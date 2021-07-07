Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться







Как и футбольный Евро, токийская летняя олимпиада из-за COVID-19 переехала с прошлого года. Похоже, она все-таки состоится. Всего в список сборной России вошли 335 спортсменов — 150 мужчин и 185 женщин. Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр-2020, гимнастке Виктории Листуновой, — 16 лет, а самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56. Обе представляют Москву. Столица занимает безоговорочно первое место по количеству своих представителей на Олимпиаде. Далее идет Московская область (52) и только на третьем месте — Петербург (40).



Российская команда по плаванию впервые за долгое время едет на Олимпиаду в качестве фаворитов. И именно в этом виде спорта Петербург делегировал самое большое количество спортсменов — 8 человек.

Два года назад «Фонтанка» писала про подающего надежды Андрея Минакова. Теперь 19-летний спортсмен уже вполне претендует на медаль. На чемпионате Европы в мае он выиграл золото (эстафета 4×100 м в/с), серебро (комб. эстафета 4×100 м) и бронзу (100 м в/с). Не отстают от него сверстник Александр Щёголев, который привез с чемпионата Европы на одну золотую медаль больше, и чуть более опытный Кирилл Пригода, на счету которого три бронзы чемпионатов мира.



У пловчих будем болеть, в первую очередь, за 25-летнюю Марию Темникову и 16-летнию Евгению Чикунову. Обе на недавнем чемпионате России устроили сенсацию: обошли трехкратную чемпионку Олимпиады Юлию Ефимову на ее коронной дистанции 200 метров брассом, оставив титулованную спортсменку без олимпийской квалификации в этом виде. После этого Ефимова истерично заявила, что на 200 метрах брассом на Олимпиаде все равно должна выступать она, а не Темникова.



«Чикунову точно менять не надо, она молодая, у неё результаты очень близкие к призам. А вот Темникова… Хорошая девочка, но у неё постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», — открыто говорила о необходимости замены Ефимова.

Вопреки ее советам Темникову все-таки взяли на Олимпиаду.



Точно будет биться за победу мужская сборная по волейболу, в составе которой сразу три человека из петербургского «Зенита» — Егор Клюка, Виктор Полетаев и Иван Яковлев. В последний раз российские волейболисты выигрывали золото в 2012 году. Из той команды до сих пор в составе только Максим Михайлов, который за свои заслуги на пару с саблисткой Софьей Великой стал знаменосцем отечественной команды на Олимпиаде. В последний момент отпал из-за травмы другой герой Лондона-2012 — Дмитрий Мусэрский.



Попробует повторить свой успех в вольной борьбе петербурженка Наталья Воробьева. В том же 2012-м она выиграла золото, а спустя четыре года в Рио довольствовалась лишь серебром.



В дзюдо единственной представительницей Петербурга в Токио будет 22-летняя Мадина Таймазова. Бронзовый призер Европы, кажется, готова сразиться за награду в Токио, хотя сделать это будет очень сложно.

В прыжках на батуте большие надежды связаны с действующей чемпионкой Европы Яной Лебедевой. А серебряный призер двух последних чемпионатов мира по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова будет доказывать свою состоятельность уже на олимпийском помосте.

23-летний тхэквандист Михаил Артамонов блеснул на чемпионате мира — 2017, выиграв там серебро, а годом позже стал чемпионом Европы. Потом молодой человек пропал с радаров, хотя считался очень перспективным. Возможно, именно на Олимпиаде в Токио состоится его триумфальное возвращение.

Еще две железные претендентки (здесь это слово исключительно из уважения к соперницам) на золото в художественной гимнастике — сестры Дина и Арина Аверины. Судите сами. Дина –тринадцатикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), а Арина — четырёхкратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019) и девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021). Выступают девушки, по правде говоря, в первую очередь за Москву, а Петербург идет только параллельным зачетом, но это не тот случай, когда спортсмен приписан к региону лишь на бумаге. Девушки долгое время жили в Петербурге и занимались в центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике «Жемчужина» на Петровском проспекте.



Подведем итог. Вряд ли Петербург останется совсем без золота, не говоря уже про медали другого достоинства. Главное, чтобы обошлось без допинговых скандалов, а то уже есть прецеденты.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная России из-за санкций будет выступать под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России.



Благодаря этому форма российских спортсменов будет выполнена в цветах российского триколора. А вот медведям на купальниках отечественных синхронисток повезло меньше.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

