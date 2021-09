В Голливуде переснимут «Телохранителя»

Оригинальный «Телохранитель» вышел на экраны в 1992 году. Дуэт Кевина Костнера и Уитни Хьюстон в любовной истории артистки и телохранителя принес создателям фильма более 400 миллионов долларов в прокате по всему миру. А молодая певица, дебютантка в большом кино, записала самый продаваемый саундтрек всех времен — песню I will always love you.