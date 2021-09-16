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В Голливуде переснимут «Телохранителя»

В кинокомпании Warner Bros. объявили о начале работы над ремейком фильма «Телохранитель», сообщает Variety. К работе привлекли драматурга и сценариста Мэттью Лопеса, чтобы он переписал сценарий под новые реалии современной жизни. Кто сыграет главных героев мелодрамы в ремейке — пока неизвестно.

Сюжетная канва фильма во многом будет сохранена. В сценарии первой картины речь шла о телохранителе экстра-класса, который из-за неудачи на старом месте работы нанимается в охранники к поп-звезде. Певица получает письма с угрозами и нуждается в защите. Антипатия между главными героями внезапно перерождается в любовь, но сильные эмоции могут помешать телохранителю хорошо выполнить свою работу.

Оригинальный «Телохранитель» вышел на экраны в 1992 году. Дуэт Кевина Костнера и Уитни Хьюстон в любовной истории артистки и телохранителя принес создателям фильма более 400 миллионов долларов в прокате по всему миру. А молодая певица, дебютантка в большом кино, записала самый продаваемый саундтрек всех времен — песню I will always love you.

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