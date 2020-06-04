Траты россиян на компьютерные игры выросли на 71 %. Петербург вошел в число самых играющих регионов
Траты россиян на компьютерные игры в период коронавирусных ограничений выросли на
Компания проанализировала расходы жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. В выборку вошли платежи в пользу крупнейших российских и международных компаний, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ.
По данным Qiwi, объем платежей в марте 2020 года увеличился на
Возросло количество транзакций, а также размер среднего чека: за весну 2020 года он вырос почти наполовину — на