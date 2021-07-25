Росгвардия озолотила сборную России. Как прошел второй день Олимпиады в Токио

Виталина Бацарашкина во время финальных соревнований Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Первое золото

Второй день для российской команды начался удачно. Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м принесла первое золото сборной. Развязка получилась не хуже, чем у Анастасии Галашиной днем ранее , но со знаком «плюс».

Соперница Бацарашкиной болгарка Антоанета Костадионова лидировала большую часть дистанции. В одном из выстрелов Виталина не успела выстрелить за отведенные 50 секунд. Оказалось – подвела электроника. Судьи разрешили россиянке выстрелить повторно. Так получилось, что именно этот выстрел оставил ее в игре.



Перед последним выстрелом Костадинова была на полбалла впереди – ощутимый задел для стрельбы. Но болгарка дрогнула и выстрелила всего на девятку, а Бацарашкина на 10,4. Так на Олимпиаде в Токио впервые прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, который из-за санкций Всемирного антидопингового агентства заменяет россиянам гимн РФ.



На пресс-конференции выяснилось, что Бацарашкина – прапорщик Росгвардии и после возвращения надеется на повышение. А еще она мечтает выйти замуж в этом году.

Упущенные возможности

Всего сборная России выиграла во второй день пять медалей. Помимо золота Бацарашкиной три серебряных медали взяли женская команда в стрельбе из лука, рапиристка Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Еще одна бронза у рапиристки Ларисы Коробейниковой.

Каждая из серебряных медалей могла стать золотой за исключением лучниц – там сборная Южной Кореи не оставила россиянкам не единого шанса.

Дериглазова и сама прекрасно понимала, что скорее упустила золото, чем выиграла серебро.



«Очень расстроена, вы не представляете, как. Сегодня Кифер (соперница по финалу - ред.) была непредсказуемая, смелая. Раньше я ее побеждала. Проблема, что из-за пандемии не было соревнований. Естественно, я очень хотела золота, поэтому больше расстроена, чем радуюсь серебру. Может быть, позже я пересмотрю, потому что каждая медаль по-своему дорога. Теперь я сделаю все, чтобы в командных соревнованиях завоевать золотую медаль. Думаю, мы способны биться за золото», – заявила Дериглазова.

А вот Коробейникова была вне себя от радости, выиграв схватку за бронзу и даже пустила слезу на пресс-конференции.



📹 «ДА, ГОСПОДИ! ДА!!!»



Момент, к которому Коробейникова шла всю карьеру



Лариса никогда не брала индивидуальные медали на ЧМ и ОИ. Сегодня это произошло. Наша рапиристка победила итальянку в напряженнейшей схватке за бронзу 🥉



Вот это эмоции. До мурашек. Браво, Лариса 👏 pic.twitter.com/bAiMxoiLnq — Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2021

«Понимала, что другой возможности не будет, это помогло. Я еще долго буду плакать от радости сегодня. Так все быстро произошло... эта радость меня не отпускает», — сказала Коробейникова.

Как уходили легенды

Во второй день Олимпиады сразу два суперветерана олимпийского движения объявили о завершении своих карьер. 46-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина участвовала в восьми Олимпиадах, брала золото еще в Барселоне-1992 и серебро в Пекине-2008. В Токио-2020 Чусовитина не смогла пройти в финал в опорном прыжке. Ее последнюю попытку соперники встретили аплодисментами:



«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», – призналась Чусовитина.



Barcelona 92 / Tokyo 20



🇺🇿 Oksana Chusovitina (46 años): historia de los #JuegosOlimpicos #Tokyo2020 pic.twitter.com/4d0WdKAQR8 — Carlos Castillo (@CarlosCBIE) July 25, 2021

Также Токио-2020 стал последней Олимпиадой для чемпионки Сеула-1988 в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе из Грузии. Она первая женщина в мире, принимавшая участие в девяти Олимпиадах.



Nino Salukvadze, a Georgian sports shooter who is the first woman to compete in nine straight Olympic Games, said that she will be ending her career after the Tokyo Games.#Tokyo2020 #NinoSalukvadze pic.twitter.com/pt2CaHp6uq — United News of India (@uniindianews) July 25, 2021

«Заканчиваю карьеру, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция, но для стрельбы мне предложили попробовать. Не получилось», – сказала 52-летняя Салуквадзе.

Курьез дня

Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влёйтен, финишировав в групповой женской гонке, сразу стала праздновать победу. Она была уверена, что обогнала всех соперниц, но судьям пришлось ее расстроить. Оказалось, что на старте австрийская спортсменка Анна Кизенхофер дала по газам и сразу оторвалась от соперниц на несколько минут. За спинами других гонщиц Влёйтен упустила ее из вида и на финише была уверена, что пришла первой.



«Когда пересекла финишную линию, я была уверена в том, что победила. Я не знала, я просто не знала», — сказала спортсменка на пресс-конференции после окончания гонки.

Цитата дня

Журналисты, которые работают на Олимпиаде, продолжают жаловаться на организацию соревнований.

«Это Олимпийские игры или … (фигня - ред.) какая-то?!», - процитировал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов слова одного из коллег, брошенные в микст-зоне.

Спортсменам тоже нелегко.

«Все здесь непривычно, вы передаете нам на подносе диктофоны для интервью, мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, по 15 минут сидим в комнате и плюемся. Все это странно: держаться на расстоянии, не делать совместные фото. Это ведь праздник, хочется обнять человека, которого знаешь и давно не видел», - жаловалась журналистам российская пловчиха Анастасия Фесикова.

Медальный зачет после двух дней Олимпиады (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 6-1-4 (11)

2. Япония – 5-1-0 (6)

3. США – 4-2-4 (10)



4. Корея – 2-0-3 (5)

5. Россия – 1-4-2 (7)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

