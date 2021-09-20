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Драматург Евгений Казачков расскажет о ложных друзьях переводчика современной драматургии

Сначала Евгений Казачков окончил факультет менеджмента в Высшей школе экономики и был «рекламщиком», а потом спектакли, к которым он причастен, ставили в Гоголь-центре и театре «Практика», а сериалы показывали на Первом, НТВ, СТС и ТНТ. Но 24 сентября на Новой сцене Александринки Казачков поделится другим своим опытом. 16+

Фото: alexandrinsky.ru/
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Все это в рамках лаборатории «Смена сцены». Сам Евгений в очередной раз «сменил сцену» в своей жизни, когда поучился в New York Film Academy в Лос-Анджелесе. А после участия в проекте «взаимоперевода» американских и российских драматургов Евгений вспоминал: «Я впервые в рамках этого проекта осознал, что такое культурная разница, где она прячется, как внутри меня работают те самые неосознаваемые настройки и механизмы, которые определяются культурой, обществом, средой, принятыми практиками и ходом мыслей». Как говорит Казачков, это похоже на буддийское прозрение: когда переводят «тебя», начинаешь осознавать то, что раньше делал, возможно, неосознанно. И «видишь, как это работает или не работает при переносе через культурный и языковой заборчик».

В лекции «Сломанный язык: как перевести пьесу и не выплеснуть с водой ребенка» драматург, сценарист, преподаватель, соорганизатор фестиваля «Любимовка» расскажет о вызовах театрального перевода, об особенностях американского театрального мира и о «ложных друзьях переводчика». Встречаемся 24 сентября в Черном зале Новой сцены. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: alexandrinsky.ru/

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