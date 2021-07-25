Стало известно, во сколько японским властям обошлась Олимпиада в Токио. Она оказалась самой дорогой в истории

По данным японских правительственных аудиторов, расходы на проведение Олимпийских игр в Токио превышают 20 миллиардов долларов. Таким образом, Игры-2021 станут самой дорогой летней Олимпиадой в истории.
Как пишет 25 июля The Wall Street Journal, итоговая сумма почти в три раза превышает изначальные прогнозы по стоимости Олимпиады, которые делались, когда Токио подавал заявку на её проведение, — тогда речь шла о $7,4 млрд. До этого 1-е место по расходам среди летних игр занимала Лондонская Олимпиада 2012 года: $11,04 млрд. В случае с Токио $2,8 млрд к сумме расходов добавило перенесение игр на год из-за пандемии COVID-19.
При этом ожидается, что при рекордных расходах на проведение Игр доходы от Олимпиады в Токио будут ниже, чем предполагалось. Она проходит при очень жёстких ограничениях и практически без участия зрителей. Один из спонсоров Олимпийских игр корпорация Toyota незадолго до открытия заявила, что не будет транслировать телевизионную рекламу на тему Олимпиады.
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