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Прокуратура Петербурга отказалась от идеи признать вне закона фейсбук российской ЛГБТ-сети. Роскомнадзор и Facebook в суд не пришли

Петербургский суд прекратил производство по иску прокуратуры к соцсетям российской ЛГБТ-сети

Смольнинский районный суд вынес определение по административному исковому заявлению прокурора о признании информации, распространяемой на странице общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» в Facebook, запрещенной.

Об этом 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Надзорное ведомство, как писала «Фонтанка», исследовало посты сообщества после обращения депутата-единоросса Игоря Сапко. И нашла материалы, которые, по мнению экспертов, создают привлекательный образ гомосексуализма, а также вовлекают подростков и не только в деструктивный образ жизни в общем, и в ЛГБТ-сообщества в частности.

В ходе заседания представитель прокуратуры обратился к суду с заявлением об отказе от требований.

Представитель ответчика не возражал, отметив, что на момент предъявления иска информация на странице в Facebook отсутствовала, ссылки на интернет-страницы являлись неактивными.

Управление Роскомнадзора, Facebook в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Суд производство прекратил.

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Комментарии (2)

SNOW
Несколько настораживает тот факт, что представители надзорного ведомства в рабочее, видимо, время изучают материалы лгбг-сообществ, и более того. находят их привлекательными для себя.
DMaster
Алё, у вас там уже месяца три у Гугла в приложении "Android Звуки" отображаются "голоса ЛГБТК-сообщества"!
А вы все бегаете за ЛГБТ-сетями, которые еще поискать надо.
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