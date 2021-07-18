На Олимпиаде в Токио в номерах для спортсменов установили антисекс-кровати. Первые же тесты провалились

Участники Олимпиады в Токио обнаружили в своих номерах спальные места из картона. Как передает Explica со ссылкой на организационный комитет, это специальные антисекс-кровати.

Они рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений.