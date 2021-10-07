FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Лахта Центр завоевал Гран-при «инженерного Оскара»

1
Печать

Стали известны победители всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Среди них есть и проект из Петербурга, сообщает 7 октября пресс-служба организаторов.

Всего за победу боролись 156 объектов, а в шорт-лист попали только 67. В рамках конкурса было представлено семь номинаций: «Лучшее архитектурное решение», «Лучшее инженерное решение», «Лучшее конструктивное решение», «Лучший объект зеленого строительства», «Лучшая практика BIM-моделирования», «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды» и «Лучшая инновационная разработка».

Гран-при завоевала компания ГОРПРОЕКТ, которая представила небоскреб Лахта Центра. В мае 2021 года петербургский проект уже становился победителем сразу в четырёх номинациях конкурса CTBUH Awards 2021.

Церемония объявления победителей состоялась в ходе VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 октября.

100+ Awards — всероссийская инженерно-архитектурная премия, основанная в 2021 году в рамках крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Премия призвана стать ежегодным мероприятием, направленным на поощрение специалистов и компаний, внесших существенный вклад в развитие инженерных и конструктивных решений в гражданском и промышленном строительстве, архитектурной мысли, инженерно-строительной науки в России. 100+ Awards — своеобразный российский инженерный Оскар.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Kot Piter
"всероссийской премии" -
спонсор газпром надеюсь? 🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний