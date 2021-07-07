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Российские гребцы Моргачев и Сорин, которые должны были поехать на Олимпиаду в Токио, попались на допинге

Первый случай допинга произошел в составе олимпийской сборной России за две недели до старта Игр в Токио. Как сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на главу Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина, гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин попались на мельдонии.

Положительный тест дала внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции. Благодаря этому министерству спорта удалось их вывести из состава до того, как национальная команда отправилась в Японию. Сейчас оба спортсмена находятся в Москве.

«Ведем разбирательство. Будет вскрываться проба Б, минимальная надежда на хороший исход остается, но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в Олимпиаде», — подчеркнул Свирин.

Никита Моргачев — чемпион Европы 2007 года. Павел Сорин — чемпион Европы 2015 года.

На Олимпиаде в 2016-м оба спортсмена уже подвергались санкциям. Тогда российская четверка по академической гребле, включая Моргачева и Сорина, была отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста Сергея Федоровцева, у которого обнаружили триметазидин. Позже спортсменам сборной, за исключением Федоровцева, разрешили выступить в Рио.

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Комментарии (1)

Rovesnik_Kommunizma
Никогда такого не было, и вот опять.
"А, впрочем, наплевать - все там будем"
(с) Д.Мережковский, Царство Зверя.
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