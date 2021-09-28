У маралов — крупных оленей, живущих в Саяно-Шушенском заповеднике, — начался брачный период. Он называется гон или рёв. В это время самцы маралов особенно яростны, даже больше, чем другие копытные во время гона. Туристов могут удивит их «напевы». Президента Путина впечатлил один их вид.

«Гон начинается с разбития «точков», — рассказывают в пресс-службе заповедника . — Самец рыхлит рогами землю, вырывая сухую траву, попеременно отбрасывая ногами землю, при этом заливая землю и живот мочой. В обильно политую мочой землю самец несколько раз ложится, трётся головой и шеей, стараясь вымазаться жидкой грязью. Некоторые исследователи считают, что запах разлагающейся на шкуре мочи провоцирует приход самок в охоту. Самцы образуют «точки» в течение всего гона, в начальный период интенсивнее, в конце — реже. Непременным элементом брачного периода у маралов является «сражение с деревьями», которое повторяется в течение всего гона».

Гон сопровождается рёвом и днём и ночью. «Песня» быка протяжная, с перепадами высоты. У молодняка она похожа на виканье, у старых — грубая, часто с коротким рявканьем в финале.

Марал — наиболее крупный подвид благородного оленя. Он имеет классические оленьи формы: стройную фигуру и пропорциональное тело, относительно длинную шею. У самцов голова украшена большими ветвистыми рогами, самки безрогие. Это достаточно многочисленный для Саяно-Шушенского заповедника вид — около 480 особей. Обычно гон приходятся на 18–20 сентября, в отдельные годы «песни» маралов слышали в заповеднике и в начале октября. Этих животных регулярно встречают как сотрудники заповедника, так и туристы.



Во время сентябрьской поездки в Сибирь маралов наблюдали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. «Огромные маралы просто! Я таких ещё не видел! — поделился тогда Путин. — Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной. Прыжки — вот им на Олимпийских играх выступать бы! Равных бы не было».

