На Олимпиаде в Токио в номерах для спортсменов установили антисекс-кровати. Первые же тесты провалились

Участники Олимпиады в Токио обнаружили в своих номерах спальные места из картона. Как передает Explica со ссылкой на организационный комитет, это специальные антисекс-кровати.
Они рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений.
Design 'anti-sex' beds for athletes of the olympic games https://t.co/Oo9TilgPxE pic.twitter.com/srMpLgfEbD— Márcio M. Silva (@marciojmsilva) July 16, 2021
Организаторы предупредили, что на этих кроватях не следует прыгать и отмечать победы.
Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
Однако первые тесты показали, что кровати достаточно прочные. Ирландский гимнаст Рис Маккленаган (бронзовый призёр чемпионата мира-2019) без каких-либо последствий попрыгал на ней.