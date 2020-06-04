Траты россиян на компьютерные игры выросли на 71 %. Петербург вошел в число самых играющих регионов

Траты россиян на компьютерные игры в период коронавирусных ограничений выросли на 71 %, сообщает 4 июня РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса Qiwi.

Компания проанализировала расходы жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. В выборку вошли платежи в пользу крупнейших российских и международных компаний, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ.