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Илон Маск заставил обезьяну силой мысли играть в компьютерные игры с помощью вживлённого в мозг микрочипа

Компания Neurealink, стартап предпринимателя-инноватора Илона Маска, испытывает на обезьяне оборудование, позволяющее головному мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — приводит слова Маска Bloomberg 1 февраля.

Где именно находится микрочип, снаружи не видно. Животное при этом чувствует себя хорошо, подчеркнул Маск: «Он — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие удобства для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг». По словам бизнесмена, продемонстрировать новую технологию Neuralink сможет же через месяц.

Компания Neuralink была зарегистрирована в Сан-Франциско в 2017 году, Илон Маск вложил в этот проект 100 млн долларов. Она занимается разработкой интерфейса «мозг — компьютер». Цель технологии — восполнить с помощью микрочипа способности, утраченные людьми вследствие травм головного и спинного мозга.

Ранее, в августе 2020 года, основатель SpaceX и Tesla предъявил миру свинью с электронным имплантом в головном мозге, также проект стартапа Neuralink.

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