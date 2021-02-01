Илон Маск заставил обезьяну силой мысли играть в компьютерные игры с помощью вживлённого в мозг микрочипа

Компания Neurealink, стартап предпринимателя-инноватора Илона Маска, испытывает на обезьяне оборудование, позволяющее головному мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — приводит слова Маска Bloomberg 1 февраля.



Где именно находится микрочип, снаружи не видно. Животное при этом чувствует себя хорошо, подчеркнул Маск: «Он — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие удобства для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг». По словам бизнесмена, продемонстрировать новую технологию Neuralink сможет же через месяц.