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Олимпийский турнир по стрельбе из лука перенесли из-за надвигающегося тайфуна

В Японии из-за непогоды перенесли олимпийский турнир по стрельбе из лука

График олимпийских соревнований по стрельбе из лука в Токио был изменён из-за надвигающегося тайфуна «Непартак». Как сообщает 26 июля ассоциация World Archery, это первый случай в истории Олимпиады, когда непогода привела к значительному изменению графика состязаний в этом виде спорта.

Тайфун ожидается в Токио завтра, 27 июля. В этот день должны были проходить первый и второй раунды состязаний. Утренняя сессия стрельбы была перенесена на полдень по местному времени (06:00 по Москве), а дневная — отложена на 28 и 29 июля. Финал олимпийской стрельбы из лука состоится с 30 по 31 июля, как и было запланировано изначально.

Напомним, что летние Олимпийские игры — 2021 продлятся в Токио до 8 августа.

О том, как прошёл второй день Олимпиады и сколько медалей он принёс российской сборной, — читайте в материале «Фонтанки».

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