«Человек виноват на 80%». Климатолог – о погодных катаклизмах, которые путешествуют из Европы в Россию

Последствия проливных дождей на западе Германии Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться







Сильнейшие дожди прошли на днях в Лондоне, всего за несколько часов вода настигла несколько станций метро и подземных переходов, а водителям пришлось бросать свои автомобили прямо на проезжей части. К вечеру воскресенья городская пожарная служба сообщила, что к ней обратились более трехсот раз. Это лишь еще одно звено в апокалиптической череде новостей из разных частей света. Для России новости тоже не слишком добрые: ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что затопивший европейские государства циклон придет и в Москву. По его словам, со вторника в столице ожидается 30-градусная жара. Затем температурный режим сменится сильной грозой и понижением отметки на градуснике в среду вечером. Дождь в ночь на четверг перерастет в залповые ливни.

«Фонтанка» побеседовала с заместителем директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующим лабораторией климатологии Института географии РАН Владимиром Семеновым о причинах природных катаклизмов и выяснила, каких сюрпризов человечеству ждать от погоды в обозримом будущем.



Фото: Из личного архива Владимира Семенова Поделиться Поделиться







— Экстраординарны ли наблюдаемые природные катаклизмы?

— Безусловно. Не просто экстраординарны, но экстремальны, так как случаются редко и приводят к значительным неблагоприятным последствиям. Гибнут сотни людей. Ответ на Ваш вопрос — однозначный.

Когда нам показывают наводнения в Европе, говорят, что были более сильные наводнения и в XIX веке, и в начале XX столетия. Тем не менее такие экстремальные события очень редки. Происходящее в Европе случается раз в 20-30 лет. Это и делает их экстремальными. Если взять, например, юго-восток США, там каждую осень в сентябре приходит сезон ураганов, каждый год в это время льют ливни сильней, чем в Европе, или, например, ежегодный сезон муссонов в Индии. Осадки там интенсивнее, чем те, что вызвали наводнение в Европе, но там это никого не удивляет. Это не экстремальные события.



— С чем связаны недавние разрушительные природные явления?

— Погода во многом случайна, мы никогда не сможем объяснить все причины тех или иных аномалий по всему миру. Тем не менее многие исследования показывают, что наводнения на юго-западе Европы часто связаны с циклонами, которые приходят со Средиземного моря. Поскольку его температура выросла почти на два градуса за последние 30-40 лет, циклоны вмещают в себя больше воды и приносят больше влаги. Как следствие, они вызывают более сильные осадки и более частые наводнения.

В этом году виновником сильных осадков в Европе стал блокирующий антициклон на европейской территории России. Он стоял на одном месте продолжительное время и, во-первых, привел к аномальной жаре в этой части страны, а во-вторых, не давал пройти тем циклонам, которые шли с Атлантики. В итоге они тоже стояли на месте и несли влагу на Западную Европу, где ее и выливали. Именно поэтому если раньше дождь в некоторых странах Западной Европы длился бы полдня-день, теперь он льется несколько дней. Из-за глобального потепления таких событий может возникать все больше, а частота появления антициклонов в России может увеличиться.



— Если погода во многом случайна, а вместе с ней и места локализации антициклонов, можно ли делать прогнозы?

— Есть регионы планеты в средних широтах северного полушария, где антициклоны случаются чаще. Если мы посмотрим на статистику антициклонов за многолетний период, увидим, что они неравномерно распределены, есть волна с максимумами и минимумами. Один из максимумов как раз расположен в Европе и на европейской территории России, антициклоны образуются там чаще. При глобальном потеплении замедляется зональный поток и растет контрастность температур между океаном и сушей, из-за чего увеличивается амплитуда температурной волны на поверхности в средних широтах. Исследования показывают, что может возникать резонанс синоптических волн, циклонов и антициклонов, которые идут вдоль широтного круга и входят в резонанс с планетарной температурной волной. В результате синоптическая волна как бы застревает на месте. Застывают и циклоны, и антициклоны. Это приводит к долгоживущим погодным режимам — продолжительной жаре или многодневным ливням, часто - с катастрофическими последствиями.



— Насколько велика вина человека в глобальном потеплении?

— Повышение средней глобальной температуры за последние сто лет — во многом следствие антропогенной деятельности. Человек виноват на 70-80%. Есть, конечно, и альтернативные мнения, но все ведущие специалисты мира сходятся в том, что изменение климата последнего столетия, особенно последних 50 лет, главным образом связано с увеличением парниковых газов в атмосфере.

Что такое парниковый эффект, знают многие. Человек сжигает ископаемое топливо, и в атмосферу попадает углекислый газ, а также метан и оксид азота. Углекислый газ обладает особенностью поглощать уходящее с поверхности земли тепловое излучение и направлять его как далее в космос, так и обратно к поверхности, то есть он не дает теплу уходить с нашей планеты, тем самым разогревая поверхность Земли.

Конечно, в качестве причины повышения средней глобальной температуры не стоит исключать и внутреннюю изменчивость климатической системы. Например, океаническая циркуляция обладает циклическими изменениями из-за своей нелинейной динамики. Некоторые изменения происходят в течение 60 лет, другие — в течение века. Колебания климата вследствие изменения океанической циркуляции могут накладываться на последствия антропогенного влияния. Мы можем это наблюдать по температурным изменениям за последние 150 лет: так, в середине XX века было потепление, затем последовало небольшое похолодание, которое вновь сменилось уже современным потеплением. Такие циклы существуют.



— Какие есть сценарии относительно будущего человечества при дальнейшем росте средней глобальной температуры?

— Уже в течение 20 лет ученые достаточно точно моделируют варианты изменения климата, в зависимости от сценария антропогенного воздействия. Первый вариант сценария предусматривает, что объемы выбросов парникового газа будут расти, как в современный период, примерно на 1% в год, второй — моделирует тот факт, что мы выполним все цели Парижского соглашения, есть и другие — промежуточные.

При самом агрессивном, первом сценарии, к концу XXI века средняя глобальная температура вырастет примерно на 4-4,5 градуса. Соответственно, в России среднегодовая температура подрастет на 8-9 градусов, это очень много. При исполнении второго сценария к 2030 году рост выбросов сократится.

Между тем самыми реалистичными являются промежуточные сценарии. При них мы не достигнем целей Парижского соглашения, но некоторые существенные действия предпримем. Температура вырастет приблизительно на 2-2,5 градуса, и в России к концу века потеплеет примерно на пять градусов.



— Как изменится жизнь в России, если реализуется самый нежелательный сценарий?

— Я не люблю нагонять панику. Если в Москве потеплеет на пять градусов, там будет так же, как сейчас в Ростове. Но живут ведь там люди, им там хорошо. На юге будет теплеть меньше.

Тут больше стоит беспокоиться из-за увеличения интенсивности ливней и волн жары. Больше внимания надо уделять созданию микроклимата, зеленым насаждениям, грамотному кондиционированию в помещениях и транспорте, способствовать тому, чтобы были водоемы, а почва там, где живут люди, не пересыхала и всегда была влажной. При такой адаптации все можно пережить. Единственная проблема в том, что для этого придется приложить много средств и усилий.

Но есть однозначно негативные последствия. Например, в районах с вечной мерзлотой начнется таяние, из-за чего вся инфраструктура поплывет и будет разрушаться. Плюс, в южных регионах России будут чаще возникать засухи, тогда придется искусственно орошать поля с культурными растениями, что также связано с финансовыми тратами. Но приспособиться можно.

— Создается впечатление, что глобальное потепление даже при худшем сценарии не так страшно, как его малюют…

— Если мы говорим о диапазоне в 20-30 лет, да, ничего страшного, может, и не произойдет. Однако если мыслить с заделом хотя бы на 50-80 лет, то температура может повысится на 8-9 градусов. В той же Москве или Петербурге волны жары будут уже достигать 40 градусов Цельсия и выше.

Согласитесь, в течение двух-трех недель 42 градуса Цельсия в Петербурге можно пережить, но будет не очень комфортно. Когда жара достигает 30-35 градусов, это лучше переносимо. При этом температура будет расти с каждым десятилетием. Конечно, адаптироваться можно всегда, но для этого нужно потратить много ресурсов, а это уже угроза экономическому росту.

Кроме того, если мы за 20-30 лет шагнем в такой жаркий климат на европейской территории России, я думаю, это будет большой стресс в том числе и для здоровья населения, поэтому нужно принимать меры для снижения выбросов и обуздания роста глобальных температур.





Аркадий Тишков, главный научный сотрудник Института географии РАН:



- Сейчас мы наблюдаем тренд повышения температуры на планете. Это связанно в значительной степени с тем, что океан как самый главный регулятор климатической системы ведет себя, как говорят ученые, нервно. В целом наблюдаются циклы, когда более влажные периоды в течение десятилетий сменяются более сухими периодами. И сейчас мы наблюдаем на значительной территории России аномально теплый период с засухами, это вызывает соответствующие стихийные явления в виде пожаров, неурожаев. Но если в мире где-то наблюдается дефицит осадков, в других регионах их должно быть избыточно, потому что климатическая система обладает определенным объемом осадков. Сейчас мы это наблюдали в Европе, в Китае и в наших южных регионах — на Кавказе и в Крыму. Конечно, это связано с особенностями циркуляции атмосферы, установлением антициклонов в одних регионах и проявлением циклонической деятельности в других регионах. С моей точки зрения, это естественное поведение климатической системы. Это нисколько не связано с деятельностью человека. <...> Количество аномальных природных явлений не увеличилось, мы стали чаще их замечать, потому что растет экспансия человека в природу. Молнии были всегда, но считаем мы только те молнии, которые ударяют в наших населенных пунктах, то же самое по поводу паводков. Никто не считает сели и лавины в горах, но их замечают только тогда, когда они приносят с собой жертвы и разрушают инфраструктуру.







Александр Шувалов,руководитель прогностического центра «Метео»

- Наблюдаемые природные катаклизмы — экстраординарны, но у них есть повторяемость — пять-десять лет. Все ученые сходятся во мнении о том, что подобного рода вещи будут учащаться, при этом их интенсивность будет увеличиваться. Конечно, это может быть не увеличение в одной локации, это может быть распределено по земному шару. <...> Большинство ученых, которые работают в рамках Всемирной гидрометеорологической организации, сходятся во мнении, что глобальные изменения климата ведут к учащению стихийных бедствий, экстремальных погодных явлений. За последние десятилетия количество неблагоприятных погодных явлений, которые нанесли какой-либо ущерб, увеличилось практически вдвое. В увеличении количества осадков напрямую виноват человек.

