ценила Достоевского, Толстого, — и вот это русское прошлое и влияние на нее России мы и хотели бы воскресить своей выставкой. Не надо также забывать, что она была подругой Марины Цветаевой».

Еще одним из «прозвищ» Гала, данных художником, было «Градива»: так звали загадочную героиню одноименного романа Вильгельма Йенсена, вдохновлявшего сюрреалистов. Градива, по книге, освобождала героя от его бредовых идей — точно так же Дали мечтал быть спасенным от своих подавленных с детства сексуальных желаний. В разделе выставки под таким названием собраны самые «смелые» работы.



Но есть и произведения, «причастность» Гала к которым не очевидна (если не брать в расчет, что Дали подписывал произведения двумя именами — своим и Галы). Например, на одном изображена босая ступня и мужские ботинки. Картина называется «Первородный грех».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«В этом полотне выписываются все главные герои библейского сюжета: здесь мы видим женскую ногу и можем предположить, кому она принадлежит, — это нога супруги художника, нога Гала, которую обвивает змей-искуситель. Рядом стоят мужские ботинки — как отсылка к Адаму. Как изображает здесь Сальвадор Дали потерянный рай, изгнание из Эдема? Он не написал ровным счетом ничего: задник полотна остается пустым. Это уже американский период творчества Сальвадора Дали — картина была создана в 1941 году».

Центр выставки — три шедевра, по которым творчество Дали узнает и школьник, если встретит в учебнике по искусству.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Атомная Леда» и «Галатея со сферами» 15 лет не покидали Испании. «Галарина» вообще никогда не покидала пределы музея после смерти Дали», — комментирует директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.



Эти произведения представлены в разделе «Атомный мистицизм»: Дали говорил, что взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 года стал для него потрясением, и начал новый этап в его творчестве — уводя «от психопатологии — к физике и метафизике», наравне с образами античности и эпохи Возрождения.

Выставка не смотрится монотонной: в одном из закутков первого этажа общий «серьезный» настрой выставки нарушает видео с некоего торжественного застолья, где Гала, сидя в костюме с головой лошади, гладит живого хищника — то ли львенка, то ли пуму. А гостям подают живых лягушек и туфлю вместо бокала. Шалости, передающие любовь к чудачествам, свойственную Дали, напоминают о том, каким он был человеком.

Еще один видеозал расположен в другой части выставки, там, где представлены его стереоработы — новым направлением он увлекся в 1970-х.

Тут же в центре зала стоят две витрины: в них можно увидеть карты таро, принадлежавшие Гала, ее сумочку, бант, шляпку, зеркало и палехскую шкатулку.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выставка завершается одной из самых мрачных работ Дали — если пытаться разгадать ее по контексту. «Три знаменитые загадки Гала».



«Эта работа была написана за несколько недель до смерти Гала, которую Дали воспринимал как музу, подругу, мать, сестру — то есть она была для него всем, — подводит итог экскурсовод (возле каждого раздела выставки дежурит «свой» специалист). — Дали говорил, что зритель должен разгадывать его образы, символы на картинах. Возможно, это обращение к Микеланджело, возможно — к христианству: троица, три лика, три загадки, возможно, несут за собой еще такую подоплеку. И таким образом Гала, возможно, обожествляется. Пейзаж, на котором написаны эти три загадки, довольно безжизненный: здесь нет Кадакеса, любимой местности художника, нет моря, бескрайних просторов — мы видим практически апокалиптический мотив, и на нем — три неполные фигуры. Гала к тому моменту была уже в возрасте, умирала, и Дали подспудно осознавал, что ему придется с ней расстаться. После этого он проживет еще семь лет, у него диагностируют болезнь Паркинсона, то есть он почти не сможет держать кисть в руках, не будет выходить из замка, который когда-то подарил Гале, — это такое предчувствие кошмара, который его в результате настигнет».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербургская выставка, посвященная музе художника, — стала неожиданным итогом пандемии. Изначально в Музей Фаберже должна была приехать та ретроспективная выставка, что поставила несколько рекордов в Москве для Книги рекордов России: на ней зафиксировали самое большое число посетителей за месяц (316 тысяч), за день (13200), и самую высокую среднюю ежедневную посещаемость (10200). Однако ту выставку пришлось закрыть на месяц раньше из-за коронавируса. Произведения уехали назад в Каталонию, а новый проект для Петербурга придумали уже другим. Но надеются также на большой успех.

В ноябре на выставке начнут проводить лекции сопутствующей образовательной программы. Экспозиция будет открыта до 16 января. 18+.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

