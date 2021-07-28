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«Батя заделался агрессивным антипрививочником»: как вакцинация разделяет семьи

Споры о прививках разрушают семьи

«Ты в гроб меня свести хочешь с этой вакцинацией, подожди, дождись, пока я сам умру», — так выглядит конфликт отцов и детей времен пандемии. В ответ идут ультиматумы: «не увидите ни меня, ни внуков, пока не сделаете укол». Но в запущенных случаях помогает лишь Владимир Путин.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив
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В Петербурге полностью привиты 17 % жителей. Нынешние темпы вакцинации не дают шансов на коллективный иммунитет в ближайшие месяцы. Стан противников уколов оказался устойчив и к страшной статистике, и к призывам РПЦ, и уж тем более к увещеваниям врачей и чиновников. Большинство готовы передумать только ради друзей и членов семьи. «Фонтанка» попросила читателей рассказать, разделила ли их семьи вакцинация и поделиться своим опытом осторожного и не очень убеждения близких сделать прививку от COVID-19. Мы посмотрели, как с этим справляются за рубежом и попросили советов у психологов.

У читателя «Фонтанки» Ивана отец — военный врач на пенсии. Специализация — эпидемиология. Про всю заразу он знает не просто не понаслышке, а прямо в первом приближении. Мужчина еще и тяжело переболел коронавирусом, но всё равно стал антипрививочником.

«Умом он понимал опасность вируса, но как-то к себе примерять отказывался. Активное пребывание в местах скопления заразных граждан привело его на пике второй волны — в декабре — в ковидный госпиталь. 75 % поражения легких. Лечился он тяжело. Его соседи по палате периодически уезжали в реанимацию, почти никто из них не вернулся. Две недели под кислородом — слава богу, вовремя спохватились, и до ИВЛ дело не дошло, но в какой-то момент мне стало по-настоящему страшно. Думаю, ему тоже.

К концу весны я завел разговор о прививке. И тут же наткнулся на какую-то просто дремучую хтонь родом из «Одноклассников». «Побочные эффекты, анафилактический шок, до конца не изучено, надо посмотреть, как на других скажется, с антителами — не надо», — весь тот полный набор антипрививочной риторики. Уговаривал я его месяц. Показывал статьи в умных научных журналах. Но они же все на английском — разве ж там что хорошего напишут? Приводил примеры, опровергал аргументы — вроде убедил. Записал его через «Госуслуги» в его поликлинику на прививку. Перед этим он пытался туда безуспешно дозвониться, но плюнул и уже собрался было ногами идти «за номерком».

А вечером перед прививкой он прислал мне сообщения от какой-то своей очередной знакомой, которая голосовым сообщением в WhatsApp — а как же иначе — объясняла ему: не ходи. Приводила довод: у ее сотрудника знакомый якобы встретил где-то родственника, у которого родители сделали прививки и через неделю в один день умерли. От тромбов, конечно. И всё. Опять ни в какую — «зачем эти прививки? ты в гроб меня свести хочешь, подожди, дождись, пока я сам умру». Ах ты, думаю, тварь твоя знакомая! Потребовал назвать фамилии «умерших» и город, где они живут. После часа пререканий выяснилось — фамилий их никто не знает, и город, где развернулась эта «трагедия», как-то стерся в анналах. «Вот! — говорю. — Вот же — смотри! Брехня и фейки! Не верь!» С горем пополам удалось его успокоить и отправить с утра в поликлинику. Укололся, наконец.

Сейчас отца как-то дернуло совсем в другую сторону. Присылает из тех же «Одноклассников» обратные истории. Что антипрививочники — специально для того, чтобы Россию на колени поставить. Ну и вообще, странно, что все не прививаются — дураки какие-то».

По рассказам читателей «Фонтанки», у некоторых родственники привились после того, как они сами вакцинировались и не умерли на месте — сработал положительный пример. Другие дошли до ультиматумов: или прививка, или прекращаем общение. Но многим переубедить родственников не удается никак. Например, у читательницы Ирины оказался весьма принципиальный отец:

«Батя заделался агрессивным антипрививочником на старости лет, переубедить у меня шансов нет, насильно привить тоже, поэтому просто на эту тему не общаемся. Он же перебегает оживлённый проспект посредине потока машин, игнорирует все указания врачей и верит в НЛО и что Гитлер в Антарктиде. Так что не надо мне про ум и здравомыслие. Как раз наоборот, он летит к перспективе заболеть со всей скоростью, но ему пока везёт. К сожалению, даже если на ИВЛ попадёт, мозгов ему это, наверное, уже не прибавит.

Знаете, я так расстроилась, когда в Москве отменили QR-коды! Как только их ввели, все сразу побежали прививаться. На этой радости их отменили, а надо было не отменять, а объявить, что через месяц они ещё и в транспорте будут действовать. Вот тогда бы у нас сразу коллективный иммунитет образовался. Нечего якшаться — «хочу, не хочу». Вы не специалисты, чтоб вас спрашивать».

Иногда антипрививочные настроения могут быть заразными внутри одной семьи — люди отказываются от прививки, поддаваясь влиянию её противников.

«Муж хотел привиться, но я категорически против, и он мне уступил, а на остальных мне фиолетово, пусть хоть резиновые письки на голове носят, только ко мне с этой вакцинацией не пристают», — заявила читательница Мария.

Автору этой статьи помог только Путин. По-другому убедить привиться бабушку со множеством сопутствующих заболеваний не удавалось никак.

Я пытался убедить свою бабушку вакцинироваться с января этого года, как только в Петербурге появилась возможность. Но в милой женщине, которая в обычное время печет потрясающие пироги и весело рассказывает о детстве в деревне, при упоминании вакцинации вдруг просыпался злой демон из телевизора.

Начинался пересказ сюжетов о смертельных уколах и врачах-вредителях на Западе, тромбах и осложнениях от «Астра Зенека» и «Пфайзера», «золотом миллионе» и всем остальном, что я обычно читаю в комментариях под своими статьями. В теориях заговора не заложена возможность опровержения, поэтому все попытки аргументированного объяснения терпели фиаско. Не помогало ничего, даже смерти близких знакомых, пока не привился Владимир Владимирович.

Помню вечерний звонок от бабушки с неожиданной фразой: «Вот и Путин привился! Запиши меня на прививку». А на следующий день она уже сама добежала в поликлинику и сделала укол. Так что спасибо президенту!

Сопротивление вакцинации не российское изобретение — с похожими трудностями сталкиваются прививочные кампании по всему миру. Например, в США убеждение антипрививочников в семьях иногда принимает радикальные формы.

Как пишет в США BuzzFeed, одна из наиболее распространенных тактик, используемых американцами, — «удержание внуков». Около дюжины читателей издания заявили, что либо они, либо их братья и сестры угрожали запретить своим родителям видеться с внуками, если они не будут предварительно вакцинированы.

И это работает: после года общения со своими внуками только по FaceTime многие старики отправились прививаться и теперь с нетерпением ждут возможности увидеться.

Для некоторых скептиков возможность пропустить большое семейное мероприятие, такое как свадьба или похороны, также стала последней каплей. Например, 20-летняя американская выпускница из Нью-Джерси вместе со своей матерью мягко дала понять своему 77-летнему дедушке в Лас-Вегасе, что вакцинация является обязательным условием для посещения свадьбы.

Но не все считают такие методы допустимыми и этичными по отношению к близким людям.

«Манипулировать, стыдить и ставить семейные ультиматумы, чтобы заставить родных сделать то, что они не хотят делать, — никогда не закончится хорошо. Даже если вы «выиграете», они, скорее всего, сохранят обиду на вас впоследствии», — отметили некоторые читатели американского ресурса. И с ними согласны психологи.

По их словам, когда одни взрослые пытаются влиять на других взрослых, они неизбежно меняются ролями: одни становятся детьми, другие родителями. А люди во взрослой позиции должны быть готовы к тому, что другой не обязан оправдывать их ожиданий.

«Процесс вакцинации в целом обостряет те вопросы в семье, мнения по которым расходились и до этой темы. Например, вопросы отношения к религии и политике. Это актуализирует ценностный раскол между людьми, который существует и на других уровнях, и даже в бытовых мелочах. История вакцинации показала, насколько расслоено общество в России. И в этой ситуации мне как психологу любые крайности не кажутся оправданными», — считает семейный психолог Алена Мургина.

«На мой взгляд, взрослые люди имеют право принимать решения о своём здоровье самостоятельно. Однако вы можете быть не согласны с ними, тогда нужно разбираться со своими эмоциями на этот счёт, — добавила психолог Ксения Денисенко. — Вы можете злиться на родителей, можете расстраиваться, можете беспокоиться о состоянии их здоровья, вашем или ваших детей. Разберитесь, с чем вы сталкиваетесь, и подумайте, чем можете себе помочь.

Если вы боитесь за своих детей, то можете запретить им общаться с бабушками и дедушками, но не с целью манипуляции над родителями, а чтобы обезопасить детей. Будьте готовы встретиться с эмоциями бабушек и дедушек и будьте последовательны. Спросите себя, готовы ли вы навсегда прекратить общение между бабушками-дедушками и внуками из-за прививки? Если да, делайте это, потому что всегда есть вероятность, что они так и не решатся на прививку. Если нет, то берите на себя риски».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (12)

266112960
Пастер: не мир, а меч я принес в мир. Отныне сын будет против отца, отец против сына... Новое био-евангелие от Докинза.
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Типичная заказная статья с вымышленными персонажами.Сын смог переубедить отца военного врача,да ещё эпидемиолога.Это аргумент.что бы идти.Баушка,которая из дэрэвни и печёт пироги,любит Путина.Блин,она юзает интерент лучше самого внука,судя по добытой ей информации.Но её всё равно убеждают,Путиным, она колется.Чем не аргумент. НО запомните,журналисты.У нас,кто против данной конкретной прививки от коронки ,есть мозги,есть высшее образование и таким фуфлом нас переубедить сложно.Хотя понятно,что статья расчитана на сомневающихся.
quqas
а мне всё не даёт покоя ихнее враньё про 66+% привитых о гриппа прошлой осенью.
вот на фоне нынешней ситуации, какие ещё доказательства нужны, чтоб ктонить из мусорни возбудился на дело о подлоге в статистике?
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