Фотографии 15 сентября выложила в Instagram местная жительница, предположив, что перед ней маисовый полоз. Как пояснил «Фонтанке» петербургский зоолог Павел Глазков со ссылкой на герпетолога Евгения Рыбалтовского, на самом деле это был островной полоз — в дикой природе он встречается в Японии и на острове Кунашир (Курильские острова).
«У нас островной полоз не обитает, но некоторые любители змей держат его дома. Видимо, он уполз от кого-то поблизости: на улице холодно, в таких условиях полоз становится заторможенным», — рассказал зоолог.
Также Глазков отметил, что змею необходимо забрать, причем специалистам: на улице спустя какое-то время она может погибнуть. Как рассказала «Фонтанке» автор фотографий, полоза уже спасли: на место приехали представители поисково-спасательной службы города. В ПСС эту информацию подтвердили.