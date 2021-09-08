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В Петербург плывёт будущий музей. Показываем, как старейшую советскую атомную подлодку К-3 вели через шлюзы

Первую советскую атомную подлодку К-3 буксируют в Петербург

Первая советская атомная подлодка К-3 благополучно преодолела отрезок пути от Мурманской области до Карелии. В Петербурге «Ленинский комсомол» ждут ближе к концу месяца, чтобы сделать судно музеем.

Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, 8 сентября атомная подводная лодка достигла Онежского озера. Из Мурманска её буксирует плавдок «Свияга», он же проводил подлодку через шлюзы Беломорско-Балтийского канала.

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Проход через шлюз № 1 вышел почти торжественным: «Ленинский комсомол» со «Свиягой» приветствовал ветеран-подводник, капитан первого ранга в отставке Валерий Еремеев. Он служил на подводных лодках первого и второго поколения в пункте базирования Западная Лица, теперь живёт неподалёку от канала и не смог остаться в стороне от буксировки.

Во второй декаде сентября «Ленинский комсомол» ждут в Петербурге, чтобы вывести из плавдока и отправить в Кронштадт. Там первая советская и третья в мире атомная подводная лодка станет музеем.

К-3 «Ленинский комсомол» была заложена в 1955 году в Северодвинске, спущена на воду в 1957-м. Это головной корабль проекта 627 «Кит», все последующие лодки серии строились по доработанному проекту 627А. Наименование «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки «М-106» Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году.

Из состава Северного флота подлодка была выведена ещё в 1991 году. Морская коллегия при правительстве РФ решила сделать из неё плавучий музей, но время шло, а денег так и не нашли. В 2013 году корабль чуть было не утилизировали из-за того, что он занимал нужное место на стапельной площадке судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области. Но К-3 спасли — законсервировали и спустили на воду в ожидании финансирования проекта. У лодки вырезали реакторный отсек, заварили забортные отверстия. В прошлом году стало известно, что «Ленинский комсомол» станет частью экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте.

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Комментарии (6)

f0ntan
Какой Балтимор как ручей узкий!
265984735
В городе музеев мало? Ещё одни дармоеды на городской бюджет.
RemyMartin
Плывёт - лучше и не напишешь.
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