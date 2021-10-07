Лахта Центр завоевал Гран-при «инженерного Оскара»

Стали известны победители всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Среди них есть и проект из Петербурга, сообщает 7 октября пресс-служба организаторов.
Всего за победу боролись 156 объектов, а в шорт-лист попали только 67. В рамках конкурса было представлено семь номинаций: «Лучшее архитектурное решение», «Лучшее инженерное решение», «Лучшее конструктивное решение», «Лучший объект зеленого строительства», «Лучшая практика BIM-моделирования», «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды» и «Лучшая инновационная разработка».
Гран-при завоевала компания ГОРПРОЕКТ, которая представила небоскреб Лахта Центра. В мае 2021 года петербургский проект уже становился победителем сразу в четырёх номинациях конкурса CTBUH Awards 2021.
Церемония объявления победителей состоялась в ходе VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, который проходит в Екатеринбурге с 5 по 7 октября.