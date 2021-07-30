На Новой сцене Александринки запоют громкоговорители

30 июля на Новой сцене Александринского театра откроется трехдневный фестиваль электронной пространственной музыки «Акусмониум». На него съедутся оркестры громкоговорителей со всего мира.

Третий международный фестиваль «Акусмониум» начнется в пятницу образовательной программой — специалисты дадут мастер-классы по техникам исполнения пространственной музыки. Первый концерт начнется в 19.30. В исполнении оркестров-акусмониумов зрители услышат произведения современных композиторов-экспериментаторов Жан-Клода Риссе, Томаса Горбаха и других.

На следующий день, 31 июля, в Медиацентре Новой сцены Александринки пройдут открытые встречи с зарубежными композиторами и исполнителями в жанре акусматики: звуковой художницей и флейтисткой Анжеликой Кастелло, французским исследователем и композитором Даниэлем Теруджи и другими. Вечером в концертном зале выступит сам участник паблик-тока Теруджи, а также саунд-артист Антон Яхонтов, медиахудожник Олег Макаров и другие авторы и исполнители.



В последний день фестиваля, 1 августа, пройдут круглые столы и артист-токи с именитыми участниками фестиваля. Зрители смогут пообщаться с Диего Лоса — композитором, профессором звукорежиссуры в Сорбонне и преподавателем электроакустической музыки в консерватории Saint-Étienne и Катариной Клемент — австрийским мультижанровым композитором и исполнителем.



На заключительном концерте выступят венский композитор Матиас Маковский, французский импровизатор Армандо Балис и другие. К знаменитым участникам фестиваля присоединятся слушатели мастер-классов. Начало в 19.30.

