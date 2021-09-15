Фотографии 15 сентября выложила в Instagram местная жительница, предположив, что перед ней маисовый полоз. Как пояснил «Фонтанке» петербургский зоолог Павел Глазков со ссылкой на герпетолога Евгения Рыбалтовского, на самом деле это был островной полоз — в дикой природе он встречается в Японии и на острове Кунашир (Курильские острова).



«У нас островной полоз не обитает, но некоторые любители змей держат его дома. Видимо, он уполз от кого-то поблизости: на улице холодно, в таких условиях полоз становится заторможенным», — рассказал зоолог.

