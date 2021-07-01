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Российским синхронисткам запретили использовать на Олимпиаде купальники с медведем из-за популярного стереотипа

Санкции из-за нарушения антидопинговых правил по отношению к российскому спорту коснулись не только флага и гимна, но и костюмов для выступления в артистических видах программы. Как пишет 1 июля «Р-Спорт», одними из первых это на себе ощутили девушки из синхронного плавания — дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

К Олимпиаде в Токио спортсменки подготовили новый дизайн купальников: с изображением медведя. Однако этот вариант запретили к использованию: в медведе МОК разглядел символ России.

«Оспаривать это решение мы не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — заявила Ромашина.

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина назвала решение МОК «очень странным».

— Медведи в конце концов живут не только в России, — заявила Брусникина. — Возможно, если бы это был медведь гризли или какой-то другой медведь — панда! — вот тогда бы мишутку одобрили, но нет. Лицом не вышел. Простой бурый медведь на Играх в Токио под запретом, ассоциируется с Россией больше, чем «Калинка» (использовать эту песню для выступления разрешили. — Прим. ред.).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала на официальном сайте имена спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Всего в списке 10 человек — максимально допустимая квота для России. Представителей Петербурга среди них не оказалось.

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Комментарии (24)

265112722
ну, ведь это -откровенный троллинг, измываются. и ждут: неужели и это стерпят? Уроды, мелкие вонючие пакостники.
dedmoroz_5e4d8827384c2
а если других купальников нет, то что предложил МОК взамен, запрещать каждый дурак может, какой фасон купальников МОК предложил? МОК разве может определять фасон и рисунок купальников и плавок у пловцов, синхронисток? так МОК и до женских прокладок доберётся ..
Агроном аэродрома
Пусть пришпандорят на купальники фото Дмитрия Анатолича. :))
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