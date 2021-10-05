Музей Фаберже покажет работы Дали, посвящённые Гала

Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» обещает стать вехой в истории российских выставок Дали. Обычно у нас экспонируют тиражные вещи, графику Дали видели уже во многих городах. На этот раз в Петербург привезут и живопись тоже, причём большинство работ происходят из личного собрания мастера — он считал их важными для себя. Живопись и графика, которые будут на выставке в Петербурге, экспонировались в Театре-музее художника в Фигерасе.

Заглавный шедевр — «Атомная Леда» (1949) — одна из ключевых картин Дали, где Гала изображена в образе царицы Спарты Леды. Работа построена «по правилам сакральной геометрии и золотого сечения», кроме того, в ней Дали демонстрирует «атомный» принцип изображения предметов — она была задумана в 1945-м, вскоре после взрывов в Хиросиме и Нагасаки.

Также в музее представят «Галариану» (1945) — шедевр, не покидавший стен музея в Фигерасе с самой смерти художника, организаторы отмечают, что приезд работы в Петербург — сенсация.

Гала (Елена Дьяконова) родилась в Казани в 1894 году, а в 1912-м в швейцарском санатории, где она лечилась от туберкулёза, познакомилась с поэтом Полем Элюаром, став его музой и женой. Затем Гала стала возлюбленной Макса Эрнста, оставаясь женой Элюара, затем все трое даже жили вместе. В 1929 году Гала и Элюар познакомились с молодым Сальвадором Дали, и с этого момента начинается история Гала, которую мы знаем. Дали считал Гала иконой, постоянно писал её, а она занималась его финансами — и творчество стало приносить Дали доход. Гала и Дали были эксцентричной парой, творческим союзом — и выставка раскроет именно образ Гала, а не просто покажет выборку работ Дали.

