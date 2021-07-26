Скейтборд дебютировал на 32-й летней Олимпиаде в Токио. Первой чемпионкой в дисциплине «стрит» стала 13-летняя японка Момидзи Нисия. Об этом стало известно 26 июля.
When you're 13 and have an Olympic gold medal 🙌 #TokyoOlympics@OnHerTurf | #OlympicHERstory pic.twitter.com/Lb5AZWXiTA— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 26, 2021
Отметим, что соперники Нисии были её ровесниками или старше совсем ненамного. Так, завоевавшей серебро бразильской спортсменке Лил тоже 13, а бронзовой медалистке, которая также представляла Японию, Накаями — 16.
Joining #MomijiNishiya on the podium are #RayssaLeal 🥈 from Brazil 🇧🇷, also 13, and #FunaNakayama 🥉, also from Japan 🇯🇵, and an equally young 16 👑💖👑💖👑 #Olympics #TokyoOlympics #tokyo2020 #girlpower #feminist pic.twitter.com/18XGIeQSqf— moncoeurquibattre (@moncoeurquibttr) July 26, 2021
Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.
Моложе её была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.
Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.