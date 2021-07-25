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Тхэквондистка Минина принесла России седьмую медаль Олимпиады

Российская спортсменка Татьяна Минина выиграла серебро в тхэквондо на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале весовой категории до 57 кг она уступила американке Анстасии Золотич со счетом 17:25.

Бронзовые медали достались Ло Чиа-Линг (Китайский Тайбэй) и Хатидже Кюбра Ильгюн (Турция).

На счету сборной России теперь семь наград: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Сборная России из-за санкций Международного антидопингового агентства выступает под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского вместо гимна РФ.

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