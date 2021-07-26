Олимпийский турнир по стрельбе из лука перенесли из-за надвигающегося тайфуна

График олимпийских соревнований по стрельбе из лука в Токио был изменён из-за надвигающегося тайфуна «Непартак». Как сообщает 26 июля ассоциация World Archery, это первый случай в истории Олимпиады, когда непогода привела к значительному изменению графика состязаний в этом виде спорта.



Тайфун ожидается в Токио завтра, 27 июля. В этот день должны были проходить первый и второй раунды состязаний. Утренняя сессия стрельбы была перенесена на полдень по местному времени (06:00 по Москве), а дневная — отложена на 28 и 29 июля. Финал олимпийской стрельбы из лука состоится с 30 по 31 июля, как и было запланировано изначально.

