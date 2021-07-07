Российские гребцы Моргачев и Сорин, которые должны были поехать на Олимпиаду в Токио, попались на допинге

Первый случай допинга произошел в составе олимпийской сборной России за две недели до старта Игр в Токио. Как сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на главу Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на мельдонии.



Положительный тест дала внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции. Благодаря этому министерству спорта удалось их вывести из состава до того, как национальная команда отправилась в Японию. Сейчас оба спортсмена находятся в Москве.

