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В Петербурге спасли японскую змею, которая пыталась прикинуться трубой. Она уползла от кого-то из местных

В Петербурге на улице нашли островного полоза

На улице Союза Печатников, 29, в Петербурге обнаружили неожиданного японского гостя. Между трубами и проводами пыталась слиться с обстановкой змея, которая в России обитает только на Курилах.

Фотографии 15 сентября выложила в Instagram местная жительница, предположив, что перед ней маисовый полоз. Как пояснил «Фонтанке» петербургский зоолог Павел Глазков со ссылкой на герпетолога Евгения Рыбалтовского, на самом деле это был островной полоз — в дикой природе он встречается в Японии и на острове Кунашир (Курильские острова).

«У нас островной полоз не обитает, но некоторые любители змей держат его дома. Видимо, он уполз от кого-то поблизости: на улице холодно, в таких условиях полоз становится заторможенным», — рассказал зоолог.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Самарина
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Также Глазков отметил, что змею необходимо забрать, причем специалистам: на улице спустя какое-то время она может погибнуть. Как рассказала «Фонтанке» автор фотографий, полоза уже спасли: на место приехали представители поисково-спасательной службы города. В ПСС эту информацию подтвердили.

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