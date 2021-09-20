Драматург Евгений Казачков расскажет о ложных друзьях переводчика современной драматургии

Сначала Евгений Казачков окончил факультет менеджмента в Высшей школе экономики и был «рекламщиком», а потом спектакли, к которым он причастен, ставили в Гоголь-центре и театре «Практика», а сериалы показывали на Первом, НТВ, СТС и ТНТ. Но 24 сентября на Новой сцене Александринки Казачков поделится другим своим опытом. 16+

Все это в рамках лаборатории «Смена сцены». Сам Евгений в очередной раз «сменил сцену» в своей жизни, когда поучился в New York Film Academy в Лос-Анджелесе. А после участия в проекте «взаимоперевода» американских и российских драматургов Евгений вспоминал: «Я впервые в рамках этого проекта осознал, что такое культурная разница, где она прячется, как внутри меня работают те самые неосознаваемые настройки и механизмы, которые определяются культурой, обществом, средой, принятыми практиками и ходом мыслей». Как говорит Казачков, это похоже на буддийское прозрение: когда переводят «тебя», начинаешь осознавать то, что раньше делал, возможно, неосознанно. И «видишь, как это работает или не работает при переносе через культурный и языковой заборчик».

