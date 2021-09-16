В Голливуде переснимут «Телохранителя»

В кинокомпании Warner Bros. объявили о начале работы над ремейком фильма «Телохранитель», сообщает Variety. К работе привлекли драматурга и сценариста Мэттью Лопеса, чтобы он переписал сценарий под новые реалии современной жизни. Кто сыграет главных героев мелодрамы в ремейке — пока неизвестно.



Сюжетная канва фильма во многом будет сохранена. В сценарии первой картины речь шла о телохранителе экстра-класса, который из-за неудачи на старом месте работы нанимается в охранники к поп-звезде. Певица получает письма с угрозами и нуждается в защите. Антипатия между главными героями внезапно перерождается в любовь, но сильные эмоции могут помешать телохранителю хорошо выполнить свою работу.

