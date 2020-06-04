FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 12:09
3
Печать

Траты россиян на компьютерные игры выросли на 71 %. Петербург вошел в число самых играющих регионов

Траты россиян на компьютерные игры в период коронавирусных ограничений выросли на 71 %, сообщает 4 июня РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса Qiwi.

Компания проанализировала расходы жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. В выборку вошли платежи в пользу крупнейших российских и международных компаний, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ.

По данным Qiwi, объем платежей в марте 2020 года увеличился на 44 % по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году. В апреле рост ускорился и составил уже 93 % по сравнению с прошлым годом, а в мае показатель составил 79 %.

Возросло количество транзакций, а также размер среднего чека: за весну 2020 года он вырос почти наполовину — на 44 % в целом по стране. Средний чек в Петербурге увеличился почти в два раза по сравнению с весной 2019 года и составил 324 рубля. Северная столица вошла в тройку самых играющих регионов после Москвы и Московской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261701191
Это очень печально. Люди уходят в виртуальный мир, вместо того, чтобы решать свои проблемы в настоящем.
Barmaley_5e4d0211d3423
Не только за игры.
За всякие "улучшалки" в них тоже, за отсутствие рекламы и прочее ...
Александр Н
За игры платят ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний