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Стало известно, во сколько японским властям обошлась Олимпиада в Токио. Она оказалась самой дорогой в истории

Расходы на проведение Олимпийских игр 2021 года составят более 20 млрд долларов

По данным японских правительственных аудиторов, расходы на проведение Олимпийских игр в Токио превышают 20 миллиардов долларов. Таким образом, Игры-2021 станут самой дорогой летней Олимпиадой в истории.

Как пишет 25 июля The Wall Street Journal, итоговая сумма почти в три раза превышает изначальные прогнозы по стоимости Олимпиады, которые делались, когда Токио подавал заявку на её проведение, — тогда речь шла о $7,4 млрд. До этого 1-е место по расходам среди летних игр занимала Лондонская Олимпиада 2012 года: $11,04 млрд. В случае с Токио $2,8 млрд к сумме расходов добавило перенесение игр на год из-за пандемии COVID-19.

При этом ожидается, что при рекордных расходах на проведение Игр доходы от Олимпиады в Токио будут ниже, чем предполагалось. Она проходит при очень жёстких ограничениях и практически без участия зрителей. Один из спонсоров Олимпийских игр корпорация Toyota незадолго до открытия заявила, что не будет транслировать телевизионную рекламу на тему Олимпиады.

О том, что произошло во второй день Олимпиады в Токио, и сколько медалей на Играх завоевали спортсмены из России — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

baddancer
Всё украли и попилили! Суга должен уйти!
AlBerkut
Так и запишем, курс японского олимпиарда - 20 ярдов зелени.
Сравним с сочинским?
И футболиардом питерским?

Ну а если без шуток... Чот как-то имхо многовато, учитывая полное отсутствие зрителей на трибунах и, соответственно, доходов от билетов да туристов.
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