Прокуратура Петербурга отказалась от идеи признать вне закона фейсбук российской ЛГБТ-сети. Роскомнадзор и Facebook в суд не пришли

Смольнинский районный суд вынес определение по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, распространяемой на странице общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» в Facebook, запрещенной.
Об этом 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов.
Надзорное ведомство, как писала «Фонтанка», исследовало посты сообщества после обращения депутата-единоросса Игоря Сапко. И нашла материалы, которые, по мнению экспертов, создают привлекательный образ гомосексуализма, а также вовлекают подростков и не только в деструктивный образ жизни в общем, и в ЛГБТ-сообщества в частности.
В ходе заседания представитель прокуратуры обратился к суду с заявлением об отказе от требований.
Представитель ответчика не возражал, отметив, что на момент предъявления иска информация на странице в Facebook отсутствовала, ссылки на интернет-страницы являлись неактивными.
Управление Роскомнадзора, Facebook в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.
Суд производство прекратил.