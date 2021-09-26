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В Кремле рассказали, зачем Путин и Шойгу ходили в тайгу

Появилось фото и видео отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
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В Кремле опубликовали кадры с совместного отдыха президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. На них видно, как они рыбачат, гуляют по горам, сплавляются по реке на катере и ночуют в палатке. Фотографии размещены 26 сентября на сайте Кремля.

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Также СМИ публикуют видео отдыха президента и главы Минобороны в Сибири.

Автор: РБК/YouTube

Напомним, что Путин и Шойгу вместе отдыхали в сибирской тайге в начале сентября. Эту информацию подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — пояснил представитель Кремля.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (6)

37492837492
Ощущение, что все эти кадры - постановочные.
DimDimych
Интересно, они сами представляют, как они выглядят с этими посохами со стороны?
hal9000
Яб тож куда нить сгонял...но мне чето даже с кровати не встать..так то дофига мест где осенью поболтаться хорошо..но для этого надо как минимум встать с кровати..а это очень сложно..это такие же ощущения наверно как изгнание из рая Адама и Евы ..так хорошо лежать..и тут надо вставать..чистить зубы сходить в туалет...это невероятно тяжело...
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