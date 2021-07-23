Токио. Олимпийские кольца на барже у Радужного моста



автор фото Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться







Несмотря на огромные проблемы, пандемию коронавируса и скандалы, Олимпиада в Токио все-таки состоится. Уже сейчас можно сказать, что вряд ли эти Игры станут лучшими в истории. Скорее самыми странными.

Безопасность

В Токио из-за эпидемии коронавируса на время проведения Олимпиады приняты беспрецедентные меры безопасности. Достаточно сказать, что Игры будут проходить в рамках официально принятого в столице Японии режима чрезвычайной ситуации со всеми вытекающими последствиями. А для спортсменов и журналистов организаторы разработали 70-страничные инструкции по профилактике коронавируса, нарушение которых приведет к дисквалификации.



Жесткие ограничения начинаются сразу после прибытия в Японию. Маски и перчатки нужно носить вообще везде за пределами собственного номера, даже если ты просто идешь по улице. Температуру проверяют повсеместно и также строго следят за использованием санитайзера и соблюдением социальной дистанции.

Сразу после прилета — обязательный тест на коронавирус: нужно поплевать в специальную пробирку до определенного уровня. Не у всех получается сделать это сразу. В телефоне уже должны быть установлены два приложения. В OCHA нужно ежедневно заполнять анкету о состоянии здоровья. Тут же хранится индивидуальный QR-код для допуска на олимпийские объекты. Второе приложение, COCOA, отслеживает все твои перемещения через GPS и следит за контактами с заболевшими. И тут всё тоже предельно серьезно: на днях шестерых спортсменов из Великобритании посадили на карантин из-за контакта с заразившимся.

Все перемещения между олимпийскими объектами — только на специальных шаттлах. Покидать отель можно максимум на 15 минут, так что погулять по Токио не получится. Контактировать с местными жителями и членами спортивных делегаций запрещено.



Зрителей не будет

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады на Национальном стадионе в Токио пройдут почти без зрителей. Исключение сделано только для спонсоров и ВИП-гостей. В общей сложности будет 1000 человек на трибунах, рассчитанных на 80 тысяч. Выглядеть это будет странно.

Открывать игры должен император Нарухито, известный настороженным отношением к этому событию. Как написал в Facebook Василий Головнин, заведующий бюро ИТАР-ТАСС в Токио, монарх как символ единства народа не может игнорировать мнение соотечественников, которые в большинстве своём против Олимпиады и боятся, что она станет новым источником заражений.

«В формуле открытия Игр есть слово celebrating — радуясь, поздравляя, провозглашаю начало Игр. Но император не хочет выражать радость, когда этого не ощущает народ. «Правительство сейчас тщательно ищет новую формулировку и ещё должно добиться в этом понимания от МОК», — говорили по радио, когда я проезжал мимо висевшего на стене огромного транспаранта с прошлогодними, малость выцветшими цифрами 2020», — пишет журналист.



По данным издания The Asahi Shimbun, всего за несколько дней до старта Олимпиады 83% японцев были против проведения соревнований. Тут можно вспомнить, как местные жители несколько раз пытались потушить олимпийский огонь во время традиционной эстафеты. Так что, может, и неплохо, что контакты с местными ограничили.

Суровый быт олимпийцев

Даже опытные спортсмены признаются: настолько спартанских условий для проживания они не встречали никогда.

— Если сравнивать с Рио, здесь всё очень скромно, — рассказывала и показывала в своем блоге олимпийская чемпионка — 2016 по гандболу Владлена Бобровникова. — В Рио действительно были апартаменты — с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник — это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки — абсолютный минимализм. На пятерых у нас два совмещенных туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются. На завтраке болтали с теннисисткой Леной Весниной — они, конечно, в шоке: парни живут вчетвером или впятером, и у них на всех — один совмещенный с ванной туалет. У нас, слава богу, хотя бы два на пятерых — очереди не создаются.

Автор: Anton Pilyasov / YouTube.com

Более подробно о быте рассказала в своем влоге в YouTube латвийская волейболистка Анастасия Кравченока:

Автор: Anastasija Kravcenoka / YouTube.com

Как мы уже писали, спать олимпийцам приходится на картонных антисекс-кроватях, которые якобы ломаются при резких движениях. Некоторые спортсмены их уже успешно протестировали. Однако тот факт, что они из картона, всё равно пугает вновь прибывших. Петербургский боксер-супертяжеловес Иван Верясов признавался, что первая ночь на такой кровати прошла для него довольно нервно. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал подобные условия средневековьем, а ведь он был на пяти Олимпиадах и знает, о чем говорит.

Сколько будет медалей

Вдруг выяснилось, что 97% россиян не знают никого из сборной России на Олимпиаде в Токио. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во время пресс-конференции 22 июля заявил, что для этого спортсмены и едут на Олимпийские игры, чтобы стать известными.

И все-таки попробуем исправить эту несправедливость. О петербургских олимпийских надеждах мы писали здесь. Если говорить о представителях других городов, то за медали точно будут бороться Мария Ласицкене (легкая атлетика), Юлия Ефимова (плавание), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Софья Великая (фехтование), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Антон Чупков (плавание), Анна Вяхирева (гандбол), Елена Веснина (теннис), Евгений Рылов (плавание), Дарья Клишина (легкая атлетика), а также наши синхронистки, в числе которых отметим дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колисниченко.



На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 медалей, из которых золотых — 19. Это был худший результат выступления России с 1996 года. Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что в Токио отечественные спортсмены могут рассчитывать на 40–50 медалей. То есть прогнозирует провал. Аналитическая компания Gracenote смотрит на результаты россиян более оптимистично — 68 медалей и второе место в общем медальном зачете вслед за США (96).

Где смотреть

Первые призеры станут известны 24 июля. Ежедневно будут разыгрывать от 11 до 34 комплектов. Из-за разницы во времени (6 часов между Токио и Москвой) некоторые соревнования будут начинаться в европейской части России еще ночью (самое раннее — 04:30 мск), а заканчиваться к 17:00.

Игры в прямом эфире покажут Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ». Трансляции на каналах холдинга «Матча» будут идти практически без остановок. Церемонию открытия покажет Первый 23 июля в 14:00 мск, закрытие — «Россия 1» 8 августа, 14:00 мск.

В интернете трансляции будут доступны на сайтах «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на специальной странице https://olympics.1tv.ru/ от Первого канала. Эксклюзивные права на вещание есть также у Telesport. Везде просмотр будет бесплатным.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

