К-3 «Ленинский комсомол» была заложена в 1955 году в Северодвинске, спущена на воду в 1957-м. Это головной корабль проекта 627 «Кит», все последующие лодки серии строились по доработанному проекту 627А. Наименование «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки «М-106» Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году.



Из состава Северного флота подлодка была выведена ещё в 1991 году. Морская коллегия при правительстве РФ решила сделать из неё плавучий музей, но время шло, а денег так и не нашли. В 2013 году корабль чуть было не утилизировали из-за того, что он занимал нужное место на стапельной площадке судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области. Но К-3 спасли — законсервировали и спустили на воду в ожидании финансирования проекта. У лодки вырезали реакторный отсек, заварили забортные отверстия. В прошлом году стало известно, что «Ленинский комсомол» станет частью экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте.