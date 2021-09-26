В Кремле опубликовали кадры с совместного отдыха президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. На них видно, как они рыбачат, гуляют по горам, сплавляются по реке на катере и ночуют в палатке. Фотографии размещены 26 сентября на сайте Кремля.
Также СМИ публикуют видео отдыха президента и главы Минобороны в Сибири.
Автор: РБК/YouTube
Напомним, что Путин и Шойгу вместе отдыхали в сибирской тайге в начале сентября. Эту информацию подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — пояснил представитель Кремля.