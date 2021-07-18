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На Олимпиаде в Токио в номерах для спортсменов установили антисекс-кровати. Первые же тесты провалились

Участники Олимпиады в Токио обнаружили в своих номерах спальные места из картона. Как передает Explica со ссылкой на организационный комитет, это специальные антисекс-кровати.

Они рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений.

Организаторы предупредили, что на этих кроватях не следует прыгать и отмечать победы.

Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Однако первые тесты показали, что кровати достаточно прочные. Ирландский гимнаст Рис Маккленаган (бронзовый призёр чемпионата мира-2019) без каких-либо последствий попрыгал на ней.

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Комментарии (14)

alexpv
Дети малые, вернее придурки)) а я думал дураки-чиновники только в России.Оказывается есть еще более придурковатые)
а так да, соглашусь с комментаторами выше, матрац на пол и еще тысяча способов обойтись без кровати)).
daisychain
Да чего уж там - выдать всем по поясу верности с ядовитыми шипами. Ведь как установлено посетительницами кафе "Симона" и другими авторитетными феминистками - все мужчины это потенциальные насильники.
Мы живем в неовикторианскую эпоху. Которая отличается от своей первой версии тем, что тогда женщины носили по десятку юбок до пят и боялись поднять глаза от пола, а теперь то же самое требуют от мужчин.
PapaKarlo
Секс это доппинг... А кровати нужно с жеским матрацем + гвозди острием вверх. А секс через догги стиль
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