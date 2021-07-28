«Батя заделался агрессивным антипрививочником»: как вакцинация разделяет семьи

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







В Петербурге полностью привиты 17 % жителей. Нынешние темпы вакцинации не дают шансов на коллективный иммунитет в ближайшие месяцы. Стан противников уколов оказался устойчив и к страшной статистике, и к призывам РПЦ, и уж тем более к увещеваниям врачей и чиновников. Большинство готовы передумать только ради друзей и членов семьи. «Фонтанка» попросила читателей рассказать, разделила ли их семьи вакцинация и поделиться своим опытом осторожного и не очень убеждения близких сделать прививку от COVID-19. Мы посмотрели, как с этим справляются за рубежом и попросили советов у психологов.



У читателя «Фонтанки» Ивана отец — военный врач на пенсии. Специализация — эпидемиология. Про всю заразу он знает не просто не понаслышке, а прямо в первом приближении. Мужчина еще и тяжело переболел коронавирусом, но всё равно стал антипрививочником. «Умом он понимал опасность вируса, но как-то к себе примерять отказывался. Активное пребывание в местах скопления заразных граждан привело его на пике второй волны — в декабре — в ковидный госпиталь. 75 % поражения легких. Лечился он тяжело. Его соседи по палате периодически уезжали в реанимацию, почти никто из них не вернулся. Две недели под кислородом — слава богу, вовремя спохватились, и до ИВЛ дело не дошло, но в какой-то момент мне стало по-настоящему страшно. Думаю, ему тоже.

К концу весны я завел разговор о прививке. И тут же наткнулся на какую-то просто дремучую хтонь родом из «Одноклассников». «Побочные эффекты, анафилактический шок, до конца не изучено, надо посмотреть, как на других скажется, с антителами — не надо», — весь тот полный набор антипрививочной риторики. Уговаривал я его месяц. Показывал статьи в умных научных журналах. Но они же все на английском — разве ж там что хорошего напишут? Приводил примеры, опровергал аргументы — вроде убедил. Записал его через «Госуслуги» в его поликлинику на прививку. Перед этим он пытался туда безуспешно дозвониться, но плюнул и уже собрался было ногами идти «за номерком».



А вечером перед прививкой он прислал мне сообщения от какой-то своей очередной знакомой, которая голосовым сообщением в WhatsApp — а как же иначе — объясняла ему: не ходи. Приводила довод: у ее сотрудника знакомый якобы встретил где-то родственника, у которого родители сделали прививки и через неделю в один день умерли. От тромбов, конечно. И всё. Опять ни в какую — «зачем эти прививки? ты в гроб меня свести хочешь, подожди, дождись, пока я сам умру». Ах ты, думаю, тварь твоя знакомая! Потребовал назвать фамилии «умерших» и город, где они живут. После часа пререканий выяснилось — фамилий их никто не знает, и город, где развернулась эта «трагедия», как-то стерся в анналах. «Вот! — говорю. — Вот же — смотри! Брехня и фейки! Не верь!» С горем пополам удалось его успокоить и отправить с утра в поликлинику. Укололся, наконец.

Сейчас отца как-то дернуло совсем в другую сторону. Присылает из тех же «Одноклассников» обратные истории. Что антипрививочники — специально для того, чтобы Россию на колени поставить. Ну и вообще, странно, что все не прививаются — дураки какие-то».



По рассказам читателей «Фонтанки», у некоторых родственники привились после того, как они сами вакцинировались и не умерли на месте — сработал положительный пример. Другие дошли до ультиматумов: или прививка, или прекращаем общение. Но многим переубедить родственников не удается никак. Например, у читательницы Ирины оказался весьма принципиальный отец:

«Батя заделался агрессивным антипрививочником на старости лет, переубедить у меня шансов нет, насильно привить тоже, поэтому просто на эту тему не общаемся. Он же перебегает оживлённый проспект посредине потока машин, игнорирует все указания врачей и верит в НЛО и что Гитлер в Антарктиде. Так что не надо мне про ум и здравомыслие. Как раз наоборот, он летит к перспективе заболеть со всей скоростью, но ему пока везёт. К сожалению, даже если на ИВЛ попадёт, мозгов ему это, наверное, уже не прибавит.

Знаете, я так расстроилась, когда в Москве отменили QR-коды! Как только их ввели, все сразу побежали прививаться. На этой радости их отменили, а надо было не отменять, а объявить, что через месяц они ещё и в транспорте будут действовать. Вот тогда бы у нас сразу коллективный иммунитет образовался. Нечего якшаться — «хочу, не хочу». Вы не специалисты, чтоб вас спрашивать».



Иногда антипрививочные настроения могут быть заразными внутри одной семьи — люди отказываются от прививки, поддаваясь влиянию её противников.

«Муж хотел привиться, но я категорически против, и он мне уступил, а на остальных мне фиолетово, пусть хоть резиновые письки на голове носят, только ко мне с этой вакцинацией не пристают», — заявила читательница Мария.

Автору этой статьи помог только Путин. По-другому убедить привиться бабушку со множеством сопутствующих заболеваний не удавалось никак.

Я пытался убедить свою бабушку вакцинироваться с января этого года, как только в Петербурге появилась возможность. Но в милой женщине, которая в обычное время печет потрясающие пироги и весело рассказывает о детстве в деревне, при упоминании вакцинации вдруг просыпался злой демон из телевизора.

Начинался пересказ сюжетов о смертельных уколах и врачах-вредителях на Западе, тромбах и осложнениях от «Астра Зенека» и «Пфайзера», «золотом миллионе» и всем остальном, что я обычно читаю в комментариях под своими статьями. В теориях заговора не заложена возможность опровержения, поэтому все попытки аргументированного объяснения терпели фиаско. Не помогало ничего, даже смерти близких знакомых, пока не привился Владимир Владимирович.



Помню вечерний звонок от бабушки с неожиданной фразой: «Вот и Путин привился! Запиши меня на прививку». А на следующий день она уже сама добежала в поликлинику и сделала укол. Так что спасибо президенту!

Сопротивление вакцинации не российское изобретение — с похожими трудностями сталкиваются прививочные кампании по всему миру. Например, в США убеждение антипрививочников в семьях иногда принимает радикальные формы.

Как пишет в США BuzzFeed, одна из наиболее распространенных тактик, используемых американцами, — «удержание внуков». Около дюжины читателей издания заявили, что либо они, либо их братья и сестры угрожали запретить своим родителям видеться с внуками, если они не будут предварительно вакцинированы.

И это работает: после года общения со своими внуками только по FaceTime многие старики отправились прививаться и теперь с нетерпением ждут возможности увидеться.

Для некоторых скептиков возможность пропустить большое семейное мероприятие, такое как свадьба или похороны, также стала последней каплей. Например, 20-летняя американская выпускница из Нью-Джерси вместе со своей матерью мягко дала понять своему 77-летнему дедушке в Лас-Вегасе, что вакцинация является обязательным условием для посещения свадьбы.



Но не все считают такие методы допустимыми и этичными по отношению к близким людям.

«Манипулировать, стыдить и ставить семейные ультиматумы, чтобы заставить родных сделать то, что они не хотят делать, — никогда не закончится хорошо. Даже если вы «выиграете», они, скорее всего, сохранят обиду на вас впоследствии», — отметили некоторые читатели американского ресурса. И с ними согласны психологи.

По их словам, когда одни взрослые пытаются влиять на других взрослых, они неизбежно меняются ролями: одни становятся детьми, другие родителями. А люди во взрослой позиции должны быть готовы к тому, что другой не обязан оправдывать их ожиданий.

«Процесс вакцинации в целом обостряет те вопросы в семье, мнения по которым расходились и до этой темы. Например, вопросы отношения к религии и политике. Это актуализирует ценностный раскол между людьми, который существует и на других уровнях, и даже в бытовых мелочах. История вакцинации показала, насколько расслоено общество в России. И в этой ситуации мне как психологу любые крайности не кажутся оправданными», — считает семейный психолог Алена Мургина.

«На мой взгляд, взрослые люди имеют право принимать решения о своём здоровье самостоятельно. Однако вы можете быть не согласны с ними, тогда нужно разбираться со своими эмоциями на этот счёт, — добавила психолог Ксения Денисенко. — Вы можете злиться на родителей, можете расстраиваться, можете беспокоиться о состоянии их здоровья, вашем или ваших детей. Разберитесь, с чем вы сталкиваетесь, и подумайте, чем можете себе помочь.

Если вы боитесь за своих детей, то можете запретить им общаться с бабушками и дедушками, но не с целью манипуляции над родителями, а чтобы обезопасить детей. Будьте готовы встретиться с эмоциями бабушек и дедушек и будьте последовательны. Спросите себя, готовы ли вы навсегда прекратить общение между бабушками-дедушками и внуками из-за прививки? Если да, делайте это, потому что всегда есть вероятность, что они так и не решатся на прививку. Если нет, то берите на себя риски».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

