Российским синхронисткам запретили использовать на Олимпиаде купальники с медведем из-за популярного стереотипа

К Олимпиаде в Токио спортсменки подготовили новый дизайн купальников: с изображением медведя. Однако этот вариант запретили к использованию: в медведе МОК разглядел символ России.

Санкции из-за нарушения антидопинговых правил по отношению к российскому спорту коснулись не только флага и гимна, но и костюмов для выступления в артистических видах программы. Как пишет 1 июля « Р-Спорт », одними из первых это на себе ощутили девушки из синхронного плавания — дуэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

«Оспаривать это решение мы не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — заявила Ромашина.

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина назвала решение МОК «очень странным».

— Медведи в конце концов живут не только в России, — заявила Брусникина. — Возможно, если бы это был медведь гризли или какой-то другой медведь — панда! — вот тогда бы мишутку одобрили, но нет. Лицом не вышел. Простой бурый медведь на Играх в Токио под запретом, ассоциируется с Россией больше, чем «Калинка» (использовать эту песню для выступления разрешили. — Прим. ред.).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала на официальном сайте имена спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Всего в списке 10 человек — максимально допустимая квота для России. Представителей Петербурга среди них не оказалось.