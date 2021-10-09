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Петербург накрыл атмосферный фронт. Небоскреб Лахта Центра исчез в облаках

Небоскреб Лахта Центра исчез в облаках

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Фото 1:Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»
Фото 2:Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»
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В Северной столице погодные условия сегодня определяет малоактивный атмосферный фронт. Об этом 9 сентября сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, фронт вытянулся в широтном направлении. «Местами он вызовет слабые дожди и продолжит ограничивать дневной прогрев», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Воздух в городе сегодня прогреется до +14 градусов. Скорость ветра составит не выше 9 м/с.

Погодные условия особенно заметны в Приморском районе города, где в облачную погоду исчез небоскреб Лахта Центра.

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