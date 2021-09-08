Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, 8 сентября атомная подводная лодка достигла Онежского озера. Из Мурманска её буксирует плавдок «Свияга», он же проводил подлодку через шлюзы Беломорско-Балтийского канала.
Проход через шлюз № 1 вышел почти торжественным: «Ленинский комсомол» со «Свиягой» приветствовал ветеран-подводник, капитан первого ранга в отставке Валерий Еремеев. Он служил на подводных лодках первого и второго поколения в пункте базирования Западная Лица, теперь живёт неподалёку от канала и не смог остаться в стороне от буксировки.
Во второй декаде сентября «Ленинский комсомол» ждут в Петербурге, чтобы вывести из плавдока и отправить в Кронштадт. Там первая советская и третья в мире атомная подводная лодка станет музеем.