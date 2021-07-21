Большинство россиян не знают никого из сборной России на Олимпиаде в Токио. Зато 8% планируют увидеть фигурное катание

Абсолютное большинство россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля таких граждан составила 97%.
Лишь 1% назвали трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. При этом 61% из опрошенных собираются следить за ходом Олимпиады, а 15% планируют регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта.
Среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают лёгкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%). Что характерно, 8% планируют смотреть на летних Олимпийских играх фигурное катание.
32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально Олимпиада должна была состояться в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли соревнования на 2021 год. При этом в названии сохранили приставку «2020» в маркетинговых целях. Всего в состав российской сборной вошли 335 спортсменов. О петербуржцах, которые претендуют на медали, читайте в специальном материале «Фонтанки».