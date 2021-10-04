Фото: скриншот игры «Гоголь. Начало» Поделиться Поделиться







Отличная новость для всех, кто со времён школьных занятий по литературе мечтал «прописать» Толстому, Достоевскому и другим обязательным классикам по физиономии. Американская компания Valve анонсировала на Steam (онлайн-сервис распространения компьютерных игр) новое детище — файтинг Write N`Fight, где мастера словесности станут ещё и гениями рукопашного боя. Впрочем, не только рукопашного: в трейлере видно, как Фёдор Михайлович щедро «угощает» Шекспира топором.

Развлечение а-ля Mortal Combat, только с писателями, — весело или аморально? Пока одни потирают руки в предвкушении постмодернистского кутежа, а другие переживают за деградирующее общество, «Фонтанка» вспоминает ещё несколько игр, замешанных на судьбах петербургских авторов и героев их сочинений.



«Ядерный титбит» (2003)

В начале нулевых молодой писатель и хулиган от культуры Даниил Шеповалов придумал квест о молодом человеке, который приезжает в Петербург потусоваться, и по уши влипает в непростой мир невских галлюцинаций и запрещённых веществ. Гуляя по дворам-колодцам, герой в числе прочих аборигенов встречает Раскольникова и его создателя, которые умудряются существовать в рамках одной и той же психоделической реальности.

В начале XXI века Родион раздобыл себе «клёвый прикид»: белый плащ, рубашку, разрисованную под граффити, и круглые очки с красными стёклами. Зато цели его соответствуют первоисточнику: подай топор, чтобы зарубить старушку, — и всё тут. Иное дело — Фёдор Михайлович: внешне он почти не изменился, а вот поведение перевернулось с ног на голову. В новом, пропитанном нездоровой химией тысячелетии, Достоевский проникся идеями сатанизма и срочно ищет девственницу для кровавого жертвоприношения.



Фото: скриншот игры «Ядерный титбит» Фото: скриншот игры «Ядерный титбит» Фото: скриншот игры «Ядерный титбит» Фото: скриншот игры «Ядерный титбит» Поделиться Поделиться







Кажется, будто Шеповалов ссылается на роман «t» Виктора Пелевина, где автор «Преступления и наказания» тоже был персонажем компьютерной игры — стрелялки «Петербург Достоевского». Но это не так: книга появилась в 2009 году, через шесть лет после «Титбита». Значит, скорее, Пелевин вдохновлялся «срамным» квестом и, видимо, обнаружил в нём несколько небесполезных идей. Например, что наркотики — это нехорошо, а их употребление вредит психическому здоровью.



«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» (2007)

Популярную украинскую стрелялку о постапокалиптических приключениях в Чернобыльской зоне отчуждения не назовёшь полноценной гейм-экранизацией «Пикника на обочине» Стругацких. Но, как говорится, влияние прослеживается. Были и другие источники для вдохновения — «Сталкер» Андрея Тарковского (официальная экранизация «Пикника…»), фантастическая антиутопия «Третья планета» Александра Рогожкина и, разумеется, история реального Чернобыля. Но главенство всё же за Стругацкими: и концепция зоны, и само слово «сталкер», куда для игры пришлось добавить точки, чтобы избежать проблем с авторскими правами, впервые появились у братьев-фантастов.



Фото: скриншот игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» Фото: скриншот игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» Фото: скриншот игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» Поделиться Поделиться







А что же права, неужели трудно было получить их честным путём? Оказывается, трудно. В ходе работы над игрой студия-разработчик обратилась к здравствовавшему тогда Борису Стругацкому. Тот объяснил, что не против игры, но права давно проданы другим людям, с которыми студии договориться не удалось. Пришлось отсылки к «Пикнику…» максимально завуалировать. Видно поэтому сюжеты «Тени Чернобыля» и двух её продолжений с историей из романа никак не связаны. Но всё-таки из песни слов не выкинешь: зона есть зона, а сталкеры есть сталкеры.



К слову, похоже, Стругацкие — одни из самых популярных русскоязычных литераторов в гейм-индустрии: по их текстам было создано больше всего виртуальных миров. Это и ролевая игра «Трудно быть богом» (2007), и пошаговая стратегия «Обитаемый остров: Послесловие» (2007), и квесты «Отель «У погибшего альпиниста» (2007) и «Понедельник начинается в субботу» (2008).

«Евгений Онегин» (2009)

Строго говоря, это не совсем игра, а, скорее, визуальная новелла. Игроку рассказывают историю, а он время от времени может менять локации или выбирать реплики в диалогах. Но выбирай не выбирай, а сюжет идёт своим чередом — свобода действий сведена к минимуму. Тем не менее разработчики преподнесли своего «Евгения…» именно как произведение игрового искусства. А ещё существенно перелопатили сюжет, превратив роман в стихах в треш-экшен с героями из других произведений русских классиков и элементами зомби-хоррора.



Фото: скриншот игры «Евгений Онегин» Фото: скриншот игры «Евгений Онегин» Фото: скриншот игры «Евгений Онегин» Фото: скриншот игры «Евгений Онегин» Поделиться Поделиться







Прибыв в своё поместье, Онегин знакомится с доктором Базаровым, который, сбежав из романа «Отцы и дети», вместе с мачехой Татьяны Лариной проводит эксперименты по превращению крепостных крестьян в живых мертвецов. Базарову противостоит агент тайной полиции Чацкий — так вот куда он направился на карете из финала «Горя от ума»! Для пущей живописности все герои нарисованы в духе аниме — Татьяна и Ольга, например, в облегающих платьях с зелёными и фиолетовыми волосами. Словом, создатели приложили все усилия, чтобы заинтересовать таки молодёжь русской классической литературой.



Но есть обстоятельства, «отменить» которые не в силах даже бурная фантазия разработчиков, такие как гибель Ленского на дуэли. Но нет худа без добра. После смерти поэта заиграют весёлые фанфары, а игра подбодрит вас титрами: «Поздравляем! Вы только что убили Ленского!»

«M.U.M.U.: Судный день» (2009)

Судя по всему, эта игрушка для мобильных телефонов появилась не без влияния S.T.A.L.K.E.R. Во-первых, бросаются в глаза точки в заглавии, возникшие, очевидно, не в связи с авторскими правами, а в подражание предшественникам. А во-вторых, Герасим перебрался из рассказа Тургенева в чернобыльскую зону отчуждения, где и решил утопить собаку в реке Припять. Но вместо того, чтобы тонуть, Муму всплывает, размножаясь на сотни озлобленных клонов, которые атакуют хозяина, да ещё и в компании роботов. С радиоактивными водоёмами шутки плохи.



Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Фото: скриншот игры «M.U.M.U.: Судный день» Поделиться Поделиться







По мере прохождения игры мы узнаём подробности взаимоотношений Герасима и Муму. Было время они жили душа в душу, пили вместе из гранёных стаканов и отдыхали в баньке в компании резиновых спутников: у Герасима надувная женщина, а у Муму, соответственно, кобель. Но слишком уж часто собачка сваливала на хозяина грязную работу: заставляла его готовить и мыть посуду, а сама торчала у телевизора. Отсюда ссора, а затем утопление, мутанты и бойня.



Для тех, кто готов пойти ещё дальше, у игры припасён особый режим, в котором можно сыграть за Муму и «навалять» Герасиму. Подойдёт и тем, кто давно мечтал отомстить Ивану Сергеевичу за жестокое обращение с животными в литературных произведениях.

«Преступление и наказание. Кто подставил Раскольникова» (2010)

Действие игры развивается в той же вселенной, что и оригинальный роман, но включает события, которые происходили (или могли происходить) на сюжетной периферии — примерно, как в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где историю «Гамлета» драматург Том Стоппард изложил с точки зрения второстепенных персонажей.

Через 200 лет после убийства старушки-процентщицы и её младшей сестры Лизаветы в «Агентстве Благих Намерений» засомневались: действительно ли всё было так, как описал Достоевский или Родиона Романовича подставили? Необходимо повторное расследование! Спецагенты Алекс и Кэт прыгают в машину времени и отправляются в XIX век.



Фото: скриншот игры «Преступление и наказание. Кто подставил Раскольникова» Фото: скриншот игры «Преступление и наказание. Кто подставил Раскольникова» Поделиться Поделиться







В ходе слежки за Раскольниковым детективы (особенно Кэт) проникаются к нему симпатией. Им хочется, чтобы убийцей оказался кто-то другой, но упрямая игра никак не желает отступать от классической канвы. Тогда Кэт предлагает дать Раскольникову денег: может, разбогатев, герой откажется от своих намерений? Сначала Алекс говорит, что нельзя менять ход истории, но затем поддаётся на уговоры симпатичной коллеги: «Хорошо, но только в последний раз!»



Увидев конвертик с купюрами, Раскольников отказывается их принять. Что тут будешь делать? Агенты обращаются к магистру чёрной и белой магии Виолетте Балалайкиной, которая допускает, что бывший студент находится под влиянием злых сил. Порыскав по Петербургу ещё немного, Кэт и Алекс выясняют, что (осторожно, спойлеры) во всём виноват злодей из будущего, при помощи современных технологий внушивший Раскольникову недобрые мысли. Это не отменяет ссылки в Сибирь, зато доброе имя персонажа, по версии разработчиков, теперь восстановлено.

«Гоголь. Начало» (2017)

В рамках промо-компании фильма «Гоголь. Начало» была выпущена одноимённая мобильная игра с лозунгом: «Сколько лет тебя грузили Гоголем в школе? А теперь ты загрузи Гоголя в свой мобильный!» Разработчики предлагали игрокам помочь Николаю Васильевичу «одолеть бесов», давить вместе с ним чертей, и вообще — «зажечь».



Фото: скриншот игры «Гоголь. Начало» Фото: скриншот игры «Гоголь. Начало» Фото: скриншот игры «Гоголь. Начало» Фото: скриншот игры «Гоголь. Начало» Поделиться Поделиться







Хотя с бесами — это вроде как к Достоевскому, но и Гоголь справляется не хуже: лупит ногой и тростью костяных чёртиков так, что только шум стоит. А вот «жечь» не получается — слишком уж однообразен сюжет. Костыляешь себе, костыляешь скелетам, а их всё больше и больше. И ничего нового. Какие уж тут «отжиги»?

Зато костюмов для «Гоголь-двойника» актёра Александра Петрова хоть отбавляй. Есть Гоголь-Печорин, Гоголь-Бульба, Гоголь-Нос и даже Гоголь-гопник. В этом смысле игра — ещё и своего рода симулятор куклы Барби: наряжай — не хочу.

«SOSули» (2019)

Скользкая и снежная петербургская зима 2019 года вдохновила студию дизайна Kappodaki и художницу Анастасию Холодилову на сентенцию: «Этой зимой на улицах Петербурга падают даже трезвенники. А убирать кто будет, Пушкин?» Сказано — сделано. Правда, поиграть в «Сосули» не получится, уже два года они существуют только как концепция, представленная видеороликом. Но это не значит, что наблюдать за происходящим на улице Рубинштейна будет неинтересно.



Фото: скриншот игры «SOSули» Фото: скриншот игры «SOSули» Фото: скриншот игры «SOSули» Фото: скриншот игры «SOSули» Поделиться Поделиться







Восьмибитный, похожий на старого доброго сантехника Марио, Александр Сергеевич прыгает по сугробам и уворачивается от сосулек. Если подберёт красное сердце, стилизованное под настоящий орган, а не валентинку (видимо, выскочило из груди у кого-то из прохожих), получит плюс к здоровью. А если поможет подняться поскользнувшемуся горожанину, плюс к карме.

Горожане встречаются трёх видов: старушки, динозавры и усатые дяденьки в кепках, похожие на Сергея Довлатова. С Довлатовым Пушкин может выпить в одном из заведений на Рубинштейна, а затем, подкрепившись, продолжает путешествие. Казалось бы, всё просто, но сколько в «Сосулях» всего: и классика, и сатира, и современная барная мифология!

«Вий» (2020)

Когда создатели игр берутся за тексты Гоголя, их, что неудивительно, интересуют прежде всего мистические сюжеты. Выходили рисованные квесты «Вечера на хуторе близ Диканьки» (в двух частях — 2005 и 2007 годов) и «Вий: история, рассказанная заново» (2004), сделанный с участием живых актёров. Для полного счастья не хватало только чего-то современного с картинкой от первого лица и экшен-сражениями с нечистой силой. Во время локдауна-2020 появилось и такое.

В бродилке «Вий» не так много собственно Гоголя, зато хватает пространства для «прогулок». Прежде чем герой доберётся до церкви, где его ждёт панночка, придётся поплутать по лесам и полям немаленького мира: надо же разыскать мел, которым можно чертить защитные круги, а ещё свечи, чтобы зажигать их у гроба перед чтением молитв в течение трёх ночей.



Фото: скриншот игры «Вий» Фото: скриншот игры «Вий» Поделиться Поделиться







Вот только если в повести молитвами дело ограничивалось, в игре задача стоит боевая: игрока ждут три серии столкновений с потусторонними существами, среди которых есть как более-менее традиционные демоны, так и нетривиальные создания вроде черепов с паучьими лапами, которые выпрыгивают в самый неожиданный момент. Вообще, «пугалок» в игре хватает — это самый настоящий хоррор со всеми мрачными вытекающими.

Между прочим, не исключено, что Гоголю бы такое прочтение «Вия» понравилось: в первом варианте повести у него было больше страшных сцен и чудовищ. Но, прислушавшись к критикам, в частности к поборнику реализма Белинскому, Николай Васильевич убрал гигантского таракана, пирамиду из слизи и другие пугающие детали (не напрасно ли?). В игре, правда, тараканов нет, но стараниями разработчиков «Вий» из классики для школьной программы снова стал инструментом погружения в мир иррационального ужаса. А значит, дело Гоголя по-прежнему живёт.

Глеб Колондо, специально для «Фонтанки.ру»

