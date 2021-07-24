Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Промах на вес золота

Первую медаль российской команда принесла 24-летняя спортсменка из Ярославля Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Развязка получилась максимально плотной. Всё решилось последним выстрелом. Перед ним россиянка лидировала. Ее преследовала китаянка Ян Цянь, которая отставала на 0,2 балла. Галашина стреляла почти идеально: после 17 выстрелов ее средний показатель составлял 10,53 балла при максимально возможном 10,9. Но 18-й выстрел у россиянки не получился совсем. В итоге только серебро, а золото у китаянки.



– Нужно успокоиться и ни о чем не думать, – говорила Галашина в прямом эфире «Матч ТВ» о роковом промахе. – Всегда говорю себе, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно. На рубеже были смешанные ощущения: и радости, и горечи одновременно. Сейчас я рада, эта ошибка позволит мне чему-то научиться. Концентрацию потеряла, мысли не те возникали. Это большой шаг для меня, я здорово вышла вперед, все нормально.



Это серебро все-таки надо воспринять как успех. Галашина не считалась фаворитом. В мировом рейтинге она занимает лишь 53-е место. Ее главным успехом до Олимпиады в Токио была бронза чемпионата мира-2018 в смешанных командах и командное золото недавнего чемпионата Европы.

«У нас был очень старый тир. Не знаю, есть ли еще где-нибудь такие. Там были бумажные, а не электронные мишени. Я делала несколько выстрелов, шла к мишени, забирала ее, вешала новую, поэтому было очень тяжело. Возможно, это закалило меня и в итоге помогло», – вспоминала Галашина.



Шанс для проигравших

Вслед за первой российской пришла и первая медаль для Петербурга. 24-летний тхэквондист Михаил Артамонов в поединке за бронзу победил аргентинца Лукаса Гузмана. И тут тоже была драма. Свой первый бой в 1/8 финала Артамонов проиграл бойцу из Туниса, но вопреки привычной системе плей-офф (проигравший выбывает), петербургский спортсмен не выбыл из дальнейшей борьбы.



В правилах турниров по тхэквондо тем, кто проиграл в первом раунде будущим финалистам, дают второй шанс. Они как бы идут по параллельной ветке основной сетки плей-офф. Свой следующий бой они проводят с теми, кто проиграл тем же финалистам уже на стадии четвертьфинала. И в итоге встречаются в матче за бронзу с теми, кто уступил в полуфиналах. Такой путь и пришлось пройти Артамонову.



Такая система нужна для того, чтобы исключить элемент случайности: на ранних стадиях в результате жеребьевки могут встретиться два сильных спортсмена.

«Эмоции у меня сейчас довольно разносторонние, потому что в начале дня я проиграл схватку. Думал, что мне не представится возможность побороться хотя бы за бронзу. Но все сложилось как нельзя более удачно», - прокомментировал Артамонов свой успех.



Слезы

Артур Далалоян три года назад сделал российскую гимнастику снова великой. На чемпионате мира-2018 он впервые с 1999 года принес стране золото в многоборье. Все шло к тому, что и на Олимпиаде в Токио он будет бороться за медали высшего достоинства. Но в апреле Далалоян получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. Врачи говорили, что даже просто ходить он сможет не раньше сентября. Чтобы успеть восстановиться и набрать прежнюю в форму, Артуру пришлось многим пожертвовать. В итоги он успешно преодолел олимпийскую квалификацию и вышел в финал многоборья. После промежуточного успеха гимнаст расплакался.



🥺Гимнаст ОКР Артур Далалоян не смог сдержать эмоций после квалификации в Токио-2020.



Читайте комментарий спортсмена здесь: https://t.co/5NononKZc3 #ArtisticGymnastics#ОлимпийскиеИгры pic.twitter.com/Dn8PQco60s — Олимпийские игры (@Olympic) July 24, 2021

«Я не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ожидал от себя большего, был уверен, что я смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно. Я не попал некоторые связки, сделал базу ниже, чем планировал, и поэтому немножко не оправдал свои надежды», – сказал Далалоян.



И снова бардак

Олимпиаду в Токио еще до ее начала называли худшей в истории https://www.fontanka.ru/2021/07/23/70039367/ . Отчасти виной тому драконовские меры безопасности из-за пандемии. Но первый же день Игр в японской столицей показал, что дело не только в коронавирусе. По вине организаторов велогонщики сразу нескольких команд, в том числе российской, остались без питания во время групповой гонки. По словам наших спортсменов, во многом это помешало им бороться за медали. И это не пустые оправдания – рельеф трассы сложный, а дистанция – более 200 км.

Как оказалось, автобус с питанием встал не там и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент. Это вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам. Представителям сборных пришлось самостоятельно пройти пешком необходимую часть пути с мини-холодильниками.

Цитата дня

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался от участия в соревнованиях после того, как жеребьевка свела его со спортсменом из Израиля Тохаром Бутбулем.



«Мы много тренировались, готовились. Новость о жеребьевке была как гром среди ясного неба. Мое решение – финальное. Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне это сделать», – объяснил своё решение сняться соревнований Нурин.

Алжир до сих пор официально не признает Израиль, и между странами нет дипломатических отношений. Въезд в страну с израильским паспортом запрещен, то же самое – при наличии израильской визы.

Международная федерация дзюдо открыла дисциплинарное дело, по итогам которого может достаться как самому спортсмену, так и национальному олимпийскому комитету Алжира.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 3-0-1 (4)

2-3. Италия – 1-1-0 (2)

2-3. Япония – 1-1-0 (2)

4. Южная Корея – 0-2-3 (5)

5-9. Эквадор – 1-0-0 (1)

5-9. Венгрия – 1-0-0 (1)

5-9. Иран – 1-0-0 (1)

5-9. Косово – 1-0-0 (1)

5-9. Таиланд – 1-0-0 (1)

10-11. Россия – 0-1-1 (2)

10-11. Сербия – 0-1-1 (2)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

