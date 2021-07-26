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Японка Момидзи Нисия в 13 лет стала чемпионкой Олимпиады по скейтборду

Первой в истории олимпийской чемпионкой по скейтборду стала 13-летняя японка

Скейтборд дебютировал на 32-й летней Олимпиаде в Токио. Первой чемпионкой в дисциплине «стрит» стала 13-летняя японка Момидзи Нисия. Об этом стало известно 26 июля.

Отметим, что соперники Нисии были её ровесниками или старше совсем ненамного. Так, завоевавшей серебро бразильской спортсменке Лил тоже 13, а бронзовой медалистке, которая также представляла Японию, Накаями — 16.

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.

Моложе её была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения.

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