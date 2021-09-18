«Повезем ваш арахис самолетами». Коллапс в порту Петербурга обещают исправить за три дня

Фото: JAGADEESH NV/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться







Большое совещание — как говорят его участники, человек на 50 — проходило в пятницу, 17 сентября, в одном из залов гостиницы Holiday Inn на Московских воротах. Говорили долго — часа три. Выходили импортеры и таможенные брокеры, по их словам, «окрыленные надеждой». Руководители Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора и ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в четыре голоса убеждали расстроенных огорчениями последних недель предпринимателей, что уже в ближайшие дни ситуация наладится. И хотя горячие головы пытались подловить государевых людей на недомолвках и громких обещаниях, а также требовали возместить понесенные уже убытки, «мир» их не поддержал. Слишком уж всем хочется, чтобы неприятности уже побыстрее как-то разрешились.



«Фонтанка» подробно описывала коллизию, сложившуюся с начала сентября в порту Петербурга. Из-за добавления нового параметра проверки некоторых продуктовых грузов (зерна, арахиса, орехов и продуктов из них) и передаче этой функции Центру оценки качества зерна на портовых складах стали скапливаться сотни контейнеров. Одни по неделе и больше ждали результатов экспертиз, другие и вовсе не могли дождаться даже отбора проб.

Статья «Фонтанки» имела неоднозначный результат. Уже в день публикации тем, кто уже отчаялся быстро получить протоколы, внезапно прислали пакеты документов. Однако многие, обрадовавшись было, обнаружили, что по некоторым партиям им прислали не все результаты. А значит, выпускать грузы все равно было нельзя. К тому же формы, по которым были получены протоколы, были неудобны для сотрудников таможенных терминалов, и их обработка все еще была весьма медленной.

«После совещания у нас появилась надежда на будущее. Главное, мы услышали, что они готовы решать проблемы, по крайней мере, точечно, — поделился своими ощущениями один из крупных участников внешнеэкономической деятельности в порту Петербурга. — Пока что у них получалось плохо, но они обещают с понедельника все делать лучше. Изначально была большая проблема — очень сложная форма заявки. И сейчас по нашей просьбе ее сделали проще и убрали требование лишних документов. К тому же обещают, что с понедельника пробы будут отбираться силами фитосанитарной службы, а не ЦОКЗ, — это тоже должно ускорить процесс».



Главным достижением поднятой в начале недели шумихи он называет то, что Россельхознадзор и Центр оценки качества зерна, по крайней мере, пошли на диалог. До этого их сотрудникам, рассказывают, по целым дням было не дозвониться. Стоит отметить, что в ответ на запрос «Фонтанки» в ЦОКЗ было получено официальное письмо о том, что все процессы идут как надо, и более того, что «Фонтанка» должна опубликовать опровержение. Редакция направила в ответ подробное изложение конкретных фактов задержек грузов и просьбу прокомментировать их, однако ответа так до сих пор и не получила.

Во многое из того, что говорилось на пятничном совещании, импортеры верят с трудом. К примеру, одним из острых моментов стал вопрос о лаборатории ЦОКЗ на улице Кибальчича в Петербурге. Все пробы должны свозиться туда, однако по некоторым видам анализов, которые сейчас стали обязательными, она не имеет аккредитации. Именно поэтому многие пробы по тому же арахису уезжали весь сентябрь в другие регионы — в Ставрополь, Курск, Воронеж. Что, конечно, не добавляло оперативности процессу.



На встрече в Holiday Inn глава ЦОКЗ Юлия Королева признала эту проблему и — то ли в сердцах, то ли в шутку — пообещала развозить пробы, которые не сможет сделать ее петербургская лаборатория, самолетами в другие регионы.

Еще одним не до конца проясненным моментом стал вопрос стоимости новых дополнительных экспертиз. Все участники рынка, с кем удалось поговорить «Фонтанке», рассказали, что так и не поняли, из чего складываются тарифы, и были удивлены полученными счетами — например, около 18 тысяч рублей за партию риса. Однако на встрече проверяющие им объяснили: тарифы старые и давно опубликованы, но из-за того, что к привычным экспертизам теперь добавляются новые, итоговые суммы выросли. Для импортеров «дешевых» грузов, того же риса или арахиса, прибавка весьма существенная, но они согласны и на это — лишь бы не задерживался выпуск грузов.

«Мне хоть вертолетами — главное, чтобы мне срок сказали точный и регламент. Пока что назвать конкретные сроки они не могут, только обещают, что «в кратчайшие», — делится своей болью один из участников совещания.



Стоит отметить, что все компании, названия которых фигурировали в статье «Фонтанки», уже получили свои грузы и повезли их дальше заказчикам. Однако у других многие грузы до сих пор простаивают. В качестве примера, рассказывают они, у одного из участников встречи еще неделю назад в порту скопилось около ста контейнеров, а к пятнице было уже под двести.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

